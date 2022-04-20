ATV’nin sevilen dizisi Hakim üçüncü bölümüyle nefesleri kesti

ATV'nin yeni dizisi Hakim, üçüncü bölümüyle de milyonları ekran başına kilitledi. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, #evladımiçin etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin son bölümünde; Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst oldu. Şantajcı, hakimden para koparmaya çalıştı. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, şantajcı ile ilgili bazı bilgiler buldu. Azem, Yasemin'in şüpheleri üzerine katilin Cuma olmadığını öğrendi. Şantajcı Ömer Arif'ten 100 bin dolar istedi. Ömer Arif, bu parayı Semra'dan borç olarak istedi. Parayı bulamadan şantajcı ile buluşan Ömer Arif, şantajcıyı öldürdü. Ömer Arif şimdi ne yapacak?
OSMAN BEY'İN GAZABI
ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 91. bölümüyle bu akşam 20.10'da ekrana gelecek. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?
ATV'DEN DİJİTAL REKOR
Dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran atv, Türkiye'de 10 Milyon aboneye ulaşan ilk ve tek televizyon kanalı oldu. Her ay milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen ve son yıllarda büyük bir hızla büyüyen atv YouTube kanalı, 10 milyon aboneye ulaşan kocaman bir aile oldu. Kurulduktan kısa bir süre sonra rakiplerini geride bırakan atv'nin resmi YouTube kanalı hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgiyle takip ediliyor. YouTube'a özel dijital içerikleriyle de dikkat çeken atv YouTube kanalının en yakın rakibiyle arasında 2 Milyondan fazla fark bulunuyor.