Alişan'dan 'Buse Varol’la ikinci baharınızı mı yaşıyorsunuz?' sorusuna ilginç cevap!

Alişan, önceki gün eşi Buse Varol'la bir mobilya mağazasının açılışındaydı. Her ailede olabilecek sorunlar yaşadıklarını ifade eden şarkıcı, "İkinci baharınızı yaşıyorsunuz diyebilir misiniz?" sorusuna "Biz hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık" dedi. Bu arada ikilinin, açılıştan 100 bin TL ücret aldığı iddia edilmişti. Alişan ve Buse Varol, "Krizi fırsata çevirdiler haberleri bizi çok üzüyor" açıklaması yaptı, Ünlü ikilinin açılışına katıldığı mağazanın sahibi ise "Alişan ile Buse Hanım'ın evlerini baştan sonra yenileyeceğiz" dedi.
8 NİSAN'DA VİZYONDA
Youtube videolarıyla izlenme rekorları kıran Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, 'Kafalar' ekibi olarak yeni bir sinema filmine imza attı. 8 Nisan'da vizyona girecek olan "Kendinden Kaçak" adlı komedi filminin yönetmen koltuğunda Levent Türkan oturdu. Filmin afiş tasarımı da tamamlandı.
HIZLI GİRİŞ
Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ebral Aydın, 'Ölüm Ne Yazar'ı müzikseverlerle buluşturdu. Listelere hızlı bir giriş yapan Aydın, müzikseverlerden tam not aldı. Şarkısını kliplendirmeyi de ihmal etmeyen Ebral Aydın, yeni şarkısıyla birlikte konser takviminde hız aldığını belirtti.