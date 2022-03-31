Soner Sarıkabadayı bir defilede podyuma çıkan model eşi Madelein Lopez Camelo'yu aşkla seyretti

Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, önceki akşamki defilesiyle iş, magazin ve sosyete dünyasını bir araya getirdi. Defilede Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu da annesinin izinden giderek ilk kez podyuma çıktı. Müzisyen Soner Sarıkabadayı'nın 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo da podyumda fırtına gibi esti. Sarıkabadayı, eşini; Samyeli ise kızını podyumdaki her saniyelerinde gururla seyretti.
Doğan SAVAŞ
BABA ÖZLEM
Pop müziğin usta ismi Kayahan, ölümünün yedinci yılı ve aynı zamanda yaş gününde birçok müzisyenin bir araya gelip seslendirdiği şarkılarıyla anıldı. Gecede konuşan merhum sanatçının şarkıcı kızı Beste Açar, şöyle dedi: "Babamı çok özledim. Her gün o varmış gibi geliyor. Her ölüm erken ama babam çok erken öldü."
GÜZEL DOSTLUK
Oyuncu Buse Varol ve Fatoş Kabasakal, önceki gün bir AVM'deydi. Yakın dostlar, birçok dünyaca ünlü markanın mağazasını turlayarak alışverişin keyfini çıkardı. İkili, spor tarzlarıyla da uyum içerisindeydi.