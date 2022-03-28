Özge Ulusoy'dan olay yaratan gönderme! Faruk Çolakoğlu sorusundan Hacı Sabanc'ıya taş attı





'HAYATINI DÜZGÜN YAŞIYOR'

Özge Ulusoy'un yanıtı şöyleydi: "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayn bir erkek... Bana bunu soracağınıza sürekli göz önünde olmaya çalışan erkeklere 'neden böylesin?' diye sormanız daha mantıklı bence." Özge Ulusoy, bu cevabıyla kendisiyle birlikte olduğu dönem ve sonrasında Instagram'ı çok aktif kullanan eski sevgilisi Hacı Sabancı'ya taşını attı.

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