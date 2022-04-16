Dilan Çicek Deniz sırt bölgesindeki yana doğru eğilmeden dolayı skolyoz ameliyatı olacak

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sırt bölgesindeki yana doğru eğilmeden kurtulmak için bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. Ameliyat olacak olan 27 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Bugün masaja gittim, ameliyata kadar şahane bir çözüm" ifadelerini kullandı. Skolyoz hastalığı hakkında ilk kez konuşan 1.77 boyundaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de bir set kazası geçirmiş ve başına dikiş atılmıştı.
LARA'YLA KEYİF
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Dubai tatiline devam ediyor. 38 yaşındaki oyuncu, önceki gün büyük kızı Lara ile havuz keyfi yaptığı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sevenlerini imrendiren Uzerli'nin bu keyifli anlarına "Hürrem yazı erken getirdi" yorumları yapıldı.
ALIŞIK'TAN ŞİİRLER
Kerem Alışık, "Sözümün İçindekiler" adını verdiği şiir albümü ile sevenleriyle buluştu. Alışık'ın kendi şiirleri dışında Attila İlhan şiirlerini de seslendirdiği albümün ilk şiiri tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.