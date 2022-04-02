Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel'den açıklama

DİJİTAL KRALİÇE

Zeynep Bastık, önceki gün arkadaşlarıyla mini bir kutlama yaptı. Çıkışta tebrikleri kabul eden Bastık, "Güzel ve önemli bir gündü. YouTube kanalınımızın abone sayısı 2.5 milyon; toplam izlenme de yaklaşık 2 milyar oldu. Bunu kutlamaya geldik" dedi. Doğan SAVAŞ