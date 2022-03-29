Kendisi gibi müzisyen olan Cem Belevi ile geçtiğimiz hafta gittikleri Amsterdam tatili dönüşü ayrılan İrem Derici'den çifte itiraf geldi... Belevi ile yeniden barıştıklarını söyleyen ünlü popçu, şu samimi açıklamaları yaptı: "Sorun Cem'de değil bende. Aslında biz sıradan, monoton bir ilişki yaşamaktansa hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi ne yapayım? 35 yaşında ergenim malesef. Bazen fevri davranıp 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim.'' (Doğan SAVAŞ)
HAKLI GURUR
Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olmuştu. Türk vatandaşlığını kazandığı için çok mutlu olan güzel oyuncu, "Çok güzel duygular yaşıyorum ama Türk vatandaşı oldum diye sosyal medyadan çok kötü yorumların gelmesi beni üzdü" dedi ve ekledi: "Çok şaşırdım kötü yorumlar yapılmasına. Saçma sapan ve kalp kırıcı yorumlar aldım. Sanırım bana bu kötü yorum yapanlar kendi ülkesini seven insanlar değil. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hep de seveceğim. Türk vatandaşı olduğum için kendimle gurur duyuyorum."
BÜYÜK MÜCADELE
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak 17 bölümüyle nefesleri kesecek. 'Destan'ın on yedinci bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Gök Hanlığı'nı tekrar birleştirmek ve kardeş kanı dökülmesini önlemek için Hanlığı ele geçirme mücadelesi damga vuracak.