Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le ile dini nikah yaptı iddialarına gülüp geçerken Neslihan Atagül'den tam destek geldi

Neslihan Atagül, önceki gün eşi Kadir Doğulu'ya sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Karaköy'de bir mekanda yapılan davette ünlü çift, şarkılar söyleyip halay çekti. Mekan çıkışı mutlulukları yüzüne yansıyan ikiliye, Kadir Doğulu'nun bir dönem aşk yaşadığı konuşulan Serra Arıtürk ile imam nikahı yaptığı iddiaları soruldu. Konuyla ilgili konuşan Kadir Doğulu, "Allah yardımcısı olsun o haberi yapanın. Bu soruyu bana değil yapana sorun" diyerek kahkaha attı. Neslihan Atagül ise "Kadir'le olmak büyük şans" cevabı vererek iddiaları umursamadığını söyledi.
DÜĞÜN SÜRPRİZİ
Eylül ayında evlenecek Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, önceki gün Zorlu Center'da Monica Bellucci'nin tek kişilik tiyatrosunu izledi. Eylül ayında Çeşme'de evlenecekleri konuşulan ikili, "Bir aksilik olmazsa kır düğünü yapacağız ama İstanbul'da" diyerek düğün adreslerinin değiştiğini duyurdu. Brooklyn Beckham'ın eşinin soyadı almasıyla ilgili de konuşan Berk Oktay, "Ben örflerimize bağlıyım. Öyle bir şey kesinlikle yapmam" dedi.
Fatma Şevval ÖZTÜRK
TİYATRO ÖZLEMİ
Damla Sönmez, önceki gece Üsküdar'da yakın arkadaşının "Feramuz Pis" adlı tiyatro oyununu izledi. Çıkışta soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Çok güzel bir oyun izledim. Herkese tavsiye ediyorum. Tiyatro yapmayı çok özledim. Tiyatro sahnesini yaşamak bambaşka bir duygu" dedi.