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    Alişan'dan 'Buse Varol’la ikinci baharınızı mı yaşıyorsunuz?' sorusuna ilginç cevap!

    Alişan, ‘Buse Varol’la ikinci baharınızı mı yaşıyorsunuz? yorumuna şöyle yanıt verdi: “Biz hep bahardık.” İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart Saklambaç haberleri...

    Bız hep bahardık

    Alişan, önceki gün eşi Buse Varol'la bir mobilya mağazasının açılışındaydı. Her ailede olabilecek sorunlar yaşadıklarını ifade eden şarkıcı, "İkinci baharınızı yaşıyorsunuz diyebilir misiniz?" sorusuna "Biz hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" dedi. Bu arada ikilinin, açılıştan 100 bin TL ücret aldığı iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol, "Krizi fırsata çevirdiler haberleri bizi çok üzüyor" açıklaması yaptı, Ünlü ikilinin açılışına katıldığı mağazanın sahibi ise "Alişan ile Buse Hanım'ın evlerini baştan sonra yenileyeceğiz" dedi.



    8 NİSAN'DA VİZYONDA
    Youtube videolarıyla izlenme rekorları kıran Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, 'Kafalar' ekibi olarak yeni bir sinema filmine imza attı. 8 Nisan'da vizyona girecek olan "Kendinden Kaçak" adlı komedi filminin yönetmen koltuğunda Levent Türkan oturdu. Filmin afiş tasarımı da tamamlandı.



    HIZLI GİRİŞ
    Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ebral Aydın, 'Ölüm Ne Yazar'ı müzikseverlerle buluşturdu. Listelere hızlı bir giriş yapan Aydın, müzikseverlerden tam not aldı. Şarkısını kliplendirmeyi de ihmal etmeyen Ebral Aydın, yeni şarkısıyla birlikte konser takviminde hız aldığını belirtti.



        İTALYA'YI FETHETTİ
        Son dönemin parlayan yıldızlarından Burak Deniz, dünyaca ünlü bir markanın özel davetiyle İtalya'ya gitti. Bulgari'nin Roma'daki davetinde boy gösteren yakışıklı oyuncunun fotoğrafları da İtalya'da ses getirdi. Bu arada Burak Deniz, Ferzan Özpetek'in İtalya'da çekilen Cahil Periler isimli dijital dizi sayesinde ülkede çok sevilen bir isim haline geldi.



        YAPAY ZEKA SÜRPRİZİ!
        Almula Merter Churm, "Mutlu Kalpler Kulübü" adlı programında kardeşi Teymuralp Merter Fosforoğlu'nu ağırladı. "Geleceğin dünyası" olarak gösterilen Metaverse'ün ele alındığı programda Fosforoğlu, "Yapay zeka robotlar dünyayı ele geçirebilir" dedi.



        ZÜLEYHA, TETİĞİ ÇEKİYOR
        Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Sevilen dizi, bu akşam saat 20.00'de 129'uncu bölümüyle atv ekranında olacak. Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz. Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker. Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır. Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir. Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder.



            KOMEDİ FİLMİ!
            Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, önceki akşam İstinye'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin, "Akkuş soy ismini sosyal medya hesabınızdan neden kaldırdınız?'' dediği Şallı, gülmekle yetindi. Eski eşi Gonca Akkuş'a şiddet nedeniyle cezaevinde yattığı belgeleriyle ortaya çıkan Uğur Akkuş ise "Arkadaşlar ne alakası var. Amerika'daydım" dedi. İkilinin sergilediği neşeli görüntüler, "Komedi filmi gibi" dedirtti. Bu arada Akkuş, dün de yaptığı basın açıklamasında "Dolandırıcılıktan hapis yatmadım" ifadesi kullandı ancak 'şiddet' nedeniyle cezaevine girdiğini yalanlayamadı.
            Doğan SAVAŞ



            'BADE'M ŞEKERİ
            Bir süredir ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, bu sürede sporunu aksatmıyor. Her gün Boğaz'da uzun yürüyüşler yapan güzel oyuncu, önceki gün de pedal çevirdi. Bade İşçil'in bisiklete bindikten sonra yorgun düşüp verdiği bu neşeli poza "Badem şekeri" esprileri yağdı.



            NEŞELİ SERENAY
            Umut Evirgen aşkı geçtiğimiz hafta belgelenen Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. Siyah taytının üzerine giydiği bluz ve kırmızı montuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, hayli neşeliydi.
            Aydın HAMZA



                ANA ENDİŞE!
                Hadise, önceki gün annesi Gülnihal Açıkgöz'le Fulya'daki bir hastane çıkışı görüntülendi. Keyifsiz olduğu görülen ünlü şarkıcının elindeki raporlar dikkat çekti. Hadise, "Annenizin sağlık durumu nasıl?" sorusuna, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.
                Aydın HAMZA



                DENİZ GÖRÜNDÜ
                Bir süredir ortalarda görünmeyen ve sosyal medya hesaplarını da kapatan Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Sapsarı ve kısacık saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken eski manken, bu görüntüsüyle "Güzele her şey yakışır" dedirtti.



                AŞK GALASI
                Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın yer aldığı 'Sırça' adlı oyunun galası önceki akşam gerçekleşti. Tennessee Williams'ın kitabından sahneye uyarlanan oyunun galasına ünlüler akın etti. Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi. Ozan Dolunay da galaya sevgilisi Pelinay Yiğit'e katıldı. Nilperi Şahinkaya da galada aşkı Emre Yusufi ile hazır bulundu. Pınar Deniz ise ayrıldığı aşkı Yiğit Kirazcı hakkında "Ayrılık nedeni çok özel, Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" dedi. Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan ise oyunun başarısının önüne geçmemek için geceye katılmadı.



                    ALIŞVERİŞ ZAMANI
                    Derya Tuna, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışveriş turuna çıkan Tuna, bir süre dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi.

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                    Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler
                    Haberler Saklambaç Alişan'dan 'Buse Varol’la ikinci baharınızı mı yaşıyorsunuz?' sorusuna ilginç cevap!
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