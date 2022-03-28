Lider Şahin'in sevgilisi Ecem Çırpan kayınvalidesi Didem Şahin ile mutluluk pozları verdi





KUTLAMA 'BUSE'Sİ

Buse Varol, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan eşi Alişan'ı yalnız bırakmadı. 25 Mart'ta 32 yaşına giren güzel oyuncuya, eşinden sürpriz geldi. Buse Varol, Alişan'ın ricasıyla otel yetkilileri tarafından getirilen pastayı görünce hayli şaşırdı. Bu arada Alişan da sahneye çıktığında "Bu akşam eşim için bir şarkı okumak istiyorum" diye konuşup Varol'un yanına giderek 'Senin Yeşil Gözlerin' şarkısını söyledi. İkili, böylece bir kez daha evlilikteki krizi aştıklarını ilan etmiş oldu.