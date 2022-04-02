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    Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel'den açıklama

    Yıllar önce Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Olayla ilgili konuşan Demirel, şunları söyledi: "Gönül isterdi ki hiç yaşanmasaydı. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum. Onun fanıyım. Beni gördüğünde kaçmasın. Özellikle mat ruj sürüyorum onu gördüğümde öpeceğim." İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 2 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Hande’yi öpecek

    Yıllar önce Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Olayla ilgili konuşan Demirel, şunları söyledi: "Gönül isterdi ki hiç yaşanmasaydı. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum. Onun fanıyım. Beni gördüğünde kaçmasın. Özellikle mat ruj sürüyorum onu gördüğümde öpeceğim."

    ERKEK ERKEĞE GEZİNTİ
    Alişan, önceki gün oğlu Burak ile birlikte AVM turu yaptı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Alişan ve oğlu, oyuncak mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. Muhabirlere kucağında oğluyla poz veren Alişan, "Burak ile bugün erkek erkeğe eğlendik ve alışveriş yaptık" demekle yetindi.

    ALIŞVERİŞ TURU
    Derya     Tuna önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Erken saatlerde alışveriş merkezine tek başına gelen Tuna, önce yemek yedi. Karnını doyuran Tuna, daha sonra alışveriş yaparak zaman geçirdi.

        DRAKULA TAYFUN
        Şarkıcı Tayfun Duygulu, önceki gün katıldığı bir davette farkını konuşturdu. Duygulu, giydiği siyah peleriniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, Kont Drakula'ya benzetildi.

        GÜL GİBİ ŞARKI
        Cem Adrian, yeni şarkısı "Gül"ü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bugün yayınlanacak ve sözü, bestesi, düzenlemesi sanatçının kendisine ait olan "Gül", aynı zamanda sonbaharda yayınlanacak 17. Albümü "Ah"ta da yer alacak.

        BERGEN ANKARA'DA
        'Bergen' filmi seyircileri ile buluşmaya devam ediyor. 'Bergen' için İzmir'in ardından Ankara'da özel bir gösterim yapıldı. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen Ankara özel gösterimi keyifli anlara sahne oldu.

            SÜPER FİNAL
            Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla Kasım 2020'de Konya'da başlattığı, fenomen haline gelen "Söz&Müzik:Tan Taşçı" turnesinin finalini İstanbul'da yaptı. Son dönemin en çok konuşulan konserlerine imza atan Taşçı, yeni turnesinin startını Mayıs ayında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri ile verecek.

            CHARLİE'NİN MELEĞİ
            Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Tescilli güzel, köpeği Charlie ile güzel havanın tadını çıkardı. Kuruçeşme, Bebek arası mekik dokuyan oyuncu, objektiflere el sallamayı ihmal etmedi. Aydın HAMZA

            HEYECANLI BEKLEYİŞ
            İki yıl önce Mesut Doğan ile evlenen Rojin, geri sayımda. Erkek çocuk bekleyen sanatçı, doğumu California'da yapacak. Yakında ABD'ye uçacak şarkıcı, oğlunu kucağına almak için sabırsızlandığını söyledi.

                KIRMIZI GELİN
                Modacı Pınar Bent, yeni sezon gelinliklerini görücüye çıkardı. Gizem Özdilli, baş manken olarak podyuma çıktı. Özdilli, "Kırmızı gelinliği üstümde taşımak bende aşık olma isteği uyandırdı" dedi.

                SEZON AÇILDI
                Güzel oyuncu Cansu Tosun, güzel havanın tadını oğlu Marsel ile çıkarmaya başladı. Tosun, önceki gün kendisini çimenlere atarken minik Marsel'in dondurma sezonunu açtığı görüldü.

                DİJİTAL KRALİÇE
                Zeynep Bastık, önceki gün                 arkadaşlarıyla mini bir kutlama yaptı. Çıkışta tebrikleri kabul eden Bastık, "Güzel ve önemli bir gündü. YouTube kanalınımızın abone sayısı 2.5 milyon; toplam izlenme de yaklaşık 2 milyar oldu. Bunu kutlamaya geldik" dedi. Doğan SAVAŞ

                    EN BÜYÜK HAYRAN
                    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Güzel oyuncu, "Baş başa yemek yedik. Önümüzde yoğun günler bizi bekliyor" dedi. Söze giren Oğuzhan Koç ise "Demet ne yaparsa süper oluyor. Kendisinin en büyük hayranıyom" diyerek aşkına iltifat etti.
                    Doğan SAVAŞ

                    SPORTİF İİKİLİ
                    Derya Uluğ, müzisyen sevgilisi Asil Gök ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Spordan çıktıklarını söyleyen şarkıcı, "Formda kalmak çok zor değil. Spor yapıyoruz ve sağlıklı besleniyoruz. Bunu yapam herkes zaten aynı durumda
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                    Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
                    Haberler Saklambaç Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel'den açıklama
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