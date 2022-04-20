ATV’nin sevilen dizisi Hakim üçüncü bölümüyle nefesleri kesti





ATV'DEN DİJİTAL REKOR

Dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran atv, Türkiye'de 10 Milyon aboneye ulaşan ilk ve tek televizyon kanalı oldu. Her ay milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen ve son yıllarda büyük bir hızla büyüyen atv YouTube kanalı, 10 milyon aboneye ulaşan kocaman bir aile oldu. Kurulduktan kısa bir süre sonra rakiplerini geride bırakan atv'nin resmi YouTube kanalı hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgiyle takip ediliyor. YouTube'a özel dijital içerikleriyle de dikkat çeken atv YouTube kanalının en yakın rakibiyle arasında 2 Milyondan fazla fark bulunuyor.