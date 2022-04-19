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    Can Yaman İtalya'yı salladı! Roma sokaklarında izdihama sebep oldu

    Can Yaman, İtalya’da şöhretin tadını çıkarmaya başladı. Yakışıklı oyuncu, Roma sokaklarında izdihama sebep oldu. İşte sizler için derlediğimiz 19 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Şöhretin ’Roma’nını yazıyor

    Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, ülkede hatırı sayılır bir şöhret yakaladı. Ülkeye ilk gittiği dönemde yarattığı izdiham için 'kurgu' iddiaları ortaya çıkan yakışıklı oyuncu, son görüntüleriyle bu dedikodulara noktayı koymuş oldu. Önceki gün Roma sokaklarında dolaşan Can Yaman'ın etrafını bir anda yabancı fanları sardı. Bir hayranının cep telefonuna yansıyan görüntülerde sevgi seline maruz kaldığı görülen Yaman, bu karelerle "Şöhretin romanını yazıyor" dedirtti.



    ŞAHİN'E TAŞ ATTI
    Daha önce ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin için 'eskort' benzetmesi yapan ancak daha sonra aldığı tepkiler sonrası yan çizen Yiğit Marcus Aral, yine klavyenin başına geçti. Aral Instagram hesabından paylaştığı şu cümleyle güzel modele taşını attı: "Bazı insanlar sana değil, sana olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değişince sadakatleri de değişir."



    JEAN ÇARPTI
    Alina Boz ve Alp Navruz, bir jean koleksiyonu için birlikte rol aldı. Son dönemin popüler isimlerinden Boz ile yine şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Navruz'un fotoğraflarına yakışıklı oyuncunun hayranları yorum yağdırdı. Alp Navruz'u kendisi gibi oyuncu aşkı Ayça Ayşin Turan ile çok yakıştıran hayranları, "Keşke yanında Alina yerine Ayça olsaydı" yorumları yaptı.



        KISKANDIRAN POZLAR
        Gamze Karaman Keçeli, sosyal medya paylaşımlarıyla soğuk havanın etkisine giren Türkiye'deki takipçilerini kıskandırdı. Eşi Nedim Keçeli ile Maldivler'de tatilde olan bir çocuk annesi eski oyuncu ve model, renkli paylaşımları kadar fit haliyle de dikkat çekti.



        KIRIK BİR HİKAYE
        Ünlü şarkıcı Mavi, "Umduğum Gibi" şarkısı ile başlattığı yeni müzikal yolculuğunu günümüz ilişkilerini konu alan şarkılarla süslemeye devam ediyor. Sanatçının Cuma günü yayımlanacak yeni teklisi "Çıplak", kırık bir aşk hikayesini anlatıyor.



        YOĞUN BAKIMDA
        Öykü Çelik, yazın yaklaşmasıyla kendisini bakıma aldı. Kendisini Doktor Mehmet Faruk Yavuz'un ellerine teslim eden oyuncu; cilt yenileme, vampira facelift, vitamin takviyesi ve saç bakımı yaptırdı. Bu arada vampira facelift denilen işlem, Hollywood yıldızlarının da tercihi...



            ŞIKLIK SİMGESİ
            İstanbul'daki iki ayrı mekanda sahne alan Simge, yine farkını konuşturdu. Şıklığıyla sevenlerini büyüleyen 40 yaşındaki güzel şarkıcı, kusursuz fiziğiyle de bir kez daha kendisine hayran bıraktı.



            YILDIZLI BULUŞMA
            Önceki gün tatil için Paris'e giden Kenan Doğulu, burada Paris Saint-Germain ile Marsilya arasındaki futbol maçını da seyretti. Maç sonunda ev sahibi takımın dünyaca ünlü yıldızı Neymar ile bir araya gelen ünlü popçu, efsane futbolcuyla kısa bir sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.



            DÖRT DÖRTLÜK KUTLAMA
            Pelin Akil Altan, önceki gün 35 yaşına bastı. Güzel oyuncu, Kemerburgaz'daki evinde yaptığı kutlamada pastasını ikiz kızları Lina ve Alin ile birlikte kesti. Pelin Akil'in Anıl Altan ve ikizleriyle verdiği bu kareye hayranlarından "Dört dörtlük mutluluk" yorumları yağdı.



                BİLİNÇLİ ANNE
                Oyuncu İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak, önceki gün oğluyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Aslan Oktay ile güzel havanın keyfini çıkaran Büyükak, alışveriş yaptı. Mesleği çocuk psikoloğu olan Nurdan Büyükak, oğlunun gelişimde mesleğinin büyük avantajlarını gördüğünü söyledi.



                PİSTLERİ AĞLATIRIZ
                Türkiye'nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, önceki gün düzenlendi. İş, sanat ve sosyete dünyasının akın ettiği etkinliğe katılanlar arasında Gökhan Tepe de vardı. Ünlü sanatçı, "Yollarda hızı tasvip etmiyoruz ama pistlerde tozunu alırız yani. Yavaş yavaş eğitimin almaya başladım" dedi.



                SESSİZLİĞİNİ BOZUYOR
                Ayla Çelik, sessizliğini bozuyor. Başarılı sanatçı. "Öp Beni" adını verdiği yeni teklisini 22 Nisan'da dinleyiciyle buluşturuyor. Yaz ruhunu ve duygusunu dinleyiciye Ayla Çelik, ezgileri ve sözleriyle yansıtan "Öp Beni" müzikseverlerin içini ısıtacak.



                    PİJAMALI KIZ
                    Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, hafta sonu Tarabya'da görüntülendi. Yürüyüşe çıkan Sönmezer, pijama takımı giymeyi tercih etti. 'Pembe Pijama' programındaki pijama konseptini sokağa taşıyan Sönmezer, görenleri şaşırttı.



                    KÖTÜ GÜNLER YAPIMCILIĞINI
                    Koliba Film, yapımcılığını Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle bu hafta da izleyicilerin ilgi odağı oldu. atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi'nin önceki akşamki ekranlara gelen altıncı bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, sosyal medyada da çok konuşuldu.



                    DİLEĞİ GERÇEK OLDU
                    Şarkıcı Fatma Güneşer, 20 yıl önce İsviçre'de bir konser sırasında Ahmet Kaya'nın kendisinden istediği "Türkçe ve Kürtçe'yi aynı şarkıda seslendir" dileğini yerine getirdi. 'Magosa Limanı' adlı Kıbrıs türküsünü hem Türkçe hem de Kürtçe seslendirip Ahmet Kaya'nın isteğini yerine getiren Fatma Güneşer, şarkıya önceki gün de klip çekti.


                        DESTAN'DA NEFESLER TUTULUYOR
                        Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', bu akşam saat 20.10'da atv'de yayınlanacak 20'nci bölümüyle nefesleri kesecek. Bu akşamki bölümde; Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi? Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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                        Haberler Saklambaç Can Yaman İtalya'yı salladı! Roma sokaklarında izdihama sebep oldu
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