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    Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le ile dini nikah yaptı iddialarına gülüp geçerken Neslihan Atagül'den tam destek geldi

    Kadir Doğulu, hakkında çıkan “Yasak aşkı Serra Arıtürk ile dini nikah yaptı” iddialarına gülüp geçti. Neslihan Atagül de eşine destek çıkarak “Kadir benim şansım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan Saklambaç haberleri...

    İhanet tokadı!

    Neslihan Atagül, önceki gün eşi Kadir Doğulu'ya sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Karaköy'de bir mekanda yapılan davette ünlü çift, şarkılar söyleyip halay çekti. Mekan çıkışı mutlulukları yüzüne yansıyan ikiliye, Kadir Doğulu'nun bir dönem aşk yaşadığı konuşulan Serra Arıtürk ile imam nikahı yaptığı iddiaları soruldu. Konuyla ilgili konuşan Kadir Doğulu, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun" diyerek kahkaha attı. Neslihan Atagül ise "Kadir'le olmak büyük şans" cevabı vererek iddiaları umursamadığını söyledi.



    DÜĞÜN SÜRPRİZİ
    Eylül ayında evlenecek Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, önceki gün Zorlu Center'da Monica Bellucci'nin tek kişilik tiyatrosunu izledi. Eylül ayında Çeşme'de evlenecekleri konuşulan ikili, "Bir aksilik olmazsa kır düğünü yapacağız ama İstanbul'da" diyerek düğün adreslerinin değiştiğini duyurdu. Brooklyn Beckham'ın eşinin soyadı almasıyla ilgili de konuşan Berk Oktay, "Ben örflerimize bağlıyım. Öyle bir şey kesinlikle yapmam" dedi.
    Fatma Şevval ÖZTÜRK



    TİYATRO ÖZLEMİ
    Damla Sönmez, önceki gece Üsküdar'da yakın arkadaşının "Feramuz Pis" adlı tiyatro oyununu izledi. Çıkışta soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Çok güzel bir oyun izledim. Herkese tavsiye ediyorum. Tiyatro yapmayı çok özledim. Tiyatro sahnesini yaşamak bambaşka bir duygu" dedi.



        ÖDEN PANİĞİ
        Songül Öden, önceki gün yakın arkadaşlarıyla Etiler'de bir mekanda buluştu. Güzel oyuncu, mekan çıkışında objektiflerden anlamsız bir şekilde kaçmaya çalıştı. Kendisini bekleyen muhabirleri görmemiş gibi yapan Öden'in, "Sizi görünce ödüm koptu. Nereden çıktınız böyle" diye sitem etmesi şaşırttı.



        YENİ SERİ YOLDA
        Didem Balçın, önceki gece Etiler'de görüntülendi. "Çakallarla Dans 6" filminin müjdesini veren Balçın, "Aynı kadro devam edecek. Sürpriz isimler katılacak. Haziran sonu çekimler başlayacak" diye konuştu.
        Doğan SAVAŞ



        ÖLÜME KILPAYI
        Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan 44 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, Kenan Ece ile evliliği hakkında açıklamalar yaptı. Sevilen oyuncu, "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin konuğu oldu. Eşi Kenan Ece ile macera dolu anlar yaşadığını söyleyen Ergüder, başından geçen heyecan dolu anları şöyle anlattı: "Samothraki Adası'nda Kenan'la bir yolculuğumuz vardı. Kenan'ın beni çıldırtan bir huyu var; 'Aaaa bu yol nereye gidiyor' der ve 'Hadi gidelim' diyip bir anda o yola girer. Bir gün yine böyle yaptığı anlardan bir tanesinde Samothraki Adası'nda keşfetmediğimiz bir tepe bulduk. Kendi arabamızda giderken bir anda bir uçurumla burun buruna geldik. Çok korkmuştum" dedi. Benzer bir durumu Bozcaada'da yaşadıklarını söyleyen Ergüder, "Bu macerada da sele kapıldık ve araba bir anda saplandı. Arabanın içinde bileklerimize kadar suya batmıştık" sözleriyle eşi Kenan Ece ile yaşadığı maceraları paylaştı.



            ZORUNLU AYRILIK
            Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Deniz Can Aktaş ile aşkı devam eden güzel oyuncu, "Deniz Can, çok yoğun çalışıyor. Bu aralar zorunlu olarak ayrı kaldık. Birbirimize karşı bu konuda anlayışlıyız. İnşallah yaz aylarında doya doya hasret gidereceğiz" dedi.
            Aydın HAMZA



            KORUMADAN KORUDU!
            Hadise, önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Karaköy'de görüntülendi. Mekan çıkışında ise koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler'in koruması gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Çiftin ortasına geçen koruma Dinçerler'i de gerdi. Durumu fark eden iş insanı, korumasını sert bir şekilde uyararak gitmesini istedi. Bu arada Hadise ile Dinçerler'in 30 Nisan'da nikah kıyacağı konuşuluyor.
            Doğan SAVAŞ



            MİLAN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
            Kuntay Tarık Evren ile evliliğinden anne olmaya hazırlanan Fulya Zenginer, oğluna neden Milan ismini vereceğini açıkladı. Hamileliğinin 35. haftasında olan Zenginer, "Eşimden evlenme teklifini Milano'da almıştım. Bu yüzden böyle bir karar verdik" diye konuştu.
            Doğan SAVAŞ



                ÇOCUKTAN AL HABERİ
                Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses ile Yeniköy'de görüntülendi. Eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, "Ses'e kardeş geliyor çok mutluyuz" dedi. Muhabirlerin "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna Minik Ses, cevap vererek "Kız olacak. Kardeşimin ismi de Ela olacak" diye bağırdı.

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                Haberler Saklambaç Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le ile dini nikah yaptı iddialarına gülüp geçerken Neslihan Atagül'den tam destek geldi
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