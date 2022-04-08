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    Oğuzhan Koç'la adım adım evliliğe giden Demet Özdemir'den düğün çıkışı

    Oğzuhan Koç'la evliliğe adım adım giden Demet Özdemir Bebek'te yakalandı. Evlilik tarihi sorulan güzel oyuncuya, "Set başladığı için hızlı yol alamıyoruz. Böyle gizleme saklama gibi bir şey yok" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Çalışmaktan hayal kuramadım

    Müzisyen Oğuzhan Koç'la aşkı adım adım evliliğe giden Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Düğün yeri ve tarihi merakla beklenen çiftten güzel oyuncu, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Set başladığı için hızlı yol alamıyoruz. Böyle gizleme saklama gibi bir şey yok" dedi. "Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?" sorusuna "15 yaşından beri çalıştığım için birçok genç kızın aksine ben bunun hayalini kuramadım" diyen 30 yaşındaki güzel Demet Özdemir, ekledi: "Düğün iki gün olsa güzel olur. Bir gün arkadaşlarımızla oluruz ama hiç kesin bir şey yok." (Aydın HAMZA)



    BARIŞ FOTOĞRAFI
    Geçtiğimiz günlerde aşklarına yeni bir şans verme kararı alan Didem Soydan ile Burak Deniz, barışmanın ardından ilk kez gazetecilere görüntülendi. Önceki gün yakışıklı oyuncunun Arnavutköy'deki evine girerken görüntülenen ünlü çift, "Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi.
    Aydın HAMZA



    KAAN'A YORUM YOK
    Hande Erçel, önceki akşam ablası Gamze ile Milano tatili dönüşü İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Tatilin çok güzel geçtiğini söyleyen güzel oyuncu, Kaan Yıldırım'la sürpriz aşkı sorulunca "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen" demekle yetindi.
    Doğan SAVAŞ



        AİLE SAADETİ
        Özge Özder, geçtiğimiz akşam eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile güzel havanın tadını çıkarttı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden çift, "Luna dışarıda gezmeyi çok seviyor. Hava da güzelken parka gidelim dedik" dedi.
        Aydın HAMZA



        MAHŞER GİBİ!
        Gökhan Türkmen yeni şarkısı "Mahşer" ile müzikseverleri derinden sarsacak. Türkmen yeni şarkısı için "Can yakar, yaktıkça da yansın istersiniz. Mahşer gibi" diyerek iddialı konuştu.



        NEFESLER TUTULDU
        Pazartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle büyük ses getiren Hakim dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İlk bölümde Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, hayatını kaybeti. Emniyete giden Ömer Arif, Ozan'ın ölümüne sebebiyet verdiği kişinin, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlunun olduğunu öğrendi. Bu noktadan sonra Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Ömer Arif Derman ve Yurdaer Okur'un hayat verdiği Azem Demirkıran karşıya gelecek. İki baba, oğulları için her şeyi göze alacak! Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alıyor.



            SON MODA DİYARBAKIR
            Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya'nın ardından bu kez Diyarbakır'da moda rüzgarı estirecek. Diyarbakır'ın tarihi ve turistik alanları, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dijital platform defilesinin çekimlerine ev sahipliği yapacak. 44 yaşındaki Demet Şener de uzun bir aradan sonra genç meslektaşlarıyla birlikte podyumun tozunu attıracak.



            SORULAR YANIT BULUYOR
            Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar? Nazar'ın Türkiye'yi terk etmeden önceki planı ne? Nizam, Viking'ten ne isteyecek? Hem Mira'nın hem de Altay'ın kendisinden yardım istediği Doğan'ın tavrı ne olacak? Altay, Nazar'ın planına engel olabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı, bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek olan sevilen dizi 'Yalnız Kurt'ta yanıt bulacak...



            BEKLEMEYE DEĞDİ
            TRT Saz Sanatçılarından oluşan Group İstanbul Orkestrası'nın solistliğini üstlenen Melda Kuyucu Kılıç, uzun bir aradan sonra 3'üncü albümü olan "Acelem Var" şarkısıyla müzik piyasasına giriş yaptı. Başarılı şarkıcı, gelen olumlu tepkilerden çok mutlu olduğunu söyledi.



                SALAŞ BARIŞ
                Oyuncu Barış Arduç önceki gün bir AVM'deydi. Salaş haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Arduç, arkadaşlarıyla yemek yedi.



                FUNDA'NIN YILDIZI
                yeni dönemin yükselen yıldızlarından Semicenk'le yaptığı düetle sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Semicenk'e ait olan "Al Sevgilim", gelenekselle günceli bir araya getirdi. Şarkının klibi de bugün görücüye çıktı.



                TATİL VAR AŞK YOK
                Aşk yaşadığını yalanladığı Sadettin Saran'la geçtiğimiz hafta Çanakkale'de aynı yerde tatil yaptığı ortaya çıkan Birce Akalay, önceki akşam Asmalımescit'teydi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Biz sadece o insanla arkadaş ortamında aynı yerde bulunduk. Ortak arkadaşlarımız olabilir; bu bir şey demek değil. Bunu daha fazla büyütmek iki taraf için de büyük sıkıntı" dedi.
                Doğan SAVAŞ



                    KURAL BOZULMADI
                    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', önceki akşamki bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Türkünİntikamı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 88. bölümüyle; Tüm Kişiler'de %9,63 izlenme oranı ve %25,74 izlenme payı, AB'de %7,18 izlenme oranı ve %20,20 izlenme payı 20+ABC1'de %9,68 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



                    FOSFORLU FAHRİYE
                    Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, dün doğayla baş başa bir gün geçirdi. Evlerinin yakınında dolaşan güzel oyuncu, bir sokak kedisini sevmeyi de ihmal etmedi. Fahriye Evcen, fosforlu yeşil renkli şişme montuyla da kapalı İstanbul havasına renk kattı.

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                    Kasaba doktoru
                    Haberler Saklambaç Oğuzhan Koç'la adım adım evliliğe giden Demet Özdemir'den düğün çıkışı
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