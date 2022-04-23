Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le ile dini nikah yaptı iddialarına gülüp geçerken Neslihan Atagül'den tam destek geldi





ÖLÜME KILPAYI

Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan 44 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, Kenan Ece ile evliliği hakkında açıklamalar yaptı. Sevilen oyuncu, "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin konuğu oldu. Eşi Kenan Ece ile macera dolu anlar yaşadığını söyleyen Ergüder, başından geçen heyecan dolu anları şöyle anlattı: "Samothraki Adası'nda Kenan'la bir yolculuğumuz vardı. Kenan'ın beni çıldırtan bir huyu var; 'Aaaa bu yol nereye gidiyor' der ve 'Hadi gidelim' diyip bir anda o yola girer. Bir gün yine böyle yaptığı anlardan bir tanesinde Samothraki Adası'nda keşfetmediğimiz bir tepe bulduk. Kendi arabamızda giderken bir anda bir uçurumla burun buruna geldik. Çok korkmuştum" dedi. Benzer bir durumu Bozcaada'da yaşadıklarını söyleyen Ergüder, "Bu macerada da sele kapıldık ve araba bir anda saplandı. Arabanın içinde bileklerimize kadar suya batmıştık" sözleriyle eşi Kenan Ece ile yaşadığı maceraları paylaştı.