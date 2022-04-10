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    Derya Balta ve Meriç Keskin, Afrika'yı unutmadı: Derya Balta'nın gözyaşları sel oldu

    Sosyal medyanın sevilen isimleri Derya Balta ve Meriç Keskin, Afrika’yı unutmadı. Topladıkları hediyelerle Malawi’ye giden ünlü ikili, susuz köylere kuyu açtırdı. Afrikalıların mutluluk gözyaşları herkesi duygulandırdı.

    Deniz Bayar
    Gözler sulandı

    Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ve sosyal medyanın sevilen ismi Meriç Keskin, kalplerinin güzeliklerini de ortaya koydu. Afrika'nın yolunu tutuna iki ünlü isim, susuzluk çeken köylere kuyu açtırdı.

    Afrika'nın 4. en fakir ülkesi olan Malawi'ye giden ünlü güzeller, orada insanların yaşadığı hayatı belgesel tadında gözler önüne serdi. Bölgede yoksulluk ve sefalet içinde büyüyen çocuklara hediyeler götüren ikili, minik kalplere dev bir sevinç yaşattı.

    Ünlü güzeller, daha sonra su kuyusu olmayan köyleri tespit etti. Derya Balta ve Keskin, açtırdıkları su kuyularıyla yöre halkına unutululmaz bir sevinç yaşattı. Gözleri dolan Afrikalılar iki güzelin boynuna sarılarak teşekkürlerini iletti.

        Dulgularını paylaşan Keskin, "İnsanlar 3 kilometre uzaktan su taşıyordu. Evlerin içinde yatak bile yoktu. Günde tek öğün, çoğu zaman şeker kamışı yeniyor. Su kuyusu açtırma imkanı olan varsa parasını vermek yerine oraya gidip kuyunun başında dursun. Bir su kuyusu açtırmanın bedeli 2 bin 900 dolar. Ancak Afrika'da çok yardım derneği var. Parayı verince açılıp açılmayacağı muamma. Biz garanti olsun diye kendimiz gelip açtık kuyumuzu" dedi.

        Meriç Keskin, kabile reisiyle sıkı dostluk kurdu. Afrikalı minikler, Keskin'i teşekkür öpücüklerine boğdu.

        Duygusal anlar yaşayan Derya Balta'nın gözyaşları sel oldu.
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