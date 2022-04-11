Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak dert yandı! ‘Hayatımız sanıldığı gibi mükemmel değil’

Başarılı oyuncu Birkan Sokullu ve sosyatik Eda Gürkaynak'ın yaklaşık üç yıllık ilişkileri tam gaz devam ediyor. Mutlu çift, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Kısa bir tatil planladıklarını söyleyen çiftten Gürkaynak'a sosyal medya çıkışı soruldu. Orta okulda kız arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalan ve bir dönem yeme bozukluğu sorunu yaşadığını itiraf eden Eda Gürkaynak, şöyle dedi: "Her şeyin dışarıdan gözüktüğü gibi toz pembe olmadığını belirtmek istedim." (Doğan SAVAŞ)
DEV DOSTLUK
Güzel oyuncu Zeynep Alkan, tatil için bulunduğu Bali'den renkli paylaşımlara imza atıyor. Burada birçok canlıyla sıkı dostluk kuran Alkan, boynuna doladığı yılan ve omzuna aldığı maymundan sonra şimdi de dev bir fille sarmaş dolaş poz verdi.
PAMUK PRENSES
Melisa Aslı Pamuk ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Koç, "Melisa Hanım'ı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna sevgilisini utandıran şu yanıtı verdi: "Bence dünyanın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani." Bu sözler üzerine güzel oyuncu, gülümsemekle yetindi.
(Doğan SAVAŞ)