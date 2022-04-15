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    Esra Balamir'den Brooklyn Beckham sözleri

    David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, evlendiği Nicola Anne Peltz'in soyadını alması ile gündem olmuştu. Bu karara destek veren Esra Balamir, "Kesinlikle soyadımı taşımayan bir insanla evlenmem. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin yoksa beni hiç aramasın" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Beckham kriteri!

    David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, evlendiği Nicola Anne Peltz'in soyadını alması ile gündem olmuştu. Bu karara destek veren Esra Balamir, "Kesinlikle soyadımı taşımayan bir insanla evlenmem. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin yoksa beni hiç aramasın" dedi.

    EN TATLI TEMİZLİK
    Oyuncu Anıl Altan,     son paylaşımıyla yine yüzleri gülümsetti. Kızları Alin ve Lina'ya diş fırçalamayı öğreten Altan, ikizleriyle bu sırada neşeli anlar yaşadı. Anıl Altan'ın beğeni yağmuruna tutulan bu karesi "En tatlı temizlik" yorumları yaptırdı.

    SADE GÜZEL
    Yağmur Tanrısevsin, önceki gün bir AVM'deydi. Oyunculuğun yanı sıra resim ve seramikle de ilgilenen Tanrısevsin, "Bol bol resim çizmeye devam ediyorum" dedi.

        ZİRVEYE YERLEŞTİ
        Doğuş, "Yaramız Eksilmiyor" isimli yeni şarkısını tüm dijital platformlardan beğeniye sundu. Şarkı, İtunes başta olmak üzere birçok platformda 1 numaraya yükselerek zirveye oturdu.

        SENARYO ÖNEMLİ
        Serkan Çayoğlu, önceki akşam Etiler'deydi. Gelen tekliflerde senaryoya dikkat ettiğini belirten ünlü oyuncu, "Televizyon ya da dijital platform fark etmez. Benim için senaryo önemli" dedi.

        ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
        Eser Yenenler, yaş gününde eşi Berfu Yenenler'e Paris sürprizi yaptı. Oğullarını İstanbul'da bırakıp Fransa'da baş başa tatil yapan ünlü çift, önceki gün Disneyland'e gitti. Berfu Yenenler, eşiyle yaptığı bu paylaşıma "2 çocuğu anneanneye kilitleyip Disneyland'e geldik" esprisi yaptı.

            JEST TABLOSU
            Bu ayın 28'inde 41 yaşına girecek olan Derin Mermerci'ye sevgilisinden jest... Murat Aslan, sanat eserlerine tutkusuyla bilinen sosyetik güzele Burhan Doğançay'ın bir tablosunu satın aldı. Aslan'ın 10 bin TL'ye satın aldığı eserini çok beğenen Derin Mermerci, bu tabloyu Vaniköy'de tarihi eserlerle dolu dillere destan yalısının duvarına astı.

            KEREM'İN GERÇEK AŞKI
            Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra adı sürekli farklı güzellerle anılan Kerem Bürsin, önceki gün sevimli köpeğiyle böyle selfie çekti. Hector ile arabada bu pozu veren yakışıklı oyuncunun paylaşımı, "İşte Kerem'in gerçek aşkı" esprileri yaptırdı.

            KENDİSİNİ Tİ'YE ALDI
            Geçtiğimiz             günlerde ekler isimli tatlının Fransızcasını yazan Şevval Şahin, önceki gün Paris'e gitti. Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü model, bu kareye "Paris'e gelmişken bir eclair yenir" diyerek kendisiyle ilgili esprileri de ti'ye aldı.

                YENİ GÖREV
                Bu akşam saat 20.10'da atv'de ekrana gelecek olan Yalnız Kurt dizisi, yine soluksuz izlenecek. Bu akşamki bölümde; Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

                ALIŞVERİŞKOLİK
                Buse Varol, kuralını bozmadı. Neredeyse her gün farklı bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan güzel oyuncu, önceki gün de Beşiktaş'taki bir AVM'deydi. Hızlıca mağazaları gezen Buse Varol, AVM'den elleri kolları poşetlerle dolu bir şekilde ayrıldı.

                TATLI BEKLEYİŞ
                Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğulları Kurt Efe'yi kucağına almak için gün sayan Başak Dizer Tatlıtuğ'dan karnı burnunda paylaşım... Bu ay sonunda ilk bebeğine kucağına alacak olan güzel stil danışmanı, birçok hamilenin yaptığı gibi belirginleşen karnını tepsi niyetine kullanıp göbeğinin üzerine bardak koydu. Dizer, bu karesine de "Seni beklerken" notu düştü.
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                Haberler Saklambaç Esra Balamir'den Brooklyn Beckham sözleri
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