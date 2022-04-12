Tara De Vries sevgilisi Alli Elevi ile yakalanınca dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırdı





BU SÜREÇ ÇOK ZOR!

Eşinden boşanmak üzere olan Pelin Batu, konuyla ilgili "Bu süreç çok zor geçiyor" demekle yetindi. Psikolojik baskı ve fiziksel şiddete eğimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2018 yılında dünya evine girdiği kalp ve damar cerrahı Macit Bitargil'le boşanma kararı alan Pelin Batu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Oğlu ve bakıcısıyla gezen Batu, boşanmayla ilgili sorulara "Bu süreçler çok sıkıntılı ve üzücü geçiyor, o yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtı verdi. (Aydın HAMZA)