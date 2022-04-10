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    Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah'a övgü dolu sözler

    Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Annesiyle birlikte gezintiye çıkan Ataizi, Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'a övgüler yağdırdı. Filmi henüz izlemediğini söyleyen Ataizi, " Sırf Farah için izlemeye gideceğim" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Bergen merakı

    Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Annesiyle birlikte gezintiye çıkan Ataizi, Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'a övgüler yağdırdı. Filmi henüz izlemediğini söyleyen Ataizi, " Sırf Farah için izlemeye gideceğim" dedi. Aydın HAMZA

    REKOR PEŞİNDE
    'Erkek Ya' şarkısı ve iddialı klibiyle adından söz ettiren Nil Ulusoy, TikTok'un yeni kraliçesi oldu. Sosyal medyada konser vereceğini, sevenlerine duyuran Ulusoy, katılımcı sayısıyla rekor kırmayı planlıyor.

    SÜRPRİZ KUTLAMA
    "Sar Bak" isimli şarkıya sesleriyle hayat veren Tunacan Tuna ve Ahsen Ertosun, yeni şarkılarının başarısını kutladı. Sosyal medya fenomenlerine yemek veren ikili, gecenin sonunda pasta kesti.

        TREND AVINDA
        Aslı Hünel, modacısı Melisa Erol'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 2022 yaz modası hakkında tüyolar alan Hünel, yeni kıyafetler sipariş etti. Hünel, "Becerikli ve yetenekli insan takıntım var. Melisa'da her ikisi de mevcut" diyerek modacısına övgü yağdırdı.

        EN GÜZEL REKLAM
        Burcu Esmersoy, tatil için gittiği Dubai'de birbirinden renkli pozlara imza attı. Tarzıyla büyük beğeni toplayan güzel sunucu, kendi koleksiyonu olan güneş gözlüklerinin reklamını yapmayı da ihmal etmedi. Bu karesine "Bazen sadece gülümseyip, kendi markan olan güneş gözlüğünü takarsın" notu düşen Esmersoy, kendi markasının mankenliğini yaptı.

        SÜSLÜ ALF
        Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in kendisi kadar meşhur olan köpeği Alf'le pozları sosyal medyayı renklendirmeye devam ediyor. Önceki gün Alf'le alışveriş turuna çıkan Tanrısevsin, bu anlarını ölümsüzleştirdi. Güzel oyuncuya aşk dolu bakışlar atan Alf'in süslü kıyafetleri de dikkatlerden kaçmadı.

            ÇAĞLA HUZURU
            Hayvansever kişiliğiyle bilinen Çağla Şıkel, önceki gün çocuklarıyla birlikte kendisini doğaya attı. Gittiği mekandaki sevimli dostlarıyla oyunlar oynayan Şıkel'in pozları büyük beğeni topladı. Güzel sunucunun kucağında uyaya kalan minik köpeklerin huzurlu halleri yüzleri gülümsetti.

            CEREN FRANSIZ KALDI!
            Sevilen oyuncu Ceren Moray, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Fransız eşi Nico Burn ile gittiği Paris'ten dönen Moray, "Fransızca öğrenebildiniz mi?" sorusuna, "Fransızca öğrenemedim. Fransızca'nın özelliği öğrenilememesi" diyerek güldürdü. Güzel oyuncu, orada da sinema sektörüyle ilgili görüşmeleri olduğunu dile getirdi. Aydın HAMZA.

            GÜLCAN ÇİÇEK AÇTI
            Son dönemde adı İbrahim Kutluay ile aşk dedikodusuna karışan Gülcan Arslan, pozlarıyla sosyal medyada beğeni topluyor. Önceki gün de kafasına taktığı çiçekle bir karesini beğeniye sunan güzel oyuncuya "Çiçek gibisin" iltifatları yapıldı.

                DENİZ TERAPİSİ
                Engin Altan Düzyatan                 ile mutlu bir evliliği olan Neslişah Alkoçlar, tatil için Dubai'nin yolunu tuttu. Deniz tutkunu olduğunu söyleyen Alkoçlar, paylaştığı karesine "Denizde olmak, suyla yakın ilişki kurmak benim için net bir terapi" notu düştü.

                MİNİ SÜRPRİZ
                Oğuzhan                 Koç, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Abisi ile iftar açtığını söyleyen Koç, muhabirlerin "Yeni şarkılarınız ne zaman çıkacak?" sorusuna "Çok yakında mini bir albümüm geliyor. Mayıs gibi düşünüyoruz" dedi. Doğan SAVAŞ

                İNCE ELİYOR
                Oyuncu Çağla Demir, önceki gün AVM turundaydı. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu, "Bu sıralar çok proje geliyor. İnce eleyip, sık dokuyorum. İçime sinen bir proje olursa ekranlara dönmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

                    SANAT ŞÖLENİ
                    Türk çağdaş sanatının önemli destekçisi olan Şeli Elvaşvili'nin koleksiyonunundan bir seçki, Akaretler'de gerçekleşecek Artweeks@Akaretler'in 6. Edisyonunda izleyicisiyle buluşuyor. Elvaşvili'nin koleksiyonunda Türkiye'den 11 sanatçının 12 eseri yer alıyor. Önce çıkan eserler arasında Selma Gürbüz'ün kimonosu, İnci Eviner'in "Harem" adlı eseri ve Azade Köker'in Kırmızı Ev'i de bulunuyor. Doğan SAVAŞ

                    TARİHİ KLİP
                    İlk şarkısı "Nimet" ile listeleri altüst eden Eglo G, yeni teklisi "Çatı Katı" ile müzikseverlerle buluştu. Tarihi dokusu ile görenleri hayran bırakan Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşı'nda çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Fuzule Tezcan oturdu. "Çatı Katı" DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında!
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                    Hakim fragman
                    Haberler Saklambaç Hande Ataizi'den Farah Zeynep Abdullah'a övgü dolu sözler
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