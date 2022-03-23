Kelman Gülman eski eşi Feryal Gülman için açtığı bir davadan daha hüsranla ayrıldı





AYRILSAK DA BERABERİZ

Şimdiki eşi Tuğçe Duygulu'nun girişimleriyle eski eşi Beste Açar ile 26 yıl aradan sonra bir araya gelen Tayfun Duygulu, önceki gün yeni şarkıları için stüdyodaydı. Gazetecilerle 26 yıl aranın ardından nasıl bir araya geldiklerini anlatan Beste Açar, "Ben Tayfun'un eşine 'melek' diyorum. Bizi o bir araya getirdi" dedi. Tayfun Duygulu ise; "Biz yola çıkarken insanlara örnek olmak istedik. İnsanlar ayrılsa dahi dost kalabildiğini gösterdiğimize inanıyorum. Benim eşim kanatsız bir melek. Biz sevgiden beslenen insanlarız" dedi. İkili, beraber seslendikleri 'Kar Beyaz' şarkısını da ilk kez gazetecilere dinletti.

Aydın HAMZA