Oğuzhan Koç'la adım adım evliliğe giden Demet Özdemir'den düğün çıkışı

Müzisyen Oğuzhan Koç'la aşkı adım adım evliliğe giden Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Düğün yeri ve tarihi merakla beklenen çiftten güzel oyuncu, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Set başladığı için hızlı yol alamıyoruz. Böyle gizleme saklama gibi bir şey yok" dedi. "Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?" sorusuna "15 yaşından beri çalıştığım için birçok genç kızın aksine ben bunun hayalini kuramadım" diyen 30 yaşındaki güzel Demet Özdemir, ekledi: "Düğün iki gün olsa güzel olur. Bir gün arkadaşlarımızla oluruz ama hiç kesin bir şey yok." (Aydın HAMZA)