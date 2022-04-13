ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu 90'ıncı bölümüyle ve başlayan yeni dönemiyle bu akşam saat 20.10'da ekrana gelecek. Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Osman Bey gözünü İnegöl'e dikmiştir. Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür.
TÜRKÇE'YE FRANSIZ
Olayların kadını Şevval Şahin, yine sosyal medyada alay konusu oldu. 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü model, önceki akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı. Şevval Şahin, bu paylaşımına "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair" notunu düştü. Şahin'in eklerin Türkçe'si yerine Fransızca ismini kullanması gündem oldu. Takipçileri mankene şöyle esprili yorumlar yağdırdı: "Tamam abla en çok Fransız sensin", "Şevval, Türkiye'ye halen Fransız", "Matmazel Şevval'den inciler", "Türkçe'yi sürekli katlediyor..."
GÖNÜLLERİ FETHETTİLER
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Her zamanki gibi mütevazı ve kibar tavırlarını gösteren ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Alışveriş turları boyunca yanlarına gelen hayranlarını kırmayan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen çift, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti.