Cem Belevi ile geçtiğimiz hafta gittikleri Amsterdam tatili dönüşü ayrılan İrem Derici'den çifte itiraf

YUMURTADAN GÜZELLİK ÇIKTI

Genç kızların her adımını yakından takip ettiği Demet Özdemir'in güzellik sırrı yumurta çıktı. 30 yaşındaki ünlü oyuncu, yumurta yağının yeniden formülize edilmesiyle elde edilen ve son derece ekonomik olan bir kremle cildinin güzelliğini koruyor.

Demet Özdemir, her paketinde 50 yumurtadan elde edilen yağın kullanıldığı kremlerle tüm cildine bakım yaptırıyor. Bu arada birçok ünlü ve sosyetiğin de kullandığı kremlerin ilham kaynağı ise savaş yıllarında evlerde yapılan yanık merhemi.