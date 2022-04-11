Türkiye televizyon sektöründe Kuruluş Osman ve birçok tarihi dizimiz ile hızlı yükselişini sürdürüyor





SADECE ARKADAŞIZ

Geçtiğimiz haftaki köşe yazımda Gülşah Saraçoğlu ile Nuri Ensari'nin yeni bir aşka yelken açtıklarını yazmıştım. 6 sene önce sevgili olan Saraçoğlu ile Ensari'nin tekrar bir araya geldiklerini hatta İspanya'ya tatile gittiklerini duymuştum. Ve "İki sevgili, yeniden bir arada mı?" diye bir yazı kaleme almıştım. İşin aslı öyle değilmiş. Gülşah Saraçoğlu, beni telefonla arayarak İspanya'ya doktor arkadaşları ile gittiklerini ve o paylaştıkları pastadaki figürlerinde yanlarında bulunan bir çiftin olduğunu söyledi. Nuri Ensari ile aşk yaşamadığını ve arkadaş olduklarını üstüne basa basa belirtti. Fakat "Yarın öbür gün beni Nuri ile bir yerde de görebilirsiniz ama sevgili değiliz" diyerek de açıklama yaptı.