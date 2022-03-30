Dubai'de 100 etkili ismin davetine katılan Meryem Uzerli gecede fırtına gibi esti! Dünyaca ünlü starları gölgede bıraktı





MARTI ASLIHAN

Aslıhan Doğan Turan'ın bir fotoğraf karesi sosyal medyaya damga vurdu. Gözlük çerçevesi kaşlarıyla birleşen Turan'a "Martı Aslıhan" benzetmesi yapıldı. Ünlü Influencer, esprilere sinirlendi. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan, önceki gün karizmayı fena çizdirdi. Moda dünyasının şık kadınlarından olan 36 yaşındaki Turan, önceki gün yakın dostu olan Rachel Araz Kiresepi ile buluştu. Bir dostları da onları gizlice fotoğrafladı. Aslıhan Doğan, o karede gözlüğünün kurbanı oldu. Gözlük çerçevesinin kaşlarını birleşmiş gibi göstermesi sosyal medyada espri konusu oldu. 2 çocuk annesi olan Turan'a, "Martı Aslıhan", "Frida geri döndü", "Aslıhan'ın kaşları araba sileceği gibi" esprileri yapıldı. Bu yorumlara bozulan Doğan, Instagram hesabından, "Herkes işine baksa ne güzel bu hayat" yazarak tepki gösterdi.

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