Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah'a övgü dolu sözler

Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Annesiyle birlikte gezintiye çıkan Ataizi, Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'a övgüler yağdırdı. Filmi henüz izlemediğini söyleyen Ataizi, " Sırf Farah için izlemeye gideceğim" dedi. Aydın HAMZA
REKOR PEŞİNDE
'Erkek Ya' şarkısı ve iddialı klibiyle adından söz ettiren Nil Ulusoy, TikTok'un yeni kraliçesi oldu. Sosyal medyada konser vereceğini, sevenlerine duyuran Ulusoy, katılımcı sayısıyla rekor kırmayı planlıyor.
SÜRPRİZ KUTLAMA
"Sar Bak" isimli şarkıya sesleriyle hayat veren Tunacan Tuna ve Ahsen Ertosun, yeni şarkılarının başarısını kutladı. Sosyal medya fenomenlerine yemek veren ikili, gecenin sonunda pasta kesti.