Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'yı çilenden çıkaran aşk sorusu

Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gece Etiler'deydi. Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan güzel oyuncuya avukat Nail Gönenli ile çıkan aşk dedikoduları soruldu. Soru karşısında buz kesen 32 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: "Nail, 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hala evli bir kadınım. Böyle bir şey asla yapmam, böyle soru sormayın lütfen çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım." Burcu Kıratlı, "Sinan Bey, baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti. Tekrar bir barışma olur mu?" sorusuna ise "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal" diyerek konuyu kapattı. (Doğan SAVAŞ)
NEGATİF DEFNE
Önceki gün Etiler'deki bir AVM'den çıkarken görüntülenen Defne Samyeli'nin elindeki rapor dikkat çekti. Rapordaki 'negatif' yazısı ve Samyeli'nin gülen yüzü, akıllara "Covid- 19 testinin sonucunu mu aldı?" sorusunu getirdi. (Doğan SAVAŞ)
MAKYAJ KAÇIŞI
Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Flaşların patlamasıyla bir anda yüzünü gizleyen Şendil, basın mensuplarına makyajsız görüntü vermek istemedi. Çift, gazetecilere "İyi akşamlar" dedikten sonra yollarına devam etti. (Doğan SAVAŞ)