Sosyetiklerin gündeminde sahte takılarıyla hava adan yeni sosyetik var! | Kara Kedi

Gün geçmiyorki sosyete cephesinden ağızları açıkta bırakan haberler gelmesin. Şimdi herkesin dilinde ünlü bir terzinin ortaya attığı bu skandal bir o kadar da trajikomik iddialar var. Terzimize göre eski sekreter şimdinin zengin dulu, boşandığı kocasından sakladığı tektaşı şoför sevgilisine kaptırıyor. Uyanık şoför de aklınca milyonlarca lira olduğunu düşündüğü yüzüğü, asıl aşık olduğu kadın için satmaya çalışınca skandal patlak veriyor. Sosyetiğimizin her yerde havasını attığı yüzük, zirkon çıkıyor. Terzimizin gamzeli sosyetiğin en yakınlarından aldığı bilgiye göre; zengin dulumuzun kıyafetlerinden gösterişli mücevherlerine kadar her şeyi de kiralıkmış. Hatta zengin dulumuz, Bebek'teki manavla bir balıkçıya dahi yüklü miktarda borçlanmış. Terzimizin sosyal medyaya düşen bu dedikodusu üzerine kuşkusuz herkes bir çıkarımda bulundu. Benim de kuşkusuz 'zengin dulun' kim olduğuyla ilgili bir tahminim var ama bulmacayı çözmek size kalsın derim...

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