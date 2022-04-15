Esra Balamir'den Brooklyn Beckham sözleri

David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, evlendiği Nicola Anne Peltz'in soyadını alması ile gündem olmuştu. Bu karara destek veren Esra Balamir, "Kesinlikle soyadımı taşımayan bir insanla evlenmem. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin yoksa beni hiç aramasın" dedi.
EN TATLI TEMİZLİK
Oyuncu Anıl Altan, son paylaşımıyla yine yüzleri gülümsetti. Kızları Alin ve Lina'ya diş fırçalamayı öğreten Altan, ikizleriyle bu sırada neşeli anlar yaşadı. Anıl Altan'ın beğeni yağmuruna tutulan bu karesi "En tatlı temizlik" yorumları yaptırdı.
SADE GÜZEL
Yağmur Tanrısevsin, önceki gün bir AVM'deydi. Oyunculuğun yanı sıra resim ve seramikle de ilgilenen Tanrısevsin, "Bol bol resim çizmeye devam ediyorum" dedi.