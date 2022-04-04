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    Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'yı çilenden çıkaran aşk sorusu

    Sinan Akçıl’la boşanma davası süren Burcu Kıratlı’ya avukat Nail Gönenli ile çıkan aşk dedikodusu soruldu. Güzel oyuncu, “Ben hala evli bir kadınım; çok ayıp bu soru” diyerek dedikoduyu kesin bir dille yalanladı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Nisan Saklambaç haberleri...

    Aşk sorusu kızdırdı

    Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gece Etiler'deydi. Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan güzel oyuncuya avukat Nail Gönenli ile çıkan aşk dedikoduları soruldu. Soru karşısında buz kesen 32 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: "Nail, 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz. Ben hala evli bir kadınım. Böyle bir şey asla yapmam, böyle soru sormayın lütfen çok ayıp. Sonuçta hala boşanmadım." Burcu Kıratlı, "Sinan Bey, baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti. Tekrar bir barışma olur mu?" sorusuna ise "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal" diyerek konuyu kapattı. (Doğan SAVAŞ)



    NEGATİF DEFNE
    Önceki gün Etiler'deki bir AVM'den çıkarken görüntülenen Defne Samyeli'nin elindeki rapor dikkat çekti. Rapordaki 'negatif' yazısı ve Samyeli'nin gülen yüzü, akıllara "Covid- 19 testinin sonucunu mu aldı?" sorusunu getirdi. (Doğan SAVAŞ)



    MAKYAJ KAÇIŞI
    Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Flaşların patlamasıyla bir anda yüzünü gizleyen Şendil, basın mensuplarına makyajsız görüntü vermek istemedi. Çift, gazetecilere "İyi akşamlar" dedikten sonra yollarına devam etti. (Doğan SAVAŞ)



        ÖNLEMLİ ÇİFT
        Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Daha önce Covid-19 atlatan ünlü çift. maskelerini bir an olsun çıkarmayarak yeniden virüs kapmaya karşı önlemlerini aldı.



        ŞIK MERVE
        Merve Sevi, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. 'Harem Kabare' oyunu için hazırlık yaptığını söyleyen güzel oyuncu, "Çok heyecanlıyım. İnşallah seyircimiz oyunu beğenir" dedi.



        GÖZÜMÜZ AYDIN
        Semra San, yeni şarkısı 'Gözün Aydın'ı piyasaya çıkardı. Şarkının düzenlemesini yapan Mustafa Ceceli, San'a vokalde de eşlik etti. Şarkıda saygıyı yitirmiş bir ilişkiyi anlatan San, "Artık daha çok müzikle iç içe olacağım" dedi.



            ATLA GEL ŞEBNEM
            İzmir Hara At Çiftliği'nde düzenlenen defilede Şebnem Schaefer, atla podyuma çıktı. Schaefer, "4 sene binicilik yaptım. Podyumda benim heyecanım ata, onunki bana geçti" dedi ve espriyi patlattı: "Siyah atlı prenses olarak beyaz atlı prensimi aramaya çıktım."



            NİŞANDAN ÖNCE NİŞANDAN SONRA
            Hadise, iş adamı aşkı Mehmet Dinçerler'le büyük bir değişime girdi. Aşk kadını olup çıkan ünlü popçu, kural bozup sosyal medyadan aşkını sürekli gözler önüne sermeye başladı. Bununla da kalmayan ünlü popçu, kıyafetlerinde de büyük bir yenilik yaptı. SEKSİ sahne kostümlerine veda eden Hadise, son paylaşımında da benzer bir tutum sergiledi. 2021 Temmuz'da Dinçerler'le sevgiliyken gittiği Meksika'dan cesur paylaşımlar yapan popçu, önceki gün Maldivler tatilinden yaptığı paylaşımda ise elbise tercih etti.



            EL ELE ALIŞVERİŞ
            Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Baş başa kısa bir alışveriş turu yapan ikiliyi gören sevenleri, Pamuk ve Koç'a yoğun ilgi gösterdi. Bu arada ikili, spor tarzdaki uyumlu şıklıklarıyla da dikkat çekti.



                GÖZE GELDİ!
                Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi. Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı. Kanlar içerisinde kalan ülü oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Gözünün 2 santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.



                DOĞAL GÜZEL
                Bebeği Kurt Efe Tatlıtuğ'u kucağına almak için gün sayan Başak Dizer Tatlıtuğ, hamilelik boyunca doğal yaşamaya çok özen gösterdi. Güzelliğine de çok önem veren ünlü stil danışmanı, hamilelikte oluşabilecek çatlaklara karşı da kayısı çekirdeği yağı ve shea yağı karışımını kullandı.

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                Haberler Saklambaç Sinan Akçıl'la boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı'yı çilenden çıkaran aşk sorusu
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