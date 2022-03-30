Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dubai'de 100 etkili ismin davetine katılan Meryem Uzerli gecede fırtına gibi esti! Dünyaca ünlü starları gölgede bıraktı

    Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Meryem Uzerli, önceki gün Dubai’de bir davete katıldı. 100 etkili ismin ödüllendiği gecede Uzerli, dünyaca ünlü starları gölgede bıraktı.

    Meryem etkisi

    Güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün Dubai'de parladı. Museum of the Future (Geleceğin Müzesi), önceki gece bol yıldızlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gecenin konuklarından biri de Meryem Uzerli'ydi. Tyra Banks, Itziar Ituna, Deepika Padukone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte törene davet edilen başarılı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. Stylıng'ını ünlü stil danışmanı Ali Arisso'nun yaptığı Meryem Uzerli, Türk tasarımcılar Züleyha Kuru'nun elbisesini, Begum Khan'ın mücevherlerini ve son dönemde globalde dikkat çeken tasarımcılarından Serena Uziyel'in çantasını tercih etti. 200 kişilik VIP davette, Time Dergisi'nin 100 etkili isme verdiği ödüller takdim edildi.



    ASABİ ALİŞAN
    Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün Demet Akalın ve eşi Okan Kurt ile görüntülendi. Alişan'a Oscar gecesindeki Will Smith'in komedyen Chris Rock'e atığı tokat soruldu. Şarkıcı, "Tokat biraz ağır olmuş, ama birisi benim eşime bu şekilde davranırsa tabii ki izin vermem onun yerin dibine gömerim" dedi.



    NİSAN COŞKUSU
    İstanbullular Nisan ayında da aktiviteye doyacak. Maximum Uniq, farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak. Stand-up gösterilerin ağırlıklı olacağı etkinliklerde Salih Bademci, Nevra Serezli, Haluk Bilginer, Aslı Enver gibi isimler en sevilen tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşacak.



        FETİH VAKTİ
        ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 88'inci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır.



        DERTLİ MARLA
        Sempatik oyuncu Biran Damla Yılmaz, önceki gün setten kalan boş vaktini kendisine ayırdı. Köpeği Marla'yı da yanına alan Yılmaz, gün boyunca gezdi. Oyuncunun neşesi yerindeyken köpeği için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Yılmaz'ın "Ne yapsak olmuyor Marla Hanım" notuyla paylaştığı bu kareyi görenler "Dertli Marla" esprisi yaptı.



        30 YIL SONRA ŞOK
        Saba Tümer, Instagram hesabı üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Ekranlardan uzak kaldığını ifade eden Tümer, "Eğlenceli bir tarzım olduğu için dramalarda oynayamam. Sit-com gelirse seve seve kabul ederim" dedi. Tümer, en son şaşırdığı olayı da şu sözlerle paylaştı: "İlk aşkım gecenin bir yarısında aradı. Baktım telefonumda adı yazıyor. 30 yıl sonra aramasına çok şaşırdım. Hala mı beni düşünüyor acaba diye düşündüm."



            MUTLULUK POZU
            Hayvan ve doğa tutkusuyla bilinen sempatik oyuncu Aslıhan Gürbüz, önceki gün köpeği Pablo'yu veterinere götürdü. Trafikte sevimli dostunun huzursuzluğunu fotoğrafla anlatmaya çalışan Gürbüz, "Ne kadar da mutlu" notu düşerek takipçilerini güldürdü.



            ANNEANNE FORMÜLÜ
            Bir güzellik ürünün marka yüzü olan Melisa Sözen, kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu, güzellik sırlarıyla ilgili, "Benim değil ama anneannemin var. Bal ile yoğurdu karıştırarak kullandığı karışımı var. Cildi gerçekten inanılmaz" dedi.
            Aydın HAMZA



            KUŞ UÇURDU!
            Ünlü manken Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, tatil için Dubai'nin yolunu tuttu. Boşanma haberleriyle gündemi meşgul edip reklamlarını yapan ikili, keyif çatmaya başladı. İki gün öncesine kadar eşinin soyadını sosyal medyadan silip "Boşanacaklar" iddialarını çıkaran Şallı'nın çöldeki neşesine diyecek yoktu. Adeta havalara uçan ünlü model, renkli pozlarına "Çölde aşk" notu düştü.



                BURAK BAKIŞI
                Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in üstlendiği Şahmeran'ın çekimleri bitti. Projenin ekibi önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda buluştu. Gecenin başrolü yine Serenay Sarıkaya oldu. Gelen istekler üzerine sahneye çıkan Sarıkaya, çalışma arkadaşları için şarkılar söyledi. Basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen oyuncular, mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Objektiflere yakalanan Burak Deniz, soruları yanıtsız bıraktı. Geçtiğimiz günlerde çantasını taşıdığı sarışın kadın sorulunca gerilen Deniz, objektiflere sert bakışlar atarak aracına bindi.
                (Doğan SAVAŞ)



                SİTEMKAR DEFNE
                Şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Etiler'deydi. Söylemediği sözlerin haber olduğunu belirten Samyeli, sitem etti. Ünlü şarkıcı, "Bana sormadığınız soruları yazarak manşet çıkartıyorsunuz. Nezaketim ceza ile karşılanıyor. Beni başka insanlarla aynı haberlere meze yapıyorsunuz. Beni ilgilendirmeyen konularda da konuşmak istemiyorum" diyerek sitem etti. (Aydın HAMZA)


                SON MODA ECE
                Stil danışmanı Ece Sükan'ın bir marka için imza attığı iddialı koleksiyonun lansmanı önceki akşam gerçekleşti. Gülden Yılmaz ve Ece Sükan'ın ev sahipliğindeki davete Arzu Sabancı, Şebnem Çapa, Ayşe Boyner, Dilek Hanif, Eda Zamanpur, Feryal Gülman, Tara De Vries, Zeynep Tosun gibi isimler katıldı. Moda tutkunlarıyla bir araya gelen Sükan, "150 parçadan oluşan ve kendi stilimi yansıttığım bir koleksiyon oldu. Bu yaz umarım herkes severek giyer. Şu Anda burada bunu böyle görmek gerçekten çok gurur verici" diyerek heyecanını paylaştı.



                    CAN'IM SEVGİLİM
                    Işın Karaca, yeni albümü "Sen Ben Aşk"ı dinleyicilerle buluşturdu. Albümdeki şarkıların tamamının düzenlemesi Can Yapıcıoğlu'na ait. Karaca, albümün prodüktörlüğünü birlikte üstlendiği sevgilisi Can Yapıcıoğlu'na şöyle teşekkür etti: "Can'ım, çalışkan sevgilim, iyi ki'm, seni çok seviyorum."



                    MARTI ASLIHAN
                    Aslıhan Doğan Turan'ın bir fotoğraf karesi sosyal medyaya damga vurdu. Gözlük çerçevesi kaşlarıyla birleşen Turan'a "Martı Aslıhan" benzetmesi yapıldı. Ünlü Influencer, esprilere sinirlendi. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan, önceki gün karizmayı fena çizdirdi. Moda dünyasının şık kadınlarından olan 36 yaşındaki Turan, önceki gün yakın dostu olan Rachel Araz Kiresepi ile buluştu. Bir dostları da onları gizlice fotoğrafladı. Aslıhan Doğan, o karede gözlüğünün kurbanı oldu. Gözlük çerçevesinin kaşlarını birleşmiş gibi göstermesi sosyal medyada espri konusu oldu. 2 çocuk annesi olan Turan'a, "Martı Aslıhan", "Frida geri döndü", "Aslıhan'ın kaşları araba sileceği gibi" esprileri yapıldı. Bu yorumlara bozulan Doğan, Instagram hesabından, "Herkes işine baksa ne güzel bu hayat" yazarak tepki gösterdi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Kara Tahta başlıyor
                    Haberler Saklambaç Dubai'de 100 etkili ismin davetine katılan Meryem Uzerli gecede fırtına gibi esti! Dünyaca ünlü starları gölgede bıraktı
                        SON DAKİKA