Dilan Çicek Deniz sırt bölgesindeki yana doğru eğilmeden dolayı skolyoz ameliyatı olacak





VIP MİSAFİR

Kerem Bürsin, Antonio Banderas'ın evine misafir gitti. Dünyaca ünlü yıldız, Bürsin'le sıkı dost oldu. Hande Erçel'le aşkı biten Kerem Bürsin, kariyerine odaklandı. Bürsin, önceki gün dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas ile bir araya geldi. İspanya'nın yolunu tutan Bürsin, oyuncuyla Malaga'da buluştu. Her yıl evinde verdiği özel davetle ünlü dostlarını ağırlayan Antonio Banderas, Bürsin'i de davet etti. Yakışıklı oyuncu, Antonio Banderas ve eşi Nicole Banderas ile keyifli anlar geçirdi. Banderas, daha önce de başrolünde yer aldığı "Company" müzikalini izlemeye giden Kerem Bürsin'le evinden yaptığı selfie'leri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.