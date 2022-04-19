Aylin Kontente ve Alper Kul’un çocukları Londra’da kaptıkları virüs yüzünden çok zor anlar yaşadı!

İngiltere'deki sağlık sisteminin son kurbanlarından olan Aylin Kontente, çocukları için bir türlü doğru tedavi yöntemini bulamadı.
İngiltere'deki sağlık sisteminin son kurbanlarından olan Aylin Kontente, çocukları için bir türlü doğru tedavi yöntemini bulamadı.
TÜRKİYE'DEN YETİŞTİ
Doktor Murat Kandemir, İstanbul'dan Londra'da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırılmasını sağladı.
Bu arada Londra'da yaşayan birkaç Türk doktor ile bir Türk kliniği sahibiyle çalışanları da Aylin Kontente için ellerinden geleni yaptı.
Aylin Kontente, yaşadığı bu tecrübeyle bir kez daha "Beni Türk doktorlarına emanet ediniz" sözünü hatırladığını dile getirdi.