Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah'a övgü dolu sözler

EN GÜZEL REKLAM

Burcu Esmersoy, tatil için gittiği Dubai'de birbirinden renkli pozlara imza attı. Tarzıyla büyük beğeni toplayan güzel sunucu, kendi koleksiyonu olan güneş gözlüklerinin reklamını yapmayı da ihmal etmedi. Bu karesine "Bazen sadece gülümseyip, kendi markan olan güneş gözlüğünü takarsın" notu düşen Esmersoy, kendi markasının mankenliğini yaptı.