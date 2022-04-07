Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aleyna Tilki gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı! Jared Letto sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti

    Aleyna Tilki, gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı. 22 yaşındaki popçu, geçtiğimiz haftalarda Londra’daki bir galada buluştuğu dünyaca ünlü yıldız Jared Letto ile flörtleştiğini ima edip güldürdü!

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Uyanık tilki!

    Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Jared Leto'nun Morbius filminin Londra'daki galasına katılan Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme'deydi.

    Galaya Letto'nun özel davetlisi olarak katıldığını söyleyen 22 yaşındaki popçu, "Önce kendisi beni Amerika'ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Kendisi de beni Londra'ya davet etti" dedi.

    GÜNDEM OLMA TELAŞI
    Aleyna Tilki, "Jared Letto ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise "Çok beğeniyorum adamın yeteneğini. Yetenekli insanlara karşı bir ayrı bir zaafım var. O yüzden de teklife karşılık gösterdim ve gittim" dedi.

        Genç popçu, "Kendisiyle samimiyet durumumuz nasıl?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise 50 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızla yakınlaştığını ima edip güldürdü: "Bak şimdi klibim çıkacak; böyle tehlikeli sorular soruyorsun."

        Tilki, stil danışmanıyla çalışmak istemediğini söyleyip ekledi: "Ben bütün stil danışmanlarından daha güzelim, istediğimi giyerim!"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Soğan ve patateste aynı oyun sahnede!
        Haberler Saklambaç Aleyna Tilki gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı! Jared Letto sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti
            SON DAKİKA