Türkiye televizyon sektöründe Kuruluş Osman ve birçok tarihi dizimiz ile hızlı yükselişini sürdürüyor

AJDA SEFERİ
Ajda Pekkan, "Metrobüse ve Marmaray'a binmek istiyorum, çok merak ediyorum" sözleriyle gündeme geldi. 76 yaşındaki Pekkan'ın bu isteğini bugüne kadar yapamamasını anlamış değilim. Türkiye'nin yarısının yaptığı bir eylemi Pekkan, uzaya çıkmak kadar zor bir durum gibi anlatmış. Ajda Pekkan, bu röportajının aynısını 2013 yılında da vermiş. O dönem pek fazla gündem olmamıştı. Fakat şimdi ülke gündeminin ortasına oturdu. Hatta Popbizde'nin iddiasına göre yetkililer harekete geçip yarın metrobüse ve vapura bindirecekmiş Pekkan'ı... Yanında yardımcıları, yetkililer, muhabirler olacakmış. Yani Ajda Pekkan için özel metrobüs ve özel vapur seferi düzenlenecekmiş. Yetkili kısmını anlayamadım ama böyle bir durum olursa vay halimize diyorum... Böyle bir durumu teklif eden yetkili kısmına da 'yazıklar olsun' diyorum...