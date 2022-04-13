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    Kuruluş Osman'da yeni bölümüyle yeni sürprizler geliyor! Yıl 1299 olmuş ve Osman Bey’in oğulları büyümüştür

    Kuruluş Osman’ın bu akşamki bölümünde yeni dönem sürprizlerle başlıyor. Yıl 1299 olmuş ve Osman Bey’in oğulları büyümüştür. İşte sizler için derlediğimiz 13 Nisan Saklambaç haberleri...

    Yeni dönem başlıyor

    ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu 90'ıncı bölümüyle ve başlayan yeni dönemiyle bu akşam saat 20.10'da ekrana gelecek. Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Osman Bey gözünü İnegöl'e dikmiştir. Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür.



    TÜRKÇE'YE FRANSIZ
    Olayların kadını Şevval Şahin, yine sosyal medyada alay konusu oldu. 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü model, önceki akşam beğendiği bir kutu ekleri takipçileriyle paylaştı. Şevval Şahin, bu paylaşımına "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair" notunu düştü. Şahin'in eklerin Türkçe'si yerine Fransızca ismini kullanması gündem oldu. Takipçileri mankene şöyle esprili yorumlar yağdırdı: "Tamam abla en çok Fransız sensin", "Şevval, Türkiye'ye halen Fransız", "Matmazel Şevval'den inciler", "Türkçe'yi sürekli katlediyor..."



    GÖNÜLLERİ FETHETTİLER
    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Her zamanki gibi mütevazı ve kibar tavırlarını gösteren ikili, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Alışveriş turları boyunca yanlarına gelen hayranlarını kırmayan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen çift, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti.



        EFSANE GELİYOR
        İtalyan yıldız Monica Bellucci'nin 2022 Turnesi, Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye'den başlıyor. Güzel sanatçı, "Maria Callas: Mektuplar ve Anılar" oyunu ile 21-22 Nisan'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Yaklaşık 80 dakika sürecek etkinlik, Zorlu PSM'de İngilizce sahnelenecek ve Türkçe alt yazı olacak.



        ALEYNA SALLADI
        Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler'deydi. Kendine has giyim tarzıyla dikkatleri çeken genç şarkıcı, klip çekiminden geldiğini söyledi. Klipteki danslarıyla şimdiden olay olan Tilki, "O hareketleri kafamdan sallaya sallaya yaptım" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        İNADINA 14 YIL
        Pınar Altuğ Atacan ile eşi Yağmur Atacan, sürekli eleştirilen evliliklerinde tam 14 yılı geride bıraktı. Herkese inat mutlulukları artarak süren ünlü çiftten Altuğ, eşiyle olan bu karesini paylaşıp altına "Seninle bir ömür" notu düştü.



            DÜĞÜN DERNEK BODRUM
            Genç neslin sevilen çifti Lara Tümer ile Selahattin Paşalı, bu hafta sonu evleniyor. Çiftin Bodrum'da yapılacak nikahına sadece çok yakın dostları ile aile üyeleri katılacak. Bu arada 32 yaşındaki Paşalı ile güzel aşkı, yakında bebeklerini de kucağına alacak.



            GERGİNLİK 'ÖYKÜ'SÜ
            Öykü Karayel, önceki gün Etiler'deki bir AVM'deydi. Roman ile zaman geçiren oyuncu, muhabirlere oğlunu görüntülememeleri konusunda sert çıktı. Son derece agresif bir şekilde gazetecilere yaklaşan Öykü Karayel'in sosyal medya hesabından sürekli Roman'ı paylaşırken gazetecilere bu uyarıyı yapmasına anlam verilemedi. (Aydın HAMZA)



            ANA GÖREV
            18 yaşından beri podyumda olan Tülin Şahin, anne olduktan sonra tüm önceliklerinin değiştiğini söyledi. "Doğum yaptığımdan itibaren süreci ve sonrası yani şu anı da en doğal akışında yaşıyorum, yaşamak istiyorum" diyen Şahin, "Önceliğim tamamen bana bağlı minik bir bebeğin tüm isteklerine en sağlıklı şekilde yanında olarak cevap verebilmek" dedi.



                JET BUSE
                Alişan'la çıktıkları Antalya tatilinden dönen Buse Varol, önceki gün soluğu Nişantaşı'nda aldı. Bir AVM çıkışı görüntülenen güzel oyuncu, "Çok acelem var" diyerek koşar adım oradan uzaklaştı. Buse Varol'un hızını görenler "Jet gibi" yorumu yaptı.

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                Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'da yeni bölümüyle yeni sürprizler geliyor! Yıl 1299 olmuş ve Osman Bey’in oğulları büyümüştür
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