Tara De Vries sevgilisi Alli Elevi ile yakalanınca dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırdı

Ünlü manken ve sunucu Tara De Vires, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alli Elevi ile bir mekanda arkadaşlarına el ele poz vererek aşklarını ilan etmişti. İki sevgili, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Flaşların patlamasıyla sağa sola kaçışan sevgililer, yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sevgilisinin kullandığı aracın arka koltuğuna geçen Tara, arka koltukta da gizlenerek "Bu neyin kaçışı?" dedirtti... (Doğan SAVAŞ)
YANLIŞLIK OLMUŞ
Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda bir erkek ile samimi bir şekilde eğlenen Bekiroğlu "Sevgilim değil kendisi, Yanlış bir anlaşılma olmuş sanırım. Kendisi benim arkadaşım, hayatımda kimse yok" dedi. (Aydın HAMZA)
BAŞININ TACI
Oyuncu Bekir Aksoy önceki gün eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve çocukları Asil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Asil'i sırtına alan Aksoy, hem esnaf ile sohbet etti hem de oğlu ile birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Babasının omzunda simidini yiyen Asil'in keyfine ise diyecek yoktu. (Aydın HAMZA)