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    NBA'deki maçlarının bitmesiyle Cedi Osman soluğu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı

    Ebru Şahin ile Cedi Osman, kavuştu. NBA’deki maçlarının bitmesini fırsat bilen ve Eylül’e kadar geri dönmeyecek olan yıldız basketbolcu, Türkiye’ye döner dönmez soluğu güzel oyuncunun yanında aldı...



        DESTAN'IN BÜYÜK HAYRANI
        Sık sık sete gidip çekimlerde Ebru Şahin'i gururla izleyen ünlü basketbolcu, daha önce de ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın her bölümünü kaçırmadan izlediğini söylemişti.



        Bu arada yaz tatilini de beraber geçirip hasret giderecek olan gözde çiftin, ne zaman evleneceği ise henüz belirsizliğini koruyor...



        Cedi Osman, hiç kaçırmadan izlediği Destan dizisinin setinde sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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