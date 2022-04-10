Derya Balta ve Meriç Keskin, Afrika'yı unutmadı: Derya Balta'nın gözyaşları sel oldu

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ve sosyal medyanın sevilen ismi Meriç Keskin, kalplerinin güzeliklerini de ortaya koydu. Afrika'nın yolunu tutuna iki ünlü isim, susuzluk çeken köylere kuyu açtırdı.
Afrika'nın 4. en fakir ülkesi olan Malawi'ye giden ünlü güzeller, orada insanların yaşadığı hayatı belgesel tadında gözler önüne serdi. Bölgede yoksulluk ve sefalet içinde büyüyen çocuklara hediyeler götüren ikili, minik kalplere dev bir sevinç yaşattı.
Ünlü güzeller, daha sonra su kuyusu olmayan köyleri tespit etti. Derya Balta ve Keskin, açtırdıkları su kuyularıyla yöre halkına unutululmaz bir sevinç yaşattı. Gözleri dolan Afrikalılar iki güzelin boynuna sarılarak teşekkürlerini iletti.