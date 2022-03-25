Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti baharı getirmiş dedirtti

ÖYLE YAĞMA YOK

Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni albümü için stüdyoya giren Avşar, müzik yapımcılarını kızdıracak şu açıklamaları yaptı: "Bu iki şarkının yapımcılığını ben yapıyorum. Aklıma gelmezdi yani yapımcılık yapmak. Müzik şirketleri artık istediğimiz gibi değiller. Hiçbir şeye karışmıyorlar bir de şarkıların üzerine konuyorlar. Öyle yağma yok." Aydın HAMZA