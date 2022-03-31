Soner Sarıkabadayı bir defilede podyuma çıkan model eşi Madelein Lopez Camelo'yu aşkla seyretti





BABA ÖZLEM

Pop müziğin usta ismi Kayahan, ölümünün yedinci yılı ve aynı zamanda yaş gününde birçok müzisyenin bir araya gelip seslendirdiği şarkılarıyla anıldı. Gecede konuşan merhum sanatçının şarkıcı kızı Beste Açar, şöyle dedi: "Babamı çok özledim. Her gün o varmış gibi geliyor. Her ölüm erken ama babam çok erken öldü."