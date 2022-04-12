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    Tara De Vries sevgilisi Alli Elevi ile yakalanınca dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırdı

    Tara De Vries, daha önce el ele poz verdiği sevgilisi Alli Elevi ile önceki gece Bebek’teydi. Genç model, dikkat çekmek için sürekli yüzünü gizledi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Saklambaç oynadı

    Ünlü manken ve sunucu Tara De Vires, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alli Elevi ile bir mekanda arkadaşlarına el ele poz vererek aşklarını ilan etmişti. İki sevgili, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Flaşların patlamasıyla sağa sola kaçışan sevgililer, yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sevgilisinin kullandığı aracın arka koltuğuna geçen Tara, arka koltukta da gizlenerek "Bu neyin kaçışı?" dedirtti... (Doğan SAVAŞ)



    YANLIŞLIK OLMUŞ
    Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda bir erkek ile samimi bir şekilde eğlenen Bekiroğlu "Sevgilim değil kendisi, Yanlış bir anlaşılma olmuş sanırım. Kendisi benim arkadaşım, hayatımda kimse yok" dedi. (Aydın HAMZA)



    BAŞININ TACI
    Oyuncu Bekir Aksoy önceki gün eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve çocukları Asil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Asil'i sırtına alan Aksoy, hem esnaf ile sohbet etti hem de oğlu ile birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Babasının omzunda simidini yiyen Asil'in keyfine ise diyecek yoktu. (Aydın HAMZA)



        EVLİLİK DEĞİL AŞK ADAMIYIM
        2020 yılında nikah masasına oturduğu Zeynep Tuğçe Bayat ile mutlu bir evliliği olan Cansel Elçin, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Çocuk soruları karşısında "Geleceği düşünmüyoruz, düşündükçe insan endişeye kapılıyor, o yüzden takmamak lazım" diyen başarılı oyuncu. "Evlilik adamı mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ben aşk adamıyım. Evlilik olmasa da olur, o yüzden takmıyoruz." (Doğan SAVAŞ)



        MÜTEVAZI STAR
        Son dönemin en gözde isimlerinden Aslı Enver, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan'ın ailesiyle yemek yiyen güzel oyuncu, konuyla ilgili sorulara "Her şey çok güzel" demekle yetindi. Bu arada tarzı ve gazetecileri sergilediği tavrıyla mütevazılığını her zamanki gibi konuşturan Aslı Enver, bir kez daha gönülleri fethetti. (Aydın HAMZA)



        ELEŞTİREL KLİP
        Aydilge, yeni şarkısı "Kendimi Kırdım Ben" ile farkını bir kez daha ortaya koyuyor. Modacı Cihan Nacar tarafından tasarlanan özel kostümler giyen Aydilge, klibin hikayesini de kendi kaleme aldı. Klipte, sosyal medya fenomenlerinin sanal dünyasına ve ekran bağımlılığına karşı da dikkat çekici eleştiriler yer aldı.



            ABD HAVASI
            Uzun süredir ABD'de yaşayan güzel oyuncu Ceyda Ateş ile iş adamı Buğra Toplusoy, önceki gün Miami'de tekne sefası yaptı. Güzel havayı fırsat bilip dostlarıyla teknelerinde keyifli anlar geçiren çift, objektife de böyle neşeli pozlar verdi.



            ÇİÇEK GİBİ POZ
            Güzel oyuncu Ege Kökenli, baharı müjdeleyen bu karesiyle sosyal medyayı renklendirdi. Kökenli'nin 2.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bu kareye takipçilerinden de "Sarı fırtına" mesajları yağdı.



            SEYMEN AĞA AŞKA GELDİ
            Özcan Deniz, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'la Kapadokya'da romantik bir tatil yaptı. İranlı sevgilisiyle aşkı adım adım evliliğe giden 49 yaşındaki Deniz, Dadgar'a yıllar önce rol aldığı Asmalı Konak dizisinin çekildiği yerleri gezdirmeyi de ihmal etmedi.



                NURGÜL TOPARLANDI
                Bir süre önce geçirdiği kaza sonucu yüzünde hasar kalan Nurgül Yeşilçay, önceki gün bir AVM'deydi. Eski eşi Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat'la görüntülenen güzel oyuncunun yüzündeki hasarın neredeyse tamamen geçtiği gözlendi.



                DÜĞÜN YAZ SONU
                Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi. Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Gürel, "Henüz nikah tarihi belli olmadı. Yeri de belli değil ama yaz sonuna yetiştireceğiz" dedi. (Aydın HAMZA)



                YENGE GELİYOR
                ABD'li dünya starı Halsey, kendisini sabırsızlıkla bekleyen Türk hayranlarıyla 3 Eylül'de buluşacak. Türk senarist Alev Aydın'la evliliğinden Ender adını verdiği bir oğlu olan dünyaca ünlü yıldız, her fırsatta kendisini bir Türk gibi gördüğünü dile getiriyor. Bu arada Halsey'in Türkiye konserine günler öncesinden gelip ailesiyle birçok yeri gezeceği konuşuluyor.



                    KABİLİYETSİZ İTİRAFI
                    Rock müziğin ünlü ismi Teoman, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıllar önce oyunculuk yapan ünlü sanatçı, "Yeniden film çekmek ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok kabiliyetsiz bir oyuncuydum. Eğleniriz diye yaptığım şeylerdi. Zaten ben kendimi yarı emekli sayıyorum."
                    (Aydın HAMZA)



                    BU SÜREÇ ÇOK ZOR!
                    Eşinden boşanmak üzere olan Pelin Batu, konuyla ilgili "Bu süreç çok zor geçiyor" demekle yetindi. Psikolojik baskı ve fiziksel şiddete eğimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2018 yılında dünya evine girdiği kalp ve damar cerrahı Macit Bitargil'le boşanma kararı alan Pelin Batu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Oğlu ve bakıcısıyla gezen Batu, boşanmayla ilgili sorulara "Bu süreçler çok sıkıntılı ve üzücü geçiyor, o yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtı verdi. (Aydın HAMZA)



                    ARTİSTLİK YAPTI!
                    Hakan Meriçliler, İspanyol sevgilisiyle önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir hayli gergin olduğu görülen oyuncu, kendisinin görüntülendiğini fark edince," Rahat bırakın beni artık" diyerek gazetecilere çıkıştı. Hakan Meriçliler'in durduk yere sergilediği bu tavra anlam verilemedi. (Aydın HAMZA)



                        BATUGA KAYIP
                        Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak on dokuzuncu bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on dokuzuncu bölümüne Batuga'nın ortadan kaybolması ve Akkız ile Alpagu Han'ın, Batuga için güçlerini birleştirmesi damga vuracak.

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                        Bakan Bozdağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar
                        Haberler Saklambaç Tara De Vries sevgilisi Alli Elevi ile yakalanınca dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırdı
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