Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti baharı getirmiş dedirtti

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. İki yandan ördüğü saçlarıyla adeta liseli kızları andıran 29 yaşındaki güzel oyuncu, kıyafet seçimiyle de baharı erken getirmiş gibiydi. Aydın HAMZA
PINAR PARLADI
Son dönemin en gözde isimlerinden Pınar Deniz, dünyaca ünlü bir mücevher markasının yüzü oldu. Önceki gece markanın yeni koleksiyonunun katıldığı gecede boy gösteren ve iş birliğini duyuran güzel oyuncu, tarzıyla yine nefes kesti.
ÖYLE YAĞMA YOK
Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni albümü için stüdyoya giren Avşar, müzik yapımcılarını kızdıracak şu açıklamaları yaptı: "Bu iki şarkının yapımcılığını ben yapıyorum. Aklıma gelmezdi yani yapımcılık yapmak. Müzik şirketleri artık istediğimiz gibi değiller. Hiçbir şeye karışmıyorlar bir de şarkıların üzerine konuyorlar. Öyle yağma yok." Aydın HAMZA