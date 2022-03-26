Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! Çağrı Telkıvıran ve yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la ilgili...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam Bebek'te köpeği ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, "Dijital dizi görüşmelerim var" dedi. Kubilay Aka ile görüntülenmesi hatırlatılan oyuncu "Off hala mı? Kendisi benim arkadaşım, siz de benim arkadaşımsınız. Hayatımda kimse yok şu an" dedi. Bekiroğlu, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la yeni bir aşka yelken açan eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile ilgili de konuştu. "Çağrı ve Biran'a mutluluklar diliyorum" sözeriyle şaşırtı. Köpeğini kucağına alarak "Hadi bizi çekin" diyen Bekiroğlu, pozu verdikten sonra yürüyüş yapmaya devam etti. (Doğan SAVAŞ)
ALEYNA KOMEDİSİ
Başrollerini Jared Leto'nun paylaştığı, 1 Nisan Cuma günü vizyona girmesi beklenen, "Morbius" filminin Londra galası yapıldı. Galaya tatil için Londra'da olan şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren şarkıcının giyimi sosyal medyada alay konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, dünya starı olmak isteyen genç popçuyu şu mesajlarla ti'ye aldı: "Giyinmeyi unutmuş.", "Sanki sahile yürüyüşe çıkmış.", "Kezban Londra'da.", "Adam onun yüzüne bile bakmamış.", "Dilenci gibi yanına yaklaşmış adamın."
KIRMIZILI FUNDA
Güçlü sesiyle beğeni toplayan Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesindeydi. Songül Sarpbaş imzalı elbise ile sahneye çıkan Arar, Konyalılar'a eğlenceli anlar yaşattı. Arar'ın performansının yanı sıra izleyicilerle girdiği eğlenceli diyaloglar da geceye renk kattı.