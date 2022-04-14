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    ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamına damga vurmaya geliyor

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamı 20.10'da 132'nci bölümüyle ekranlara geliyor. Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri dönüyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Sürpriz hamle...

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova', dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam 20.10'da 132'nci bölümüyle atv ekranında olacak. Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.



    İKİZ GİBİ
    Bensu Soral Baş, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bedirhan isimli bir ikiz kardeşi olan güzel oyuncunun selfie çektirdiği kedisiyle gözlerinin şeklinin ve renginin neredeyse aynı olması, "Bensu'nun bir ikizi daha ortaya çıktı" esprileri yaptırdı.



    ESTETİK ÇIKIŞ!
    İpek Açar'ın programının son konuğu Meyra oldu. 'Boş Çerçeve' parçasıyla altı yıl aradan sonra müziğe geri dönen güzel şarkıcı, estetikle ilgili ilginç açıklamalara imza attı. Meyra, "Yaş 40'ın üzerinde ama Allah'ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yapıyorum" diyerek estetik ameliyatlara karşı olduğunu vurguladı.



        'ALLEN'EN AŞK
        Yasemin Allen, kısa süre önce aşka yelken açtığı meslektaşı Tolga Güleç ile yeni karesini paylaştı. Birçok ünlü çiftin aksine aşklarını ilan etmekten çekinmeyen ikilinin paylaşımına takipçilerinden "Maşallah çok yakışıyorsunuz" yorumları yağdı.



        MİS GİBİ PAYLAŞIM
        İvana Sert, önceki gün eşi Sezer Dermenci ve eski eşinden olan oğlu Ateş'le tatile çıktı. Memleketi Belgrad'a giden ikoncan, sarı çiçeklerle bu pozu verdi. İvana Sert'in paylaşımına "Çiçek gibi poz" yorumları yapıldı.



        LONDRA BUSESİ
        Sosyetik Burcu Şendir, kural bozdu. Bir yıldır birlikte olduğu Can Helvacıoğlu ile görüntü vermekten kaçınan Şendir, önceki gün aşkıyla bu karesini paylaştı. Çift, Londra'da, lüks mekanlarını gezerek keyif çatıyor.



            DİVA SOFRASI!
            Bodrum sezonunu açan Bülent Ersoy, önceki akşam Türkiye'nin en başarılı şeflerinden Özlem Mekik'in ellerinden ziyafet çekti. Diva, geleneğini bozmadı ve kendisi için hazırlanan dillere destan sofrada leziz yemeklerin tadına bıraktı. Masanın ihtişamı da "Böyle olur Diva sofrası" dedirtti.



            BOYDAN KAYBEDİYOR
            Müge Boz ve Caner Erdeniz kızları Vina ile önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kısa bir süre önce karavan alan çiftten güzel oyuncu, basketbolcu eşinin boyunun uzunluğundan dolayı karavana sığamadığını söyleyerek güldürdü.



            YATAKTAN AVM'YE!
            Aleyna Tilki önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni albümü için yoğun bir mesai harcayan güzel şarkıcı, her zamanki gibi de yataktan kalkmış da sokağa çıkmış haliyle dikkat çekti.
            Sosyetik Burcu Şendir, kural bozdu. Bir yıldır birlikte olduğu Can Helvacıoğlu ile görüntü vermekten kaçınan Şendir, önceki gün aşkıyla bu karesini paylaştı. Çift, Londra'da, lüks mekanlarını gezerek keyif çatıyor.



                KONUŞMA YASAĞI!
                İlişkileri adım adım evliliğe giden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Yeni bir diziye başlayan oyuncu, "Fazla konuşamıyorum. Vallahi yasak" dedi. Bu arada ikili, merak edilen düğün tarihleri ve yerleriyle ilgili ise net bir şey söyleyemedi. (Doğan SAVAŞ)



                İKİNCİ ÇOCUK SİNYALİ
                Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la evliliğinden Fikret Ali isminde bir oğlu olan Hazal Kaya, önceki akşam Levent'teydi. 31 yaşındaki güzel oyuncu, "2 yaşındaki oğlunuza kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım inşallah, ne güzel olur" şeklinde yanıt verdi. (Doğan SAVAŞ)



                TATSIZ BURCU
                Şarkıcı Sinan Akçıl ile bir kez daha boşanma aşamasında olan oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek'te bir mekanda otururken görüntülendi. Kız arkadaşıyla koyu sohbette olan Kıratlı'nın keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)



                    MAVİ'YE ÖPÜCÜK
                    Zeki Müren de Bizi Görecek" sloganıyla önceki akşam İstanbul'da düzenlenen partiye ünlüler akın etti. Sanat Güneşi'nin unutulmaz şarkılarının seslendirildiği gecede, ünlü isimler performanslarıyla alkış aldı. Demet Evgar ve Serkan Keskin, Zeki Müren'in 'Muhtacım' isimli şarkısı ile düet yaptı. Yaklaşık 4 aylık hamile olan güzel oyuncu ile Keskin, neşeli halleriyle konukları mest etti.

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                    Milyonlara Temmuz kazancı
                    Haberler Saklambaç ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamına damga vurmaya geliyor
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