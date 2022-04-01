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    Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık cebini doldurdu Türkiye'yi sildi! Yabancı dergide kendini Alman olarak tanıttı

    Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, cebini doldurduğu Türkiye’yi silip attı! 30 yaşındaki fenomen, yabancı bir dergiye kendisini “Alman” olarak tanıttı.

    Fındık kurdu

    Almanya doğumlu Ezgi Fındık, Türkiye'de büyüdü. Instagram'da yakaladığı şöhret sayesinde ülkemizin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında ilk sıralara yükseldi. Ancak 30 yaşındaki genç kadın, iş yurt dışındaki bir dergiye röportaj vermeye gelince cebini doldurduğu Türkiye'yi silip attı. Kendisini 'Alman youtuber' olarak tanıtan Ezgi Fındık, büyük tepki çekti. Sayesinde Dubai'yi komşu kapısı yaptığı Dubaili şeyh sevgilisinden ayrılıp Azeri bir iş adamıyla birlikte olan genç kadına "Kendini Alman olarak görüyorsan o zaman git Almanya'da cebini doldur" şeklinde sert eleştiriler yağdı...


    ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ
    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, geleneğini bozmadı. "#BenMüslümanım" etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan dizi, reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman, 88. bölümüyle; Tüm Kişiler'de %10,26 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı, AB'de %8,46 izlenme oranı ve %22,28 izlenme payı 20+ABC1'de %10,68 izlenme oranı ve %25,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer alarak bir kez daha geleneğini bozmadı...



    KURDOĞLU TAKİPTE!
    Bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek olan 'Yalnız Kurt' dizisi, yine soluksuz izlenecek. Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek? Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak? Tüm bu soruların yanıtları bu akşam ATV'de...



    BAŞININ TACI
    Bir süredir Bali'de olan Zeynep Alkan, renkli paylaşımlarıyla kıskandırıyor. Güzel oyuncu, önceki gün de verdiği pozunda başının üzerindeki minik ördekle sosyal medyayı renklendirdi.



        KENDİNE YATIRIM
        Genç oyuncu Aslıhan Karalar, Nişantaşı'ndaydı. Şık tarzıyla adeta baharı müjdeleyen güzel oyuncu, "Boş zamanlarımda oyunculuğumun gelişimi için ders alıyorum. Aldığım her eğitimi yatırım olarak görüyorum" dedi.



        VANİLYALI HEYECAN
        Ece Mumay, sezona 3 şarkıyla girdi. Başarılı şarkıcı, Vanilya isimli albümde yer alan 3 hareketli şarkısıyla iddialı. Albümün ilk klibini 'Vanilya'ya çeken Ece Mumay, Büyükada'da çekilen kliple yazı getirdi.



        CEVAPSIZ SORULAR
        Magazin ve sosyete dünyası, önceki akşam Akatlar'da bir oteldeki partide buluştu. Uzun süre sonra gecelerde boy gösteren Derin Mermerci, aşkı Murat Aslan ile objektiflere poz verdi. Adı İbrahim Kutluay ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Gülcan Arslan ise sorular karşısında tek kelime etmeden hızlı adımlarla aracına ilerledi. Doğan SAVAŞ



            VIP ÇAYCI
            Yasemin Özilhan, birkaç gündür tatil için gittiği Ayvacık'tan paylaşımlarını sürdürüyor. Tarzıyla ilgi odağı olan eski oyuncu, bu kez de çay bardağıyla verdiği bu pozla dikkat çekti. Özilhan'a "VIP çaycı" yorumları yapıldı.



            HANDE'Yİ YILDIRIM ÇARPTI
            Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın yaklaşık bir aydır görüştüğü ortaya çıktı. Hatta iddiaya göre; güzel oyuncu, Yıldırım'ın ricasıyla da eski aşkı Kerem Bürsin'i takipten çıktı. Görüşmek için daha çok Anadolu Yakası'nı tercih eden ikilinin bir ortak noktası da yoga... Erçel ve meslektaşı Kaan Yıldırım, bir süredir Etiler'deki ünlü bir merkeze giderek beraber yoga yapıyor...



            SÜRPRİZ OLMADI
            İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Seda Bakan, önceki gün Bebek'te gezintideydi. "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Ailemi biraz daha genişletmek istedim. Kızım dünyaya gelince de artık işlere hızlı bir dönüş yapacağım." Seda Bakan, her zamanki gibi objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi. Aydın HAMZA



                ÇİFTE KUMRULAR
                Leyla Feray ve Serhat Teoman, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Oyuncu çiftten Feray, devam eden projesi için çok mutlu olduğunu söyledi. Teoman ise yeni projeler için görüştüğünü dile getirdi. Doğan SAVAŞ



                ESPRİLİ TAŞ!
                Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kartal'daki bir merkezde ağrıları nedeniyle tedavi gördü. Neşesi yerinde olan Erbil, bir dönem kavgaya tutuşup daha sonra barıştığı sıkı dostu Seda Sayan'ın yedinci evliliğiyle ilgili espriler yaptı. Mali, "Altıncı nikahına gidemeyince ''Yedinciye kısmet' demiştim. Bak yedinci geldi... Şimdi gidemezsem kısmet artık sekizinci nikahına giderim" diyerek Kadırgalı'ya esprili bir gönderme yaptı. Kendisi de 4 evlilik yapan şovmen, "Seda'ya yetişmeme daha çok var" dedi.



                KADININ GÜCÜ ADINA
                Gülben Ergen, önceki gün yeni kozmetik markasının tanıtımını ünlü isimlerin akın ettiği bir davetle yaptı. Üretim aşamasında özellikle kadın emekçilerle çalıştığını söyleyen ünlü sanatçı, içerisinde gül, lavanta ve yasemini barındıran ürünlerinin de doğaya zarar vermeden oluşturulduğunu belirtti. Hayli gururlu olan Gülben Ergen'i bu özel gününde Özlem Ada Şahin ve yaşam koçu kardeşler Şeyda ile Tuğba Coşkun da yalnız bırakmadı.

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                Haberler Saklambaç Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık cebini doldurdu Türkiye'yi sildi! Yabancı dergide kendini Alman olarak tanıttı
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