Lider Şahin'in sevgilisi Ecem Çırpan kayınvalidesi Didem Şahin ile mutluluk pozları verdi

BİR BAŞKA SİBEL

Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Sibel Can, muhteşem bir geceye imza attı. Saçlarını arkadan 'at kuyruğu' modeli ile toplatan Can'ın yeni imajı dinleyicilerinden tam not aldı. Ünlü moda tasarımcısı Amor Gariboviç imzalı elbiseleriyle sahnede devleşen Sibel Can'ı, mekanı tıklım tıklım dolduran hayranları gözlerini kırpmadan izledi.