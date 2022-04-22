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    Kıbrıs'tan iki ev alan Ajda Pekkan dairelerini vinçle gezdi

    Sık sık metrobüse binmek istediğini dile getiren Ajda Pekkan, vince çıktı! Kıbrıs’tan iki ev satın alan Süperstar, daireleri de vince çıkarak gezdi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan Saklambaç haberleri...

    Metrobüse niyet vince kısmet

    İstanbul ve Bodrum'da lüks villaları olan Ajda Pekkan, bu kez Kıbrıs'tan yatırım yaptı. Süperstar, Yavru Vatan'da Akacan Royal Rezidans'tan iki tane karşılıklı teras daire satın aldı. Sık sık metrobüse binmek istediğini dile getiren Süperstar, dairenin inşaatına vinçle çıkarken görüntülendi. Satın aldığı daireleri vinçle gezen Pekkan'ı bu şekilde gören hayranları, "Metrobüse niyet, vince kısmet" esprileri yaptı. Bu arada Ajda Pekkan'ın evleri ne kadara satın aldığı ise merak konusu oldu.



    BİR BAŞKA DERYA
    Derya Uluğ, 'Serdar Ortaç Vol.1' albümünde sevenleriyle buluştu. 'Hadi Çal' şarkısını seslendiren Uluğ, şarkıya klip çekti. Klipte 5 farklı kostüm, saç ve makyajla kamera karşısına geçen Uluğ, bambaşka görüntüleriyle yazı karşıladı.



    EVLİLİK İÇİN ERKEN
    Aslı Turanlı, Bebek'te görüntülendi. Rengarenk tişörtüyle "Yazı getirdim" diyen oyuncu, soruları yanıtladı. Turanlı, "Hiç evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna "Evet ama yaşımdan dolayı öyle bir şey düşünmedim" cevabı verdi.



        BABA İMAJ
        Kısa süre önce baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam dijital bir platformda gösterime giren 'Yakamoz S-245' dizisinin kutlama yemeğinde görüntülendi. Yeni imajı ve bıyıklı haliyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu; oğlu Kurt Efe, eşi Başak Dizer ve babalık duygusuyla ilgili konuştu. Sözlerine "Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" diye başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim ve oğlumuz çok sağlıklı. İki gün hastanede kalıp evimize geçtik. Şu an annelikbabalık provaları yapıyoruz. Evin şekli değişti, oğlumuza göre mobilyalar alındı. Baba olmak; dünyanın en güzel duygusu, kelimeler ile ifade edilmez."



        ELDE VAR YARDIM
        Aydilge, önceki gün eşi Utku Barış Andaç ile sokak ve orman hayvanlarını beslemek için mama pişirdi, Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri derneğini ziyaret eden sanatçı, kendi elleriyle mama hazırlarken objektiflere de böyle poz verdi.



        DEMET ÇİÇEK AÇTI
        Merakla beklenen albüm 'Serdar Ortaç Vol.1'de 'Bensiz Olsun' şarkısını seslendiren popçu Demet Akalın, şarkıyı kliplendirdi. Selim Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu klip için stüdyo, 300 metrelik çiçek baskılı kumaşla kaplandı.



            KÖPÜŞÜYLE GEZDİ
            Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeğiyle sahil havası aldı. "Aşk hayatım yok şu an. Köpüşüm ve annem var" diyen Bekiroğlu, köpeğinin kulağına belediyenin yaptığı kare kod numarasını kendi kulağına da dövme olarak yaptırdığını söyledi. (Aydın HAMZA)



            EN GÜZEL HEDİYE
            Uzman psikolog ve sunucu Yelda Başaran, kendi doğum günü olan 17 Nisan'da köpeğinin yeniden doğuşunu kutladı. Bir veterinerin uyguladığı yanlış tedavi sonucu köpeğini kaybetmek üzere olan Başaran, yaş gününde 17 yıllık can dostu Lucky'nin iyileşmesiyle havalara uçtu.



            İLKLER OLACAK
            Pelin Karahan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni projeleri için yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Karahan, "Yeni başlayacak olan tiyatro oyunumuz var. Benim için ilkler yaşanacak, ilk defa komedi türünde tiyatroda yer alacağım" dedi.



                TOPLANTI GÜNÜ
                Şükrü Özyıldız, önceki gün alışveriş turuna çıktı. Farklı tarzıyla dikkatleri çeken Özyıldız, vitrinlere göz gezdirdikten sonra toplantısını gerçekleştirmek üzere buluşma mekanına geçti.



                BEBEK HAZIRLIĞI
                Sempatik oyuncu Seda Bakan, önceki gün bir AVM'deydi. İkinci bebeğine yaklaşık dört aylık hamile olan Bakan, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere böyle poz verdi. Seda Bakan, ardından alışverişine devam etti.



                AŞKIN ALASI
                Sosyal medya paylaşımları kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Ala Tokel, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Instagram'daki 574 bin takipçisiyle sosyal medyanın en bilindik simalarından olan 27 yaşındaki fenomen, Survivor yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile birlikte. Özellikle genç kızlar tarafından ilgiyle takip edilen Poyraz'la yeni bir aşka yelken açan Ala Tokel, önceki gün Instagram'da paylaştığı bu kareyle de ilişkisini ilan etti. Ünlü fenomen ile Yiğit Poyraz'ın sosyal medya sayesinde tanıştığı da konuşulanlar arasında...



                    ZİRVENİN ADI BELLİ
                    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 91'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #KutluZaferimiz etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman 91. bölümüyle; Tüm Kişiler'de %9,65 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı, AB'de %8,08 izlenme oranı ve %22,37 izlenme payı 20+ABC1'de %10,03 izlenme oranı ve %25,31 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



                    HÜLYA GELİYOR
                    Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 29 Nisan'da çıkıyor. "Sen Aşk Mısın?" şarkısının yapımcılığını yine kendisi yapacak olan ünlü sanatçının klibi de Kemal Başbuğ imzası taşıyor. Bu arada Hülya Avşar bayramın ilk günü Bodrum'daki bir otelde de sahne alacak.



                    İŞİN ASLI KRİZ!
                    Bu yılın başından beri aşk yaşayan Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın ilişkisi, evliliğe doğru gidiyordu. İkili, birbirlerinin aileleriyle de tanışarak beraberliklerinin ciddiyetini ortaya koymuştu. Ancak güzel oyuncu ile sosyetik iş insanı, dün büyük bir tartışma yaşadı. Bunun üzerine Aslı Enver, 50 yaşındaki sevgilisini Instagram'da takibi bıraktı. Önder Öztarhan da 38 yaşındaki aşkını takipten çıktı. Öte yandan güzel oyuncunun kardeşi Anıl Enver ile Önder Öztarhan ile Instagram'da takipleşmeyi sürdürüyor...

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                    Haberler Saklambaç Kıbrıs'tan iki ev alan Ajda Pekkan dairelerini vinçle gezdi
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