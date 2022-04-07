Aleyna Tilki gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı! Jared Letto sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti

Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Jared Leto'nun Morbius filminin Londra'daki galasına katılan Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme'deydi.
Galaya Letto'nun özel davetlisi olarak katıldığını söyleyen 22 yaşındaki popçu, "Önce kendisi beni Amerika'ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Kendisi de beni Londra'ya davet etti" dedi.
GÜNDEM OLMA TELAŞI
Aleyna Tilki, "Jared Letto ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise "Çok beğeniyorum adamın yeteneğini. Yetenekli insanlara karşı bir ayrı bir zaafım var. O yüzden de teklife karşılık gösterdim ve gittim" dedi.