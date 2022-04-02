Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel'den açıklama

Yıllar önce Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Olayla ilgili konuşan Demirel, şunları söyledi: "Gönül isterdi ki hiç yaşanmasaydı. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum. Onun fanıyım. Beni gördüğünde kaçmasın. Özellikle mat ruj sürüyorum onu gördüğümde öpeceğim."
ERKEK ERKEĞE GEZİNTİ
Alişan, önceki gün oğlu Burak ile birlikte AVM turu yaptı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Alişan ve oğlu, oyuncak mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. Muhabirlere kucağında oğluyla poz veren Alişan, "Burak ile bugün erkek erkeğe eğlendik ve alışveriş yaptık" demekle yetindi.
ALIŞVERİŞ TURU
Derya Tuna önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Erken saatlerde alışveriş merkezine tek başına gelen Tuna, önce yemek yedi. Karnını doyuran Tuna, daha sonra alışveriş yaparak zaman geçirdi.