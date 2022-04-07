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    Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan itiraf! "Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için..."

    Son dönemin en gözde isimlerinden Pınar Deniz, çocukluğuyla ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Pınar Deniz, “İlkokula kadar Türkçe bilmiyor, Arapça konuşuyordum” dedi.

    Çocukluk itirafı!

    Arap kökenli bir aileden gelen ve Adana'da doğan güzel oyuncu, ilkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade edip şunları söyledi: "Anneme 'Mama' diyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5'inci kattaki evimize çıkardım." 28 yaşındaki güzel oyuncu, "Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum" sözüyle de dikkat çekti.

    Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1993'te Adana'da dünyaya gelen Deniz, 2 yaşından itibaren İstanbul'da yaşıyor.

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    Haberler Saklambaç Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den şaşırtan itiraf! "Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için..."
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