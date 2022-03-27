Etiler'de verdiği konser sonrası görüntülenen Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklık şoke etti! Altına...





TÜRK TANGOLARI NEFES KESTİ

Çağdaş Türk Müziği çalışmalarıyla tanınan başarılı sanatçı Mehmet Özkaya, Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Tangolarından oluşan repertuarıyla Eskişehir'de unutulmaz bir konser verdi. Senfonik Orkestra için düzenlemeleri Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanı Yusuf Gençay tarafından yapılan tangolardan oluşan konseri, orkestra şefi Burak Tüzün yönetti. Birçok başarılı çalışmaya imza atan Mehmet Özkaya, "Bu proje bizim için çok özel. Harika bir ekiple çok güzel bir organizasyonu başarıyla tamamladık" dedi. İzleyenlerin ayakta alkışladığı konserin devamının olması için büyük ilgi var.