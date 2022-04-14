ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamına damga vurmaya geliyor





YATAKTAN AVM'YE!

Aleyna Tilki önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni albümü için yoğun bir mesai harcayan güzel şarkıcı, her zamanki gibi de yataktan kalkmış da sokağa çıkmış haliyle dikkat çekti.

Sosyetik Burcu Şendir, kural bozdu. Bir yıldır birlikte olduğu Can Helvacıoğlu ile görüntü vermekten kaçınan Şendir, önceki gün aşkıyla bu karesini paylaştı. Çift, Londra'da, lüks mekanlarını gezerek keyif çatıyor.