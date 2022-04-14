ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamına damga vurmaya geliyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova', dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' bu akşam 20.10'da 132'nci bölümüyle atv ekranında olacak. Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner. Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.
İKİZ GİBİ
Bensu Soral Baş, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bedirhan isimli bir ikiz kardeşi olan güzel oyuncunun selfie çektirdiği kedisiyle gözlerinin şeklinin ve renginin neredeyse aynı olması, "Bensu'nun bir ikizi daha ortaya çıktı" esprileri yaptırdı.
ESTETİK ÇIKIŞ!
İpek Açar'ın programının son konuğu Meyra oldu. 'Boş Çerçeve' parçasıyla altı yıl aradan sonra müziğe geri dönen güzel şarkıcı, estetikle ilgili ilginç açıklamalara imza attı. Meyra, "Yaş 40'ın üzerinde ama Allah'ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yapıyorum" diyerek estetik ameliyatlara karşı olduğunu vurguladı.