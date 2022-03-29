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    Çağla Şıkel'in tatil rotası belli oldu! Alaçatı'da 675 bin TL'ye...

    Geçtiğimiz yaz Alaçatı'yı tercih eden Çağla Şıkel, bu sene de ‘Alaçatı’ dedi. Ünlü model, konuşulanlara göre özel havuzlu bir taş evi sezonluk 675 bin TL’ye kiraladı.

    VIP kiracı!

    Yıllardır Bodrum'da tatil yaptığı için adı 'Bodrum muhtarı'na çıkan Çağla Şıkel, geçtiğimiz yaz Alaçatı'yı tercih etmişti.



    Ünlü model, bu seneki seçimini de yine Çeşme'den yana yaptı.



    Oğullarıyla daha rahat edebilmek için özel havuzlu bir villa tercih eden Çağla Şıkel, konuşulanlara göre tercihini Alaçatı'ya özgü olan taş evlerden birinden yana yaptı.



        İddiaya göre 43 yaşındaki güzel model, bin bir pazarlıkla normalde sezonda 900 bin TL olan villanın kirasını nakit olarak 675 bin TL'ye düşürdü.



        Şıkel'in burayı tercih etmesinde oğullarının babası Emre Altuğ'un da tüm yazı Alaçatı'daki evinde geçirmesi etkili...



        KAZIKTAN KAÇMIŞTI
        Bu arada yıllardır her yaz Bodrum'da keyif çatan ünlü model, son dönemde gözde tatil beldesinde artan fiyatlar nedeniyle buradan uzaklaştı.



            Ancak Çağla'nın yeni tercihi olan Alaçatı'daki birçok mekanda da bu yaz fiyatların oldukça kazık olması bekleniyor...



            SIKI PAZARLIK YAPTI
            Çağla Şıkel, sıkı pazarlık sonucu villanın kirasında 255 bin TL'lik indirim yaptırabildi.

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            Haberler Saklambaç Çağla Şıkel'in tatil rotası belli oldu! Alaçatı'da 675 bin TL'ye...
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