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    Etiler'de verdiği konser sonrası görüntülenen Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklık şoke etti! Altına...

    Geçtiğimiz günlerde Etiler'de konster veren Serdar Ortaç kameralardan kaçamadı. Ünlü popçunun pantoloındaki ıslaklığı görenler şaşkına döndü. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Ne yaptın Serdar?

    Serdar Ortaç, geçtiğimiz gece Etiler'de verdiği konser sonrası görüntülendi. Aşırı yorgun olan Ortaç, yürümekte zorlanınca yardımcılarının koluna girdi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlan Ortaç "Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var Demet var Gülşen var kraliçe dolu" dedi. Levent'teki stüdyosunu da satan Ortaç, "Küçülmek için sattım, daha az masrafım olsun diye tamamen stüdyoyu kapattım" dedi. Popçunun pantolonundaki ıslaklık ise dikkatlerden kaçmadı. Serdar Ortaç'ın, aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı öğrenildi. (Doğan SAVAŞ)



    MAVİŞ İKİLİ
    Kaya Çilingiroğlu, golf tutkusunu aşıladığı kızı Zehra ile önceki gün yine antrenmandaydı. Güzel havayı fırsat bilip golf oynayan baba-kızın mavi uyumu dikkatlerden kaçmadı. Hülya Avşar'ın da kayıtsız kalmayıp kalp emojisi koyduğu kareye "Maviş ikili" yorumları yapıldı.



    AMSTERDAM AŞIKLARI
    Oyuncu Anıl Altan ile mutlu bir evlilik yaşayan Pelin Akil, önceki gün ikiz kızları Alin ve Lina ile Hollanda'nın yolunu tuttu. Ünlü çift, daha önce de gittikleri Amsterdam'da bu kez ikizleriyle renkli pozlara imza attı. Bisikletle gezintiye çıkan neşeli ailenin pozları "Amsterdam aşıkları" dedirtti.



        ANLATILMAZ YAŞANIR
        Evlendikten sonra yoga eğitmeni olan Ece Vahapoğlu, önceki gün Erzurum'daydı. Palandöken'de kayak keyfi yapan güzel sunucu, daha sonra yoga yaptırdı. Vahapoğlu, bu paylaşımına "2 bin 400 metrede yoga yaptık. Karda yoga etkinliğimizde özellikle kayak sonrası yorulan dizleri rahatlattık. Güneşli bir havada dağda olmanın keyfini yaşadık. Atmosferin muhteşemliği bizi daha da etkiledi. Bu renkli fotoğraflardan size yansıyordur ama inanın anlatılmaz yaşanır" notu düşerek takipçilerini kıskandırdı.



        KEPÇE ÖZGE
        Zaman zaman yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olan Özge Ulusoy, kulaklarından şikayetçi çıktı. Güzelliğiyle kadınların bile gözdesi olan ünlü manken, kulaklarının kepçe olmasından dert yandı. Ulusoy, "Kulaklarım büyüktür bebek ayağı gibidir. İnsan yaşlanınca kulakları büyüyor. Olsun her güzelin bir kusuru var" dedi. 39 yaşındaki ünlü modele takipçilerinden "Sen her halinle güzelsin" yorumları geldi.



        VEDA POZU
        Oyuncu Burcu Binici, Phuket tatilini tamamladı. Paylaştığı renkli kareleriyle imrendiren Binici, önceki gün bu pozuna, "Seneye görüşürüz" notu düşerek Tayland'a veda etti.



            GÜÇLÜ ZİYNET!
            Pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde Times Meydanı'nda dev ekranda fotoğrafı yayınlanan Sali, "Güçlü bir Türk kadını olarak orada yer almaktan gurur duydum" dedi. Sali, Özlem Kaya imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.



            BERKAY İZDİHAMI!
            Popçu Berkay, konser maratonuna tam gaz devam ediyor. Berkay, önceki gün yaklaşık 3 bin kişiye, muhteşem bir müzik şöleni sundu. Geçtiğimiz hafta yeni teklisi 'Bal Badem' ile beğeni toplayan Berkay'ın hayranları, tüm şarkıları sanatçı ile birlikte birlikte söyledi. Aralıksız iki saat sahnede kalan şarkıcı, "Unuttuğunuzu zannettiğiniz tüm şarkıları burada söyleyeceğim. Sizi şarkılarımla mutlu edeceğime söz veriyorum" diyerek mekanı tıka basa dolduran sevenlerini coşturdu.



            NOKTAYI KOYDU!
            Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Tuğba Özerk, Sezen Aksu şarkılarından oluşan maxi single çalışmasının son şarkısı 'Güllerim Soldu'yu da dinleyicileri ile buluşturarak arşivi tamamladı. Daha önce 'Perişanım Şimdi', 'Yalnızlık Senfonisi', 'Yazık' ve 'Sorma'yı seslendiren Özerk, 5 şarkılık maxi single çalışmasının son şarkısını da çıkarttı ve sözünde durdu.



                TÜRK TANGOLARI NEFES KESTİ
                Çağdaş Türk Müziği çalışmalarıyla tanınan başarılı sanatçı Mehmet Özkaya, Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Tangolarından oluşan repertuarıyla Eskişehir'de unutulmaz bir konser verdi. Senfonik Orkestra için düzenlemeleri Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanı Yusuf Gençay tarafından yapılan tangolardan oluşan konseri, orkestra şefi Burak Tüzün yönetti. Birçok başarılı çalışmaya imza atan Mehmet Özkaya, "Bu proje bizim için çok özel. Harika bir ekiple çok güzel bir organizasyonu başarıyla tamamladık" dedi. İzleyenlerin ayakta alkışladığı konserin devamının olması için büyük ilgi var.



                SESİNİ SİGORTALATACAK
                Ferhat Göçer ve Beste Açar İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği'nin 60. yıl kutlamasına katıldı. Sunuculuğunu Beste Açar'ın yaptığı gecede sahne alan Ferhat Göçer, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni albümü için bir sigorta şirketinden 150 bin TL karşılığında ses tellerini sigortalatma teklifi alan Beste Açar, "Sunuculuk yapıyorum, şarkı söylüyorum. Yaptığım işte hep sesimi kullanıyorum. Sesimi sigorta teklifi gelince ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.



                GÜLBEN ŞIKLIĞI
                Gülben Ergen, önceki gece Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Son günlerin tartışma konusu sahne kıyafetleri hakkında konuşan Ergen "Sahnede şık olmak benim için önemli... Meslek hayatım boyunca sahneden kazandığım tüm parayı işime yatırdım. Sahnemde elbisenin rengi, aksesuarlarım, ayakkabım, saçım makyajım bir bütün. Güzel görünmek ve şık olmak çok önemli" dedi.



                    YENİ TEKLİ SENİN
                    Ünlü besteci, müzisyen ve aranjör Taner Demiralp, "Senin" adlı şarkısıyla büyük beğeni topladı. Ulusal ve uluslararası pek çok platformda Türkiye'yi başarıyla temsil eden sanatçının "Senin" adlı teklisi kısa sürede dillere pelesenk oldu.



                    "GÜZELLİK" ZİRVEYİ ZORLUYOR
                    Güzellik sektöründeki başarısını müzik dünyasına da taşıyan Neslim Güngen, yeni şarkısıyla müzik listelerinde ilk üçe girmeyi başardı. Neslim Güngen, son şarkısı "Güzellik" ile müzik yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. "Top 200" listesinde 3. sıraya kadar çıktı.

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                    Asgari ücrete ikinci zam
                    Haberler Saklambaç Etiler'de verdiği konser sonrası görüntülenen Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklık şoke etti! Altına...
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