Cem Belevi ile geçtiğimiz hafta gittikleri Amsterdam tatili dönüşü ayrılan İrem Derici'den çifte itiraf





HAKLI GURUR

Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olmuştu. Türk vatandaşlığını kazandığı için çok mutlu olan güzel oyuncu, "Çok güzel duygular yaşıyorum ama Türk vatandaşı oldum diye sosyal medyadan çok kötü yorumların gelmesi beni üzdü" dedi ve ekledi: "Çok şaşırdım kötü yorumlar yapılmasına. Saçma sapan ve kalp kırıcı yorumlar aldım. Sanırım bana bu kötü yorum yapanlar kendi ülkesini seven insanlar değil. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hep de seveceğim. Türk vatandaşı olduğum için kendimle gurur duyuyorum."