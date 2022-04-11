Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak dert yandı! ‘Hayatımız sanıldığı gibi mükemmel değil’





CEMİYET ÇIKIŞI!

Sosyetenin en gözde isimlerinden Ceylan Çapa, son paylaşımıyla adeta 'sosyetik' diye geçinen görgüsüzlere taşını attı. Instagram'da soru cevap yapan Çapa, "Cemiyet hayatı senin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Hiçbir şey; sıfır" yanıtı verdi.





BABA HAYAL

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Hakan Altun, hayli keyifliydi. Aşk hayatı sorulunca "Fena değil işte, yalnızım" diyen 49 yaşındaki müzmin bekar, ekledi: "Baba olmayı çok istiyorum. İnşallah olur, ne diyeyim. Belki de bendedir sıkıntı bilemeyiz." (Doğan SAVAŞ)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN