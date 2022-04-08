Oğuzhan Koç'la adım adım evliliğe giden Demet Özdemir'den düğün çıkışı

Müzisyen Oğuzhan Koç'la aşkı adım adım evliliğe giden Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Düğün yeri ve tarihi merakla beklenen çiftten güzel oyuncu, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Set başladığı için hızlı yol alamıyoruz. Böyle gizleme saklama gibi bir şey yok" dedi. "Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?" sorusuna "15 yaşından beri çalıştığım için birçok genç kızın aksine ben bunun hayalini kuramadım" diyen 30 yaşındaki güzel Demet Özdemir, ekledi: "Düğün iki gün olsa güzel olur. Bir gün arkadaşlarımızla oluruz ama hiç kesin bir şey yok." (Aydın HAMZA)
BARIŞ FOTOĞRAFI
Geçtiğimiz günlerde aşklarına yeni bir şans verme kararı alan Didem Soydan ile Burak Deniz, barışmanın ardından ilk kez gazetecilere görüntülendi. Önceki gün yakışıklı oyuncunun Arnavutköy'deki evine girerken görüntülenen ünlü çift, "Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi.
Aydın HAMZA
KAAN'A YORUM YOK
Hande Erçel, önceki akşam ablası Gamze ile Milano tatili dönüşü İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Tatilin çok güzel geçtiğini söyleyen güzel oyuncu, Kaan Yıldırım'la sürpriz aşkı sorulunca "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen" demekle yetindi.
Doğan SAVAŞ