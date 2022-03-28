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    Lider Şahin'in sevgilisi Ecem Çırpan kayınvalidesi Didem Şahin ile mutluluk pozları verdi

    Daha önce oğlunun birçok ilişkisine karşı çıkan Didem Şahin, Lider Şahin’in şimdiki sevgilisi Ecem Çırpan’la sıkı fıkı oldu... İşte sizler için derlediğimiz 28 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Ana onay!

    Selami Şahin, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Selami Şahin'i dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin, oğlu Lider Şahin ve müstakbel gelini Ecem Çırpan da bulunuyordu. Konserin ikinci yarısında Lider'i sahnesine davet eden usta sanatçı, oğluyla 'Rezil Rüsva' adlı şarkılarını seslendirdi. Daha önce oğlunun ilişkilerine karşı çıkan anne Didem Hanım ise müstakbel geliniyle mutluluk pozları sergiledi.



    DERYA ARI GİBİ
    Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, önceki akşam Bahçelievler'de sahne aldı. Yaz hazırlığının tam gaz devam ettiğini belirten güzel sanatçı "Ramazan Ayı'nda stüdyoya kapanıp, yeni şarkı ve klipler için son hazırlıkları yapacağız. Arı gibi çalışıyoruz. Yaza hazır gireceğiz" dedi.



    KUTLAMA 'BUSE'Sİ
    Buse Varol, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan eşi Alişan'ı yalnız bırakmadı. 25 Mart'ta 32 yaşına giren güzel oyuncuya, eşinden sürpriz geldi. Buse Varol, Alişan'ın ricasıyla otel yetkilileri tarafından getirilen pastayı görünce hayli şaşırdı. Bu arada Alişan da sahneye çıktığında "Bu akşam eşim için bir şarkı okumak istiyorum" diye konuşup Varol'un yanına giderek 'Senin Yeşil Gözlerin' şarkısını söyledi. İkili, böylece bir kez daha evlilikteki krizi aştıklarını ilan etmiş oldu.



        HEDİYESİ PETROL KUYUSU
        Mustafa Ceceli, Batman'da konser verdi. 15 bin kişinin katıldığı konserde, izdiham yaşandı. Konserde, Ceceli'ye adının verildiği petrol kuyusundan petrol dolu şişe hediye edildi. Şaşkınlık yaşayan Ceceli, "Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden kuyu yetmez" diyerek güldürdü. (Doğan SAVAŞ)



        SINIRSIZ SEVGİ
        Hülya Avşar, önceki akşam yine muhteşem bir geceyle adından söz ettirdi. Maslak'taki bir mekanda sahneye çıkan 58 yaşındaki sanatçı, Melih Yazgan imzalı siyah transparan elbisesi ile herkesi kendine hayran bıraktı. Rezervasyonların günler öncesinden tükendiği gecede Hülya Avşar'ın Amerika, Rusya, Almanya ve Irak'tan gelen misafirleri de hazır bulundu.



        UMURUMUZDA DEĞİL
        Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan 59 yaşındaki Seda Sayan, konser öncesi 35 yaşındaki nişanlısı Çağrı Ökten ile poz verdi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilen ikili, "Olumsuz haberler hiç umurumuzda değil, yan yanayız görüldüğü gibi" dedi.


            YENENLER GURURLA SUNAR
            Ünlü komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, pazar keyifleriyle gülümsetti. Sevimli oğulları Kuzey ve Mete ile bu sevimli pozu veren genç çift, paylaşımlarının altına da "Yenenler, gururla sunar" notu düştü. Bu kareye sosyal medya kullanıcılarından "Dört dörtlük mutluluk" yorumları yağdı. Bu arada çift, bu kareyle bir kez daha boşanma iddiasını yalanladı.



            ROMANTİZM 'HADİSE'Sİ
            Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'le nişanlanan Hadise, önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul'da konser verdi. Dinçerler'in en ön sırada oturduğu konserde aşka gelen popçu, iş adamının gözlerinin içine bakıp 'Lay Me Down' isimli şarkıyı söyledi. Bu sırada da arkadaki dev barkovizyondan çiftin çok merak edilen nişan töreninden kareler ilk kez gösterildi.



            20 BİN LİRALIK PARILTI
            Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan Hande Yener, tarzıyla yine ses getirdi. Sarıya boyattığı ve aralarına pembe renkler attırdığı saçlarıyla dikkat çeken popçunun parlak kostümünün fiyatı ise 1.250 Euro yani 20 bin TL'ydi.



                ERKEK ADAM KONUŞMAZ
                Bir fuarda marka yüzü olduğu firmanın standını ziyaret eden Tamer Karadağlı, büyük ilgi gördü. Kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız'dan ayrılan 55 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili "Hiçbir birlikteliğim hakkında konuşmadım. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum" yanıtı verdi.



                ÇİFTE KUMRULAR
                Ekranların sevilen çifti Şeyma Korkmaz ile Cüneyt Mete, önceki gün Nişantaşı Pop-up Boel'de objektiflere yansıdı. Sevgilisine aşk dolu bakışlar atan güzel oyuncu, "Çekimler nedeniyle bazen aynı evde olmamıza rağmen birbirimizi göremediğimiz oluyor" dedi.



                AİLE SAADETİ
                Pınar Altuğ Atacan, hafta sonunu ailesiyle Mersin'de geçirdi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen güzel oyuncu, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile doğayla iç içe anlar yaşadı. 13 yaşındaki Su'yun anne ve babasının boyuna yaklaştığı gözden kaçmadı.



                    BİR BAŞKA SİBEL
                    Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Sibel Can, muhteşem bir geceye imza attı. Saçlarını arkadan 'at kuyruğu' modeli ile toplatan Can'ın yeni imajı dinleyicilerinden tam not aldı. Ünlü moda tasarımcısı Amor Gariboviç imzalı elbiseleriyle sahnede devleşen Sibel Can'ı, mekanı tıklım tıklım dolduran hayranları gözlerini kırpmadan izledi.



                    KOMŞU BİZİ DUYSUN
                    Ziynet Sali, memleketi Kıbrıs'ta konser verdi. Hayranlarından da gelen istek şarkıları söyleyen Sali, memleketinde olmanın coşkusunu yaşadı. Şarkılarını söylerken sık sık Rum kesimini kast eden Ziynet Sali, "Öyle içten bağırarak söyleyelim ki komşu bizi duysun" diye bağırdı.



                    2022 MODEL ŞEVVAL
                    Geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçiren Şevval Şahin, ortaya çıktı. 17 yaşındayken estetik yaptırdığı burnunu beğenmeyen Şahin, yeniden bıçak altına yattı. Orantısız olan deliklerini ve aşağıya düşen burnunu düzelttiren 22 yaşındaki model, yeni görüntüsüyle ilk kez ortaya çıktı.



                        FESTİVAL GİBİSİN
                        Bu yıl 11'incisi düzenlenen milyonların katıldığı Otların Rüzgarlı Öyküsü Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu rüzgarı esti. Her zaman olduğu gibi sahne performansıyla yine büyük beğeni toplayan Doğulu, konserde Zeynep Tosun imzalı kıyafetiyle sahne aldı.

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                        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
                        Haberler Saklambaç Lider Şahin'in sevgilisi Ecem Çırpan kayınvalidesi Didem Şahin ile mutluluk pozları verdi
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