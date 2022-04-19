Can Yaman İtalya'yı salladı! Roma sokaklarında izdihama sebep oldu

Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, ülkede hatırı sayılır bir şöhret yakaladı. Ülkeye ilk gittiği dönemde yarattığı izdiham için 'kurgu' iddiaları ortaya çıkan yakışıklı oyuncu, son görüntüleriyle bu dedikodulara noktayı koymuş oldu. Önceki gün Roma sokaklarında dolaşan Can Yaman'ın etrafını bir anda yabancı fanları sardı. Bir hayranının cep telefonuna yansıyan görüntülerde sevgi seline maruz kaldığı görülen Yaman, bu karelerle "Şöhretin romanını yazıyor" dedirtti.
ŞAHİN'E TAŞ ATTI
Daha önce ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin için 'eskort' benzetmesi yapan ancak daha sonra aldığı tepkiler sonrası yan çizen Yiğit Marcus Aral, yine klavyenin başına geçti. Aral Instagram hesabından paylaştığı şu cümleyle güzel modele taşını attı: "Bazı insanlar sana değil, sana olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değişince sadakatleri de değişir."
JEAN ÇARPTI
Alina Boz ve Alp Navruz, bir jean koleksiyonu için birlikte rol aldı. Son dönemin popüler isimlerinden Boz ile yine şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Navruz'un fotoğraflarına yakışıklı oyuncunun hayranları yorum yağdırdı. Alp Navruz'u kendisi gibi oyuncu aşkı Ayça Ayşin Turan ile çok yakıştıran hayranları, "Keşke yanında Alina yerine Ayça olsaydı" yorumları yaptı.