



TÜRKÇE'YE FRANSIZ

Olayların kadını Şevval Şahin, yine sosyal medyada alay konusu oldu. 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü model, önceki akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı. Şevval Şahin, bu paylaşımına "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair" notunu düştü. Şahin'in eklerin Türkçe'si yerine Fransızca ismini kullanması gündem oldu. Takipçileri mankene şöyle esprili yorumlar yağdırdı: "Tamam abla en çok Fransız sensin", "Şevval, Türkiye'ye halen Fransız", "Matmazel Şevval'den inciler", "Türkçe'yi sürekli katlediyor..."