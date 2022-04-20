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    ATV’nin sevilen dizisi Hakim üçüncü bölümüyle nefesleri kesti

    ATV’nin sevilen dizisi Hakim, yayınlanan üçüncü bölümü ile izleyicileri ekran karşısına kilitledi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Hakimin zorlu sınavı

    ATV'nin yeni dizisi Hakim, üçüncü bölümüyle de milyonları ekran başına kilitledi. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, #evladımiçin etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin son bölümünde; Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst oldu. Şantajcı, hakimden para koparmaya çalıştı. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, şantajcı ile ilgili bazı bilgiler buldu. Azem, Yasemin'in şüpheleri üzerine katilin Cuma olmadığını öğrendi. Şantajcı Ömer Arif'ten 100 bin dolar istedi. Ömer Arif, bu parayı Semra'dan borç olarak istedi. Parayı bulamadan şantajcı ile buluşan Ömer Arif, şantajcıyı öldürdü. Ömer Arif şimdi ne yapacak?



    OSMAN BEY'İN GAZABI
    ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 91. bölümüyle bu akşam 20.10'da ekrana gelecek. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?



    ATV'DEN DİJİTAL REKOR
    Dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran atv, Türkiye'de 10 Milyon aboneye ulaşan ilk ve tek televizyon kanalı oldu. Her ay milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen ve son yıllarda büyük bir hızla büyüyen atv YouTube kanalı, 10 milyon aboneye ulaşan kocaman bir aile oldu. Kurulduktan kısa bir süre sonra rakiplerini geride bırakan atv'nin resmi YouTube kanalı hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgiyle takip ediliyor. YouTube'a özel dijital içerikleriyle de dikkat çeken atv YouTube kanalının en yakın rakibiyle arasında 2 Milyondan fazla fark bulunuyor.



        HOLLYWOOD YILDIZI
        Hande Erçel'in yüzü olduğu kadın giyim markasının yeni koleksiyonu için çektiği reklam filmi, görücüye çıktı. Upuzun saçları, renkli kıyafeti ve kusursuz fiziğiyle göz kamaştıran güzel oyuncu için sosyal medyada "Hollywood starı gibi" yorumları yapıldı.



        KAÇIŞ 'ÖYKÜ'SÜ
        Can Bonomo, önceki gün oyuncu eşi Öykü Karayel ve oğulları Roman ile bir AVM'de görüntülendi. Çıkışta objektiflere takılan ikiliden Bonomo, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmazken eşi Öykü Hanım yüzünü gizlemeyi tercih etti.



        SEZONU AÇTI
        Pınar Altuğ Atacan'dan kıskandıran poz... Güzel oyuncu, Fethiye'deki bir otelden bu kareyi paylaştı. Şimdiden yaz sezonunu açan Pınar Altuğ Atacan'ın bu renkli karesine takipçilerinden "Kıskandık" mesajları yağdı.



            GÖZÜNÜ ABD'YE DİKTİ
            Kendi adını taşıyan yeni çıkardığı kozmetik markası için çalışmaları hızlandıran Gülben Ergen, önceki gün Etiler'deydi. "Bayramın ilk 3 günü Bodrum, Çeşme ve Kıbrıs'ta olacağım" diyen ünlü sanatçı, yakında ABD'de de konser vereceğini söyledi.
            Aydın HAMZA



            MİLYONLUK ÇIKIŞ
            Youtube'da milyonluk izlenmelere ulaşan Esma Kızılkan'ın geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilk single çalışması "Yıldızlara Basarak Gel"in klibi kısa sürede bir milyonluk izlenmeye ulaştı.



            TÜLİN IŞIL IŞIL
            Top model Tülin Şahin, önceki akşam marka yüzü olduğu bir mücevher firmasının davetindeydi. Güzelliği ve zarafetiyle her zamanki gibi tüm bakışları üzerinde toplayan Şahin, adeta eski dönem Hollywood filmlerinden fırlamış gibiydi.



                ŞÖHRETİ SINIR AŞTI
                Selami Şahin, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan X Factor adlı müzik yarışmasına damgasını vurdu. Netta, Aviv Geffen, Margalit Tzan'ani, Ran Danker ve Miri Mesika gibi ünlü İsrailli şarkıcı ve oyuncuların jüri olduğu yarışmada sözü ve müziği Şahin'e ait olan 'Akşam Olmadan Gel' şarkısı okundu.



                BİR DÜNYA HAYAL
                Pop müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, hayalinin 'dünyayı gezmek olduğunu' açıkladı. Konserden konsere koşan güzel popçu, "Artık daha sık boşluklar yaratıp üşenmeden dünyayı gezeceğime dair söz verdim kendime" dedi. "Yengeç burcu olduğum için tüm dünya mutfaklarını deneyimlemek istiyorum" diyen Zeynep Bastık, ekledi: "Gelişmek ve üretmek için en önemli şeylerden birinin yeni yerler ile farklı ülkeler görmek olduğunu düşünüyorum."



                'DUYGU'SAL FESTİVAL
                Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, her yıl ABD'de yapılan ve büyük ilgi gören Coachella isimli festivalin Türkiye'deki temsilcisi oldu. Geçen senelerde Türkiye'den birçok ünlü ismin akın ettiği etkinliğe bu sene ülkemizden tek katılan isim güzel fenomen oldu. Duygu Özaslan, festival tarzıyla da sosyal medyada dikkat çekti.



                    KÖYLÜ GÜZELİ
                    Müge Boz, önceki gün Likya Yolu'nu yürümeye başladı. Kozağaç Köyü'nde mola veren güzel oyuncu, kolları sıvayıp gözleme tezgahının başına geçti. Yemenisiyle gözleme yapan Boz, bu karelere de "Akşam gözleme keyfi. Nar suyu ve çay da olunca, ben bir havalara gir" diye yazdı.



                    ISSIZ ALIŞVERİŞ
                    Cemal Hünal, önceki akşam Etiler'deydi. Bir mağazadan kendisine tişört bakan Hünal, gazetecileri görünce el sallayarak selam verdi. Hünal, "Bir yere gidecektim kıyafet baktım ama yetişemeyeceğimi anlayınca vazgeçtim" dedi.

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                    Kapalı alanda maske kalkıyor mu?
                    Haberler Saklambaç ATV’nin sevilen dizisi Hakim üçüncü bölümüyle nefesleri kesti
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