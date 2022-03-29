Çağla Şıkel'in tatil rotası belli oldu! Alaçatı'da 675 bin TL'ye...

Ünlü model, bu seneki seçimini de yine Çeşme'den yana yaptı.
Oğullarıyla daha rahat edebilmek için özel havuzlu bir villa tercih eden Çağla Şıkel, konuşulanlara göre tercihini Alaçatı'ya özgü olan taş evlerden birinden yana yaptı.
Ünlü model, bu seneki seçimini de yine Çeşme'den yana yaptı.
Oğullarıyla daha rahat edebilmek için özel havuzlu bir villa tercih eden Çağla Şıkel, konuşulanlara göre tercihini Alaçatı'ya özgü olan taş evlerden birinden yana yaptı.
İddiaya göre 43 yaşındaki güzel model, bin bir pazarlıkla normalde sezonda 900 bin TL olan villanın kirasını nakit olarak 675 bin TL'ye düşürdü.
Şıkel'in burayı tercih etmesinde oğullarının babası Emre Altuğ'un da tüm yazı Alaçatı'daki evinde geçirmesi etkili...
KAZIKTAN KAÇMIŞTI
Bu arada yıllardır her yaz Bodrum'da keyif çatan ünlü model, son dönemde gözde tatil beldesinde artan fiyatlar nedeniyle buradan uzaklaştı.
Ancak Çağla'nın yeni tercihi olan Alaçatı'daki birçok mekanda da bu yaz fiyatların oldukça kazık olması bekleniyor...