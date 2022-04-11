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    Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak dert yandı! ‘Hayatımız sanıldığı gibi mükemmel değil’

    Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, ‘Hayatımız sanıldığı gibi mükemmel değil’ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Dertli sosyetik

    Başarılı oyuncu Birkan Sokullu ve sosyatik Eda Gürkaynak'ın yaklaşık üç yıllık ilişkileri tam gaz devam ediyor. Mutlu çift, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Kısa bir tatil planladıklarını söyleyen çiftten Gürkaynak'a sosyal medya çıkışı soruldu. Orta okulda kız arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalan ve bir dönem yeme bozukluğu sorunu yaşadığını itiraf eden Eda Gürkaynak, şöyle dedi: "Her şeyin dışarıdan gözüktüğü gibi toz pembe olmadığını belirtmek istedim." (Doğan SAVAŞ)



    DEV DOSTLUK
    Güzel oyuncu Zeynep Alkan, tatil için bulunduğu Bali'den renkli paylaşımlara imza atıyor. Burada birçok canlıyla sıkı dostluk kuran Alkan, boynuna doladığı yılan ve omzuna aldığı maymundan sonra şimdi de dev bir fille sarmaş dolaş poz verdi.



    PAMUK PRENSES
    Melisa Aslı Pamuk ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Koç, "Melisa Hanım'ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna sevgilisini utandıran şu yanıtı verdi: "Bence dünyanın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani." Bu sözler üzerine güzel oyuncu, gülümsemekle yetindi.
    (Doğan SAVAŞ)



        ANA KUCAĞI
        İki çocuk annesi Çağla Şıkel, dün İğneada'da sevimli köpekleri görünce dayanamadı. Minik köpekleri kucağına alıp seven modelin Instagram'dan paylaştığı karelere de "Ana kucağı" yorumları yapıldı.



        KLASİK KENAN
        Pop müziğin ünlü ismi Kenan Doğulu, uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği ilk ayakta konserde sevenlerine müzik şöleni yaşattı. Her zaman olduğu gibi İstanbul'daki konserinde de mekanı tıka basa dolduran ünlü popçu, sahne performansı ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da sevenlerinden tam not aldı.



        ROBOCOP HANDE
        Hande Yener, önceki gece Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi. Sosyetik mekana son derece spor bir tarzla giden ünlü popçu, neredeyse tüm yüzünü kaplayan dev güneş gözlükleriyle de dikkat çekti. Hande Yener'in bu halini görenler, "Robocop Bebek'te" esprileri yaptı.
        (Doğan SAVAŞ)

            DEV HAZIRLIK
            Sibel Can, 16 Nisan'da tarihi bir konsere imza atacak. Baştan sona kadar profesyonel bir ekip tarafından kayıt altına alınacak olan konser, çeşitli platformlarda kısa bir süre sonra yayına girecek... Sahnesi için ünlü modacı Amor Gariboviç'e birbirinden özel üç ayrı elbise hazırlatan Can, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak...



            TEYZELİK GÜNÜ
            Güzel oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezi içerisindeki Sihirbaz Okulu gösterisinde yeğeniyle birlikte doyasıya eğlenen Turanlı, "Bugünü teyzelik günü ilan ettim" dedi ve ekledi: "Yoğun bir iş temposuna gireceğim için onun öncesinde aileme vakit ayırıyorum."



            YOLLARIN FATİHİ
            Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık, 29 yaşında ehliyet aldı. Dün sevincini Instagram'dan paylaşan popçu, "Bu zamana kadar araba kullanmakla ilgim yoktu. 30'a bir kala kendime sürprizler yapmaya başladım. Yolların fatihi geliyor" diye yazdı.



                FOTO-TEPKİ
                Önceki gün ailesiyle Antalya'daki bir otele giden Buse Varol, eşi Alişan ve iki çocuğuyla yunus parkından bu paylaşımı yaptı. Hayvan severleri kızdıran güzel oyuncuya bazı takipçileri, "Yunuslara işkence edilen parklar yasaklansın isterken sizin bu paylaşımı yapmanız olmamış" yorumları yaptı.



                RENKLİ ŞEVVAL
                Kısa süre önce burnundan estetik operasyon geçiren Şevval Şahin'in yüzündeki şişlikler tamamen indi. Önceki gün bir arkadaşının köpeğiyle de böyle mutluluk pozu veren güzel model, rengarenk kıyafetiyle adeta yazı müjdeler gibiydi...



                CEMİYET ÇIKIŞI!
                Sosyetenin en gözde isimlerinden Ceylan Çapa, son paylaşımıyla adeta 'sosyetik' diye geçinen görgüsüzlere taşını attı. Instagram'da soru cevap yapan Çapa, "Cemiyet hayatı senin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Hiçbir şey; sıfır" yanıtı verdi.


                BABA HAYAL
                Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Hakan Altun, hayli keyifliydi. Aşk hayatı sorulunca "Fena değil işte, yalnızım" diyen 49 yaşındaki müzmin bekar, ekledi: "Baba olmayı çok istiyorum. İnşallah olur, ne diyeyim. Belki de bendedir sıkıntı bilemeyiz." (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak dert yandı! ‘Hayatımız sanıldığı gibi mükemmel değil’
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