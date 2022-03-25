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    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti baharı getirmiş dedirtti

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. İki yandan ördüğü saçlarıyla adeta liseli kızları andıran 29 yaşındaki güzel oyuncu, kıyafet seçimiyle de baharı erken getirmiş gibiydi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 25 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Liseli Serenay

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. İki yandan ördüğü saçlarıyla adeta liseli kızları andıran 29 yaşındaki güzel oyuncu, kıyafet seçimiyle de baharı erken getirmiş gibiydi. Aydın HAMZA

    PINAR PARLADI
    Son dönemin en gözde isimlerinden Pınar Deniz, dünyaca ünlü bir mücevher markasının yüzü oldu. Önceki gece markanın yeni koleksiyonunun katıldığı gecede boy gösteren ve iş birliğini duyuran güzel oyuncu, tarzıyla yine nefes kesti.

    ÖYLE YAĞMA YOK
    Hülya Avşar,     önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni albümü için stüdyoya giren Avşar, müzik yapımcılarını kızdıracak şu açıklamaları yaptı: "Bu iki şarkının yapımcılığını ben yapıyorum. Aklıma gelmezdi yani yapımcılık yapmak. Müzik şirketleri artık istediğimiz gibi değiller. Hiçbir şeye karışmıyorlar bir de şarkıların üzerine konuyorlar. Öyle yağma yok." Aydın HAMZA

        YILDIZLI DEFİLE
        Modaci kardeşler Raisa ve Vanessa Sason'un yeni koleksiyonu önceki akşam özel bir defileyle tanıtıldı. Gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. Şarkıcı Lider Şahin de defilede boy gösteren aşkı Ecem Çırpan'ı gururla izledi.

        Son dönemde adı turizmci Deniz Şahin ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, yine iddiasını konuşturdu. Ünlü model, "Benim hayatımda biri olacak ve beni etkileyecekse başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli" diye konuştu. Doğan SAVAŞ

        İKİNCİ KIZ YÜKLENİYOR
        Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, hamile olduğunu duyurdu. 2019 Ağustos'unda ilk kızı Leyla'yı kucağına alan 36 yaşındaki oyuncu, ikinci bebeğinin de kız olacağını açıkladı. Seda Bakan, karnı belirginleşen paylaşımına "Yeni kız bebek yükleniyor... 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" diye yazdı.

            EGZOTİK GÜZEL NESLİHAN
            Atagül Doğulu, dün kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile Seyşeller'e gitti. Egzotik cennetten paylaştığı bu karesini birçok ünlünün aksine filtresiz ve Photoshop'suz paylaşan 29 yaşındaki oyuncunun makyajsız ve doğal güzelliğine övgü yağdı.

            ARADAKİ 7 FARKI BULUN
            Televizyoncu Esat Yontuç'un modacı eşi Hande Gülşen Yontuç, paylaşımıyla adeta göz testi yaptırır gibiydi. Kendisi gibi modacı ikizi Duygu Gülşen ile Dominik'ten bu karesini paylaşan Yontuç, bu karesine "Aradaki yedi farkı bile bulmak imkansız" yorumları yağdı.

            30 YAŞ DEĞİŞİMİ
            Son dönemde adı rol arkadaşı İlhan Şen ile anılan Burcu Özberk, önceki gün Etiler'deydi. Adı Sarp Şardan ile de anılan güzel oyuncu, "Sarp ile de hiç birlikte olmadık" dedi. Doğan SAVAŞ

                BAŞININ SEVİMLİ TACI
                Zeynep Alkan, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Güzel oyuncu, Bali'de dostluk kurduğu sevimli bir maymunla şekilden şekle girip poz verdi. Maymunu 'başının tacı' yapan Zeynep Alkan'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

                HEYECAN DORUKTA
                Bu akşam atv'de saat 20.00'de ekrana gelecek Yalnız Kurt'ta yine nefesler tutulacak. Altay, Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı sinirlendirir. Nizam, Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenir. Fabrikaya sızan Nazar içeride Yıldırım Projesine ulaşabilecek mi? Kumandan nerededir? Yanıtlar bu akşam atv'de...
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                Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti baharı getirmiş dedirtti
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