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    Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! Çağrı Telkıvıran ve yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la ilgili...

    Aslı Bekiroğlu, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ve yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la ilgili suskunluğunu bozdu. “Onlara mutluluklar diliyorum” diye konuştu. İşte sizler derlediğimiz 26 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Mutluluk diledi

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam Bebek'te köpeği ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, "Dijital dizi görüşmelerim var" dedi. Kubilay Aka ile görüntülenmesi hatırlatılan oyuncu "Off hala mı? Kendisi benim arkadaşım, siz de benim arkadaşımsınız. Hayatımda kimse yok şu an" dedi. Bekiroğlu, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la yeni bir aşka yelken açan eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile ilgili de konuştu. "Çağrı ve Biran'a mutluluklar diliyorum" sözeriyle şaşırtı. Köpeğini kucağına alarak "Hadi bizi çekin" diyen Bekiroğlu, pozu verdikten sonra yürüyüş yapmaya devam etti. (Doğan SAVAŞ)



    ALEYNA KOMEDİSİ
    Başrollerini Jared Leto'nun paylaştığı, 1 Nisan Cuma günü vizyona girmesi beklenen, "Morbius" filminin Londra galası yapıldı. Galaya tatil için Londra'da olan şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren şarkıcının giyimi sosyal medyada alay konusu oldu.
    Sosyal medya kullanıcıları, dünya starı olmak isteyen genç popçuyu şu mesajlarla ti'ye aldı: "Giyinmeyi unutmuş.", "Sanki sahile yürüyüşe çıkmış.", "Kezban Londra'da.", "Adam onun yüzüne bile bakmamış.", "Dilenci gibi yanına yaklaşmış adamın."



    KIRMIZILI FUNDA
    Güçlü sesiyle beğeni toplayan Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla Konya Selçuklu Kongre Merkezi sahnesindeydi. Songül Sarpbaş imzalı elbise ile sahneye çıkan Arar, Konyalılar'a eğlenceli anlar yaşattı. Arar'ın performansının yanı sıra izleyicilerle girdiği eğlenceli diyaloglar da geceye renk kattı.



        TATİL YOK İŞ VAR
        Güzel oyuncu Alina Boz AVM turundaydı. Güneşli havayı fırsat bilen Boz, önce alışveriş yaptı ardından yemeğe geçti. Henüz tatil planı olmadığını söyleyen Alina Boz; "Çok yoğun çalışıyorum. Bana tatil yok iş var" dedi.



        35 MİLYON'LUK ŞOV!
        Mücevher sektörüne yön veren markaların buluştuğu fuarda Tülin Şahin de görev aldı. Bir pırlanta markasının yüzü olan Şahin, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Ünlü model, üzerindeki pırlantaların değerinin 35 Milyon TL olduğunu söyledi. Şahin, her kadın gibi takıya önem verdiğini belirtti.
        (Aydın HAMZA)



        SADE GELİN
        7. kez nikah masasına oturmak için gün sayan Seda Sayan da mücevher fuarındaydı. 7 Mayıs'ta Prag'da evlenecek olan Seda Sayan, "Tam nikaha yakın çok doğru bir adresteyim. Çağlar evlilik teklifinde tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum" dedi. Düğünüyle de ilgili konuşan Sayan, şunları söyledi: "Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak nikahımızı. Gelinliğim de sade ve abartısız olacak."
        (Aydın HAMZA)



            ALTIN KIZ ÇAĞLA
            Çağla Şıkel, önceki gün Mücevher Fuarı'nda adeta parladı. Ünlü model, değeri 5 Milyon lira olan altın ve pırlantadan hazırlanan büstiyeri giydi. 2 kilo ağırlığında, 18 ayar altın ve 90 karat pırlanta kullanılarak 1.5 ayda hazırlanılan büstiyeri giyen Çağla Şıkel, "Tam bir sanat eseri. Bu büstiyerin satışı da gerçekleşmiş. Buradan Katar'a yollanacakmış" dedi.
            (Aydın HAMZA)



            SPOR KAZASI
            Sevilen oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün oğlu Ali'yle Etiler'deydi. Kolundaki askıyla dikkat çeken oyuncu, "Spor yaparken ufak bir kaza geçirdim. Kısa sürede toparlarım" dedi.
            (Aydın HAMZA)



            ŞAM'ATA' KÖTÜ BİTTİ
            Komedyen Ata Demirer'in gırgır şamata başlayan gecesi kötü bitti. Önceki akşam Cihangir'de dostlarıyla buluşan Ata Demirer, aynı mekanda tam 8 saat oturdu. Aldığı alkolün etkisiyle çıkışta ayakta durmakta güçlük çeken komedyenin yardımına arkadaşları koştu. Arabaya bindirilen Demirer, 300 metre ilerideki evine yürümek yerine otomobille gitti.
            (Doğan SAVAŞ)



                SULU ŞAKA İTİRAF GETİRDİ
                Semptik oyuncu Burcu Binici, tatil için soluğu Endonezya'da aldı. Bali sahillerinde birbirinden cesur pozlar veren güzel oyuncunun tatil fotoğrafları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri tarafından gelen, "Neden denize hep dizine kadar giriyorsun?" soruları üzerine Binici'den itiraf geldi. Güzel oyuncu, "Yüzme bilmiyorum ama mutluyum" dedi.



                BİR BAKIŞ ATTI KALBİMİ YAKTI
                Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Birlikte rol aldıkları dizide arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, yeniden birlikte bir proje teklifi gelirse seve seve kabul edeceklerini söyledi. İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un birbirine attıkları aşk dolu bakışlar da dikkatlerden kaçmadı.



                GECENİN ŞANSLISI!
                Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirler ile kısa süreli sohbet eden Orman, "Kimi bekliyorsunuz burada? Şansa biz de denk geldik galiba" diyerek aracına bindi. Sevgililer, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
                (Doğan SAVAŞ)



                    TURKİSH KENDALL
                    Amerika'nın ünlü tekstil markası Kendall + Kylie, Türkiye'de de üretime başladı. Firma, marka yüzü olarak Kendall Jenner'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Kıratlı ile anlaştı. Kıratlı'nın ev sahipliğinde verilen davete cemiyet ve iş hayatının seçkin isimleri katıldı.



                    ÇOK MUTLUYUM...
                    Yaptığı iş birliği nedeniyle çok gururlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Global bir markanın hem Türkiye hem de Ortadoğu yüzü olmak mutluluk verici ve çok heyecanlı" dedi.



                    BAŞROLDE YASEMİN
                    Yasemin Özilhan'ın tanıtım yüzü olduğu markanın yeni koleksiyonu özel bir davetle tanıtıldı. Farklı boyut ve formlarda çantaların bulunduğu koleksiyonu cemiyet hayatının moda tutkunu isimleri yakından inceledi. Yasemin Özilhan, davette şıklığıyla yine göz kamaştırdı.



                        ADI SEVGİ HEYECANI
                        Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 3. bölümü ile ekranlara geliyor! Dizinin yeni bölümünde şunlar yaşanacak: Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanacak. Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür. Elif onun yaşadıklarından habersiz umut olmaya çalışır.



                        SETLERDEN RİNGLERE
                        ATV ekranlarında bir döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Mikail' karakterini canlandıran Mikail Kır, aynı zamanda profesyonel sporcu çıktı. 25 yıllık sporcu Mikail Kır, "Yurt dışında edindiğim tecrübeyi ve çalışma sistemlerini öğrencilerime daha iyi bir ortamda aktarmak istediğim için salon açtım" dedi. Kır ayrıca kendi spor salonunda yeni şampiyonlar yetiştirmek istediğini de dile getirdi.

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                        Asgari ücrete ikinci zam
                        Haberler Saklambaç Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! Çağrı Telkıvıran ve yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la ilgili...
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