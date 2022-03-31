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    Soner Sarıkabadayı bir defilede podyuma çıkan model eşi Madelein Lopez Camelo'yu aşkla seyretti

    Soner Sarıkabadayı, önceki akşam bir defilede podyuma çıkan Kolombiyalı model eşini gururla izledi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Gurur gecesi

    Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, önceki akşamki defilesiyle iş, magazin ve sosyete dünyasını bir araya getirdi. Defilede Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu da annesinin izinden giderek ilk kez podyuma çıktı. Müzisyen Soner Sarıkabadayı'nın 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo da podyumda fırtına gibi esti. Sarıkabadayı, eşini; Samyeli ise kızını podyumdaki her saniyelerinde gururla seyretti.
    Doğan SAVAŞ



    BABA ÖZLEM
    Pop müziğin usta ismi Kayahan, ölümünün yedinci yılı ve aynı zamanda yaş gününde birçok müzisyenin bir araya gelip seslendirdiği şarkılarıyla anıldı. Gecede konuşan merhum sanatçının şarkıcı kızı Beste Açar, şöyle dedi: "Babamı çok özledim. Her gün o varmış gibi geliyor. Her ölüm erken ama babam çok erken öldü."



    GÜZEL DOSTLUK
    Oyuncu Buse Varol ve Fatoş Kabasakal, önceki gün bir AVM'deydi. Yakın dostlar, birçok dünyaca ünlü markanın mağazasını turlayarak alışverişin keyfini çıkardı. İkili, spor tarzlarıyla da uyum içerisindeydi.



        BAŞ BAŞA SOHBET
        Burak Deniz, dün kendisi gibi oyuncu Deniz Işın'la Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Baş başa kahve keyfi yapan ikiliden yakışıklı oyuncu, sürekli beraber gezdiği güzel meslektaşıyla "sadece arkadaş" olduğunu söyledi. Burak Deniz ile Deniz Işın, geçtiğimiz aylarda da beraber kayak tatili yapmıştı. Aydın HAMZA



        SON MODA REKLAM
        Hande Erçel ve Gökçe Bahadır'dan sonra şimdi de Melisa Döngel, bir takı markasının yeni reklam yüzü oldu. Güzel oyuncunun reklam karşılığında 350 bin TL aldığı iddia edildi.



        EKRANA DÖNÜYOR
        Uzun süredir kariyerine ara veren Ebru Destan, önceki gün bir AVM'deydi. Destan, "Çok yakında bir diziyle ekrana dönüyorum" dedi.



            GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
            Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, geçtiğimiz akşam oyuncunun Etiler'deki evindeydi. İkili kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce çareyi farklı arabalara binmekte buldu. Bu arada güzel oyuncu, daha önce de Evirgen'le sıkı dost olan Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamıştı.



            BİR İPTE İKİ CAMBAZ
            Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, bir anda Hakan Sabancı'nın hedefi haline geldi. Önce Instagram'da ardından da Atina'daki bir düğünde genç kadını hedef alan genç sosyetik, amacına ulaştı. Snob Magazin'in haberine göre; Subaşı ile Sabancı, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Bu arada ikilinin yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı'nın oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu da konuşulanlar arasında.



            MAKYAJ SİTEMİ
            Merve Oflaz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Sokaktan sahiplendiği köpeği ile gezen Oflaz, muhabirleri görünce, "Yine makyajsız yakalandım" diyerek sitem etti. Doğan SAVAŞ



                FANTASTİK HİKAYE
                Yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı ve başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar'ın paylaştığı Osman Sekiz'in galası önceki akşam yapıldı. Filmde Nazlı karakterini canlandıran güzel oyuncu "Türkiye'de ilk kez çekilen filmin izleyici tarafından çok beğeneceğini düşünüyorum. Özellikle aileler için güzel bir film oldu" dedi.



                YÜZLEŞME ZAMANI
                ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', bu akşam saat 20.00'de 130'uncu bölümüyle ekranda olacak. Bölümün konusu şöyle: Züleyha, konağın mühürlenmesi ve Kerem Ali'nin kaçırılmasının şokunu yaşarken, Hakan yaptığı hamle ile Müjdat ve birlikte çalıştığı kişileri jandarmaya yakalatır. Züleyha, sırlarını bir türlü açıklamayan Hakan'la yüzleşir.

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                Haberler Saklambaç Soner Sarıkabadayı bir defilede podyuma çıkan model eşi Madelein Lopez Camelo'yu aşkla seyretti
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