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    Dilan Çicek Deniz sırt bölgesindeki yana doğru eğilmeden dolayı skolyoz ameliyatı olacak

    İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan Deniz, skolyoz hastalığı yüzünden bıçak altına yatacak. İşte sizler için derlediğimiz 16 Nisan Saklambaç haberleri...

    Çiçek gibi operasyon

    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sırt bölgesindeki yana doğru eğilmeden kurtulmak için bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. Ameliyat olacak olan 27 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Bugün masaja gittim, ameliyata kadar şahane bir çözüm" ifadelerini kullandı. Skolyoz hastalığı hakkında ilk kez konuşan 1.77 boyundaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de bir set kazası geçirmiş ve başına dikiş atılmıştı.



    LARA'YLA KEYİF
    Güzel oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Dubai tatiline devam ediyor. 38 yaşındaki oyuncu, önceki gün büyük kızı Lara ile havuz keyfi yaptığı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sevenlerini imrendiren Uzerli'nin bu keyifli anlarına "Hürrem yazı erken getirdi" yorumları yapıldı.



    ALIŞIK'TAN ŞİİRLER
    Kerem Alışık, "Sözümün İçindekiler" adını verdiği şiir albümü ile sevenleriyle buluştu. Alışık'ın kendi şiirleri dışında Attila İlhan şiirlerini de seslendirdiği albümün ilk şiiri tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.



        İYİ NİYET KURBANI
        Bir yardım kuruluşu tarafından dolandırıldığı iddia edilen Azra Akın, önceki gün Etiler'deydi. Konuyla ilgili konuşan tescilli güzel, "İnsanlara yardım etmeye çalışırken iyi niyetimin kurbanı oldum. Gerekli davalar açıldı. Şimdi bir şey demem doğru olmaz" diye konuştu.
        Doğan SAVAŞ



        MODACI TEKİN
        Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Sofia ile sahil gezintisine çıkan Tekin, tarzıyla dikkat çekti. Oyunculuğu kadar giyim tarzıyla da adından söz ettiren Tekin, "Kıyafetlerimi kendim tasarlıyorum. Çok iyi bir terzim var. O da bana göre dikiyor" dedi.
        Aydın HAMZA



        HEYECAN SARDI
        Hülya Avşar önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Avşar Kızı, gün boyu mağazaları gezerek yeni sezon ürünleri inceledi. Bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Avşar, "29 Nisan'da yeni şarkım çıkıyor. Slow bir parça. Klibini de bu hafta çektik" dedi.



            ANNE GÜZELLİĞİ
            Kız bebek bekleyen Demet Evgar, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takıldı. 4 aylık hamile olan oyuncunun karnının iyice büyüdüğü görüldü. Annelikle güzelliğine güzellik katan Evgar, bol kesim bir elbise tercih etti.



            GÜNEŞİ GÖRDÜLER
            Sevilen oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz ile alışveriş turunda görüntülendi. Güzel havanın tadını çıkaran çift, spor tarzlarıyla uyum sergiledi. Yörük, "Havalar ısındığı gibi kendimizi dışarı attık" dedi.



            LONDRA YALANI!
            Oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Londra'da yaşamaya başladığı konuşulan oyuncu, "Orada okuyorum. İşlerim oluğu için sık sık gidip geliyorum. Londra'ya taşınmam söz konusu değil" dedi.



                HAY'AT' ÖPÜCÜĞÜ
                Katıldığı turnuvalarda dereceleri olan ve kupalar kazanan iş insanı Kaan Demirağ, at tutkusunu eşi Aslışah Alkoçlar'a da aşıladı. Önceki gün at binen Alkoçlar, atıyla çekildiği pozuna "Ludwig seni çok seviyoruz" notu düştü. Sosyetik güzel, Ludwig'i öperek ona olan sevgisini de gösterdi.



                GÜZEL YATIRIM
                Dünyaca ünlü rapçi Morena Taraku, Türkiye'ye yatırım yaptı. Bir yandan müzik çalışmaları yürüten Taraku, bir yandan da ticarete atıldı. Şarkıcı, Nişantaşı'nda güzellik merkezi açtı. Taraku, yeni yatırımı için yaklaşık 10 Milyon TL harcadı.
                Doğan SAVAŞ



                SABIRSIZ HAZAL
                Hazal Subaşı, güneşli havaların tadını çıkarmak için sabırsızlanıyor. Güzel oyuncu, önceki gün deniz keyfi yaparken bir pozunu paylaştı. Karesine "Yaz geliyor" notu düşen Subaşı'na "Sabırsız güzel" esprileri yapıldı.



                    HANDE'NİN OĞLU
                    Güzel oyuncu Hande Subaşı ve iş insanı sevgilisi Alican Ulusoy, yavru bir kurt köpeğini sahiplendi. Önceki gün bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşan güzel oyuncu; köpeğiyle çekildiği karesine "Hoşgeldin yakışıklı minik oğlumuz" yazdı. Subaşı'nın bu pozu binlerce beğeni aldı.



                    VIP MİSAFİR
                    Kerem Bürsin, Antonio Banderas'ın evine misafir gitti. Dünyaca ünlü yıldız, Bürsin'le sıkı dost oldu. Hande Erçel'le aşkı biten Kerem Bürsin, kariyerine odaklandı. Bürsin, önceki gün dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi. İspanya'nın yolunu tutan Bürsin, oyuncuyla Malaga'da buluştu. Her yıl evinde verdiği özel davetle ünlü dostlarını ağırlayan Antonio Banderas, Bürsin'i de davet etti. Yakışıklı oyuncu, Antonio Banderas ve eşi Nicole Banderas ile keyifli anlar geçirdi. Banderas, daha önce de başrolünde yer aldığı "Company" müzikalini izlemeye giden Kerem Bürsin'le evinden yaptığı selfie'leri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.



                    EŞ BULUNDU
                    Türk pop müziğinin renkli ismi Atiye, uzun bir aradan sonra ilk kez eşiyle fotoğrafını paylaştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Atiye, İstinye'de gittiği Japon restoranında eşiyle selfie yaparak 1 yıl aradan sonra birlikte pozlarını paylaştı.



                        ELİF ADA BÜYÜDÜ
                        İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki gün kızı Elif Ada ile AVM turundaydı. İstanbul'da son günleri olduğunu belirten Yıldız: "Elif Ada'nın okul kayıt işlemleri vardı. Onları hallettik" dedi. Elif Ada'nın annesinin boyuna gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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                        Haberler Saklambaç Dilan Çicek Deniz sırt bölgesindeki yana doğru eğilmeden dolayı skolyoz ameliyatı olacak
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