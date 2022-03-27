Etiler'de verdiği konser sonrası görüntülenen Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklık şoke etti! Altına...

Serdar Ortaç, geçtiğimiz gece Etiler'de verdiği konser sonrası görüntülendi. Aşırı yorgun olan Ortaç, yürümekte zorlanınca yardımcılarının koluna girdi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlan Ortaç "Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var Demet var Gülşen var kraliçe dolu" dedi. Levent'teki stüdyosunu da satan Ortaç, "Küçülmek için sattım, daha az masrafım olsun diye tamamen stüdyoyu kapattım" dedi. Popçunun pantolonundaki ıslaklık ise dikkatlerden kaçmadı. Serdar Ortaç'ın, aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı öğrenildi. (Doğan SAVAŞ)
MAVİŞ İKİLİ
Kaya Çilingiroğlu, golf tutkusunu aşıladığı kızı Zehra ile önceki gün yine antrenmandaydı. Güzel havayı fırsat bilip golf oynayan baba-kızın mavi uyumu dikkatlerden kaçmadı. Hülya Avşar'ın da kayıtsız kalmayıp kalp emojisi koyduğu kareye "Maviş ikili" yorumları yapıldı.
AMSTERDAM AŞIKLARI
Oyuncu Anıl Altan ile mutlu bir evlilik yaşayan Pelin Akil, önceki gün ikiz kızları Alin ve Lina ile Hollanda'nın yolunu tuttu. Ünlü çift, daha önce de gittikleri Amsterdam'da bu kez ikizleriyle renkli pozlara imza attı. Bisikletle gezintiye çıkan neşeli ailenin pozları "Amsterdam aşıkları" dedirtti.