Dubai'de 100 etkili ismin davetine katılan Meryem Uzerli gecede fırtına gibi esti! Dünyaca ünlü starları gölgede bıraktı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün Dubai'de parladı. Museum of the Future (Geleceğin Müzesi), önceki gece bol yıldızlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gecenin konuklarından biri de Meryem Uzerli'ydi. Tyra Banks, Itziar Ituna, Deepika Padukone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte törene davet edilen başarılı oyuncu, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. Stylıng'ını ünlü stil danışmanı Ali Arisso'nun yaptığı Meryem Uzerli, Türk tasarımcılar Züleyha Kuru'nun elbisesini, Begum Khan'ın mücevherlerini ve son dönemde globalde dikkat çeken tasarımcılarından Serena Uziyel'in çantasını tercih etti. 200 kişilik VIP davette, Time Dergisi'nin 100 etkili isme verdiği ödüller takdim edildi.
ASABİ ALİŞAN
Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün Demet Akalın ve eşi Okan Kurt ile görüntülendi. Alişan'a Oscar gecesindeki Will Smith'in komedyen Chris Rock'e atığı tokat soruldu. Şarkıcı, "Tokat biraz ağır olmuş, ama birisi benim eşime bu şekilde davranırsa tabii ki izin vermem onun yerin dibine gömerim" dedi.
NİSAN COŞKUSU
İstanbullular Nisan ayında da aktiviteye doyacak. Maximum Uniq, farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak. Stand-up gösterilerin ağırlıklı olacağı etkinliklerde Salih Bademci, Nevra Serezli, Haluk Bilginer, Aslı Enver gibi isimler en sevilen tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşacak.