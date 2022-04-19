NBA'deki maçlarının bitmesiyle Cedi Osman soluğu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı

İlişkilerini uzun süredir ABDTürkiye arasında yürüten Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın hasreti bitti...
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'de forma giyen yıldız basketbolcu, ligin sona ermesiyle soluğu Türkiye'de aldı.
İlişkilerini uzun süredir ABDTürkiye arasında yürüten Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın hasreti bitti...
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'de forma giyen yıldız basketbolcu, ligin sona ermesiyle soluğu Türkiye'de aldı.
DESTAN'IN BÜYÜK HAYRANI
Sık sık sete gidip çekimlerde Ebru Şahin'i gururla izleyen ünlü basketbolcu, daha önce de ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın her bölümünü kaçırmadan izlediğini söylemişti.
Bu arada yaz tatilini de beraber geçirip hasret giderecek olan gözde çiftin, ne zaman evleneceği ise henüz belirsizliğini koruyor...