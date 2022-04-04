Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'yı çilenden çıkaran aşk sorusu

Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gece Etiler'deydi. Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan güzel oyuncuya avukat Nail Gönenli ile çıkan aşk dedikoduları soruldu. Soru karşısında buz kesen 32 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: "Nail, 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hala evli bir kadınım. Böyle bir şey asla yapmam, böyle soru sormayın lütfen çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım." Burcu Kıratlı, "Sinan Bey, baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti. Tekrar bir barışma olur mu?" sorusuna ise "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal" diyerek konuyu kapattı. (Doğan SAVAŞ)