Esra Balamir'den Brooklyn Beckham sözleri

TATLI BEKLEYİŞ

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğulları Kurt Efe'yi kucağına almak için gün sayan Başak Dizer Tatlıtuğ'dan karnı burnunda paylaşım... Bu ay sonunda ilk bebeğine kucağına alacak olan güzel stil danışmanı, birçok hamilenin yaptığı gibi belirginleşen karnını tepsi niyetine kullanıp göbeğinin üzerine bardak koydu. Dizer, bu karesine de "Seni beklerken" notu düştü.