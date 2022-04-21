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    Bella Hadid, paylaşımıyla Türkiye'de güzel bir hareket başlattı

    İstanbul’da bulunan Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ‘Teravih Treni’ fikrini hayata geçirdi. Müslüman olan Bella Hadid, küçükken oruç tuttuğunu da söylemişti.

    Bella hareket

    Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, paylaşımıyla Türkiye'de güzel bir hareket başlattı.

    Dünyaca ünlü top model, 51.3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından İstanbul 5. Levent'teki Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu paylaşmıştı.

    TATLI KAMPANYA
    Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya başladı. İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirirken Hadid'in paylaşımından sonra camiye Türkiye'nin her yerinden çocuklar için çikolata, cips, dondurma ve oyuncak gönderiliyor.

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