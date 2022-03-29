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    Cem Belevi ile geçtiğimiz hafta gittikleri Amsterdam tatili dönüşü ayrılan İrem Derici'den çifte itiraf

    Cem Belevi ile geçtiğimiz hafta gittikleri Amsterdam tatili dönüşü ayrılan İrem Derici'den çifte itiraf geldi. İrem Derici, Cem Belevi ile aşkına kaldığı yerden devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Yine yeniden aşk

    Kendisi gibi müzisyen olan Cem Belevi ile geçtiğimiz hafta gittikleri Amsterdam tatili dönüşü ayrılan İrem Derici'den çifte itiraf geldi... Belevi ile yeniden barıştıklarını söyleyen ünlü popçu, şu samimi açıklamaları yaptı: "Sorun Cem'de değil bende. Aslında biz sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? 35 yaşında ergenim malesef. Bazen fevri davranıp 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim.'' (Doğan SAVAŞ)



    HAKLI GURUR
    Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olmuştu. Türk vatandaşlığını kazandığı için çok mutlu olan güzel oyuncu, "Çok güzel duygular yaşıyorum ama Türk vatandaşı oldum diye sosyal medyadan çok kötü yorumların gelmesi beni üzdü" dedi ve ekledi: "Çok şaşırdım kötü yorumlar yapılmasına. Saçma sapan ve kalp kırıcı yorumlar aldım. Sanırım bana bu kötü yorum yapanlar kendi ülkesini seven insanlar değil. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hep de seveceğim. Türk vatandaşı olduğum için kendimle gurur duyuyorum."



    BÜYÜK MÜCADELE
    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak 17 bölümüyle nefesleri kesecek. 'Destan'ın on yedinci bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Gök Hanlığı'nı tekrar birleştirmek ve kardeş kanı dökülmesini önlemek için Hanlığı ele geçirme mücadelesi damga vuracak.



        KEYİFLİ MURAT
        Sevilen popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam Bebek'teydi. Mekana girerken görüntülenen Dalkılıç, "Arkadaşlarımızla yemeğe geldik. Her şey yolunda" diyerek mekana giriş yaptı. Dalkılıç, keyifli halleriyle de dikkat çekti.



        YUMURTADAN GÜZELLİK ÇIKTI
        Genç kızların her adımını yakından takip ettiği Demet Özdemir'in güzellik sırrı yumurta çıktı. 30 yaşındaki ünlü oyuncu, yumurta yağının yeniden formülize edilmesiyle elde edilen ve son derece ekonomik olan bir kremle cildinin güzelliğini koruyor.
        Demet Özdemir, her paketinde 50 yumurtadan elde edilen yağın kullanıldığı kremlerle tüm cildine bakım yaptırıyor. Bu arada birçok ünlü ve sosyetiğin de kullandığı kremlerin ilham kaynağı ise savaş yıllarında evlerde yapılan yanık merhemi.



        BAŞARIYA HAKİM
        Harvard Üniversitesi'ni kazandıktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, geçtiğimiz yıl eğitimini tamamladı. Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, şimdi de ABD'de kalabilmek için ticari staja başladı. Şikago yakınlarında bir fabrikada staj yapan 23 yaşındaki Ece Hakim, bu sayede yurt dışındaki masraflarının da bir bölümünü kendi karşılıyor. Yıllık 69 bin dolar maaş alan Ece Hakim, bir yandan da ABD'de tiyatroyla ilgilenmeyi sürdürüyor...



            GÜLBEN ÖZGÜVENİ
            Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam Ankara'da parladı. Ergen, "Hangisi daha şahane? Sahnede olmak mı, evde olmak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hiçbir ışık benden daha fazla ışık saçamaz sahneye çıktığım anda... Evde ise ışıklar yer değiştiriyor. Taşıdığım tüm ışığı sahnede tüketiyorum. Ben evimde hizmete geçiyorum zevkle..."



            AİLE BOYU PARTİ
            Hamileliğinin 31. haftasını geride bırakan Hande Soral, önceki gün bir otel ve kozmetik markası sponsorluğunda baby shower partisi düzenledi. Eşi İsmail Demirci, kardeşi Bensu Soral ve eniştesi Hakan Baş ile poz veren güzel oyuncu, konuklara Ali'nin ağzından yazılmış mesajların bulunduğu dilek kurabiyelerini dağıtarak sürpriz yaptı.



            SEZON AÇILDI
            Son dönemin en gözde isimlerinden Burcu Özberk, yaz havasına girdi. Önceki gün koca bir külah dondurmayla çektirdiği bu karesini paylaşan güzel oyuncu, "Dondurma sezonunu açtım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



                ŞEKER GİBİ AYDIN'DAKİ
                1. Efeler Gastronomi Festivali, şarkıların hep birlikte söylendiği muhteşem bir Gülşen konseriyle sona erdi! Pembe kıyafetiyle baharı müjdeleyen güzel şarkıcı, binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.



                ATİYE AKIMI
                'Ses Seda Yok" şarkısı ile Kasım ayında iddialı bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de "Allem Kallem" şarkısıyla hem liste hem de sosyal medyada zirveye oynuyor. Tiktok'ta yeni bir akım başlatan şarkıyla ilgili binlerce video bulunuyor.



                ÇİFTE KUMRULAR
                Hadise ile Mehmet Dinçerler, sosyal medyada da aşklarını gözler önüne seriyor. Önceki gün güzel havayı fırsat bilip deniz havası alan ünlü çift, gün batarken işte böyle romantik anlar yaşadı.

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                Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
                Haberler Saklambaç Cem Belevi ile geçtiğimiz hafta gittikleri Amsterdam tatili dönüşü ayrılan İrem Derici'den çifte itiraf
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