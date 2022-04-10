Derya Balta ve Meriç Keskin, Afrika'yı unutmadı: Derya Balta'nın gözyaşları sel oldu

Dulgularını paylaşan Keskin, "İnsanlar 3 kilometre uzaktan su taşıyordu. Evlerin içinde yatak bile yoktu. Günde tek öğün, çoğu zaman şeker kamışı yeniyor. Su kuyusu açtırma imkanı olan varsa parasını vermek yerine oraya gidip kuyunun başında dursun. Bir su kuyusu açtırmanın bedeli 2 bin 900 dolar. Ancak Afrika'da çok yardım derneği var. Parayı verince açılıp açılmayacağı muamma. Biz garanti olsun diye kendimiz gelip açtık kuyumuzu" dedi.