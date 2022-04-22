Kıbrıs'tan iki ev alan Ajda Pekkan dairelerini vinçle gezdi

İstanbul ve Bodrum'da lüks villaları olan Ajda Pekkan, bu kez Kıbrıs'tan yatırım yaptı. Süperstar, Yavru Vatan'da Akacan Royal Rezidans'tan iki tane karşılıklı teras daire satın aldı. Sık sık metrobüse binmek istediğini dile getiren Süperstar, dairenin inşaatına vinçle çıkarken görüntülendi. Satın aldığı daireleri vinçle gezen Pekkan'ı bu şekilde gören hayranları, "Metrobüse niyet, vince kısmet" esprileri yaptı. Bu arada Ajda Pekkan'ın evleri ne kadara satın aldığı ise merak konusu oldu.