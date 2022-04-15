Güzel oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan, önceki gün sevgilisiyle ilk kez objektiflere takıldı.
Etiler'in arka sokaklarında kol kola dolaşan ikili, gazetecileri fark edince panikledi. Sevgilisinin kolundan çıkıp uzaklaşmaya çalışan Sükan'ın bu halleri, akılları karıştırdı.
Ece Sükan, "Yeni sevgiliniz mi, ilişkiniz ne zaman başladı?" sorularını "Boşverin. Görmeseydiniz daha iyiydi" şeklinde cevaplayarak şaşırttı.
Hızlı adımlarla gizemli sevgilisinin yanına giden Sükan, tekrardan erkek arkadaşının koluna girerek yürümeye devam etti.