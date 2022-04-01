Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık cebini doldurdu Türkiye'yi sildi! Yabancı dergide kendini Alman olarak tanıttı

Almanya doğumlu Ezgi Fındık, Türkiye'de büyüdü. Instagram'da yakaladığı şöhret sayesinde ülkemizin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında ilk sıralara yükseldi. Ancak 30 yaşındaki genç kadın, iş yurt dışındaki bir dergiye röportaj vermeye gelince cebini doldurduğu Türkiye'yi silip attı. Kendisini 'Alman youtuber' olarak tanıtan Ezgi Fındık, büyük tepki çekti. Sayesinde Dubai'yi komşu kapısı yaptığı Dubaili şeyh sevgilisinden ayrılıp Azeri bir iş adamıyla birlikte olan genç kadına "Kendini Alman olarak görüyorsan o zaman git Almanya'da cebini doldur" şeklinde sert eleştiriler yağdı...





ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, geleneğini bozmadı. "#BenMüslümanım" etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman, 88. bölümüyle; Tüm Kişiler'de %10,26 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı, AB'de %8,46 izlenme oranı ve %22,28 izlenme payı 20+ABC1'de %10,68 izlenme oranı ve %25,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer alarak bir kez daha geleneğini bozmadı...