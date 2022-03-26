Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! Çağrı Telkıvıran ve yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la ilgili...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam Bebek'te köpeği ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, "Dijital dizi görüşmelerim var" dedi. Kubilay Aka ile görüntülenmesi hatırlatılan oyuncu "Off hala mı? Kendisi benim arkadaşım, siz de benim arkadaşımsınız. Hayatımda kimse yok şu an" dedi. Bekiroğlu, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la yeni bir aşka yelken açan eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile ilgili de konuştu. "Çağrı ve Biran'a mutluluklar diliyorum" sözeriyle şaşırtı. Köpeğini kucağına alarak "Hadi bizi çekin" diyen Bekiroğlu, pozu verdikten sonra yürüyüş yapmaya devam etti. (Doğan SAVAŞ)