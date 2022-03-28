Lider Şahin'in sevgilisi Ecem Çırpan kayınvalidesi Didem Şahin ile mutluluk pozları verdi

Selami Şahin, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Selami Şahin'i dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin, oğlu Lider Şahin ve müstakbel gelini Ecem Çırpan da bulunuyordu. Konserin ikinci yarısında Lider'i sahnesine davet eden usta sanatçı, oğluyla 'Rezil Rüsva' adlı şarkılarını seslendirdi. Daha önce oğlunun ilişkilerine karşı çıkan anne Didem Hanım ise müstakbel geliniyle mutluluk pozları sergiledi.
DERYA ARI GİBİ
Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, önceki akşam Bahçelievler'de sahne aldı. Yaz hazırlığının tam gaz devam ettiğini belirten güzel sanatçı "Ramazan Ayı'nda stüdyoya kapanıp, yeni şarkı ve klipler için son hazırlıkları yapacağız. Arı gibi çalışıyoruz. Yaza hazır gireceğiz" dedi.
KUTLAMA 'BUSE'Sİ
Buse Varol, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan eşi Alişan'ı yalnız bırakmadı. 25 Mart'ta 32 yaşına giren güzel oyuncuya, eşinden sürpriz geldi. Buse Varol, Alişan'ın ricasıyla otel yetkilileri tarafından getirilen pastayı görünce hayli şaşırdı. Bu arada Alişan da sahneye çıktığında "Bu akşam eşim için bir şarkı okumak istiyorum" diye konuşup Varol'un yanına giderek 'Senin Yeşil Gözlerin' şarkısını söyledi. İkili, böylece bir kez daha evlilikteki krizi aştıklarını ilan etmiş oldu.