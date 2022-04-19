Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aylin Kontente ve Alper Kul’un çocukları Londra’da kaptıkları virüs yüzünden çok zor anlar yaşadı!

    Aylin Kontente ve Alper Kul’un çocukları, İngiltere’de virüs kaptı. Tam 8 saat işkence çeken miniklere Londra’daki doktorlar hiçbir şey yapamadı. Miniklerin acısı, Türkiye’deki doktorlarının önerdiği ve onlara ulaştırdığı ilaçla son buldu.

    Londra kabusu

    Oyuncu çift Aylin Kontente ile Alper Kul, 2013 yılında ilk çocukları Arel'e, 2018 yılında da Kaan Leo'ya kavuştu.

    Ünlü çift, geçtiğimiz hafta tatil için İngiltere'nin yolunu tuttu. Ancak güzel başlayan Londra tatili, çiftin çocuklarına bulaşan bir virüs nedeniyle kabusa dönüştü.



    İngiltere'deki sağlık sisteminin son kurbanlarından olan Aylin Kontente, çocukları için bir türlü doğru tedavi yöntemini bulamadı.



    "Harika başlayan tatilimiz çocuklara geçen bir virüs sebebiyle tam 8 saat süren kramp ve istifra ile çok üzücü bir hal aldı" diyen güzel oyuncu, çareyi Türkiye'de doktoruna ulaşmakta buldu.



        TÜRKİYE'DEN YETİŞTİ
        Doktor Murat Kandemir, İstanbul'dan Londra'da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırılmasını sağladı.



        Bu arada Londra'da yaşayan birkaç Türk doktor ile bir Türk kliniği sahibiyle çalışanları da Aylin Kontente için ellerinden geleni yaptı.



        Aylin Kontente, yaşadığı bu tecrübeyle bir kez daha "Beni Türk doktorlarına emanet ediniz" sözünü hatırladığını dile getirdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’liye 7 formül
        Haberler Saklambaç Aylin Kontente ve Alper Kul’un çocukları Londra’da kaptıkları virüs yüzünden çok zor anlar yaşadı!
            SON DAKİKA