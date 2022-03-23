Kelman Gülman eski eşi Feryal Gülman için açtığı bir davadan daha hüsranla ayrıldı

Feryal Gülman ile eski eşi Kemal Gülman ikilisinden gelen 'dava' haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıl resmen boşandığı Feryal Hanım'a 2017 yılında Maslak'ta bulunan 5 taşınmaz için icra takibi başlatmıştı. Feryal Gülman, beş taşınmazın bedeli olarak yaklaşık 70 milyon TL ödeme yaptı. Bunun üzerine ünlü iş adamı da davaya konu olan borcun kalmadığını beyan etti. Mahkeme de alacağın ödenmesi nedeniyle davada karar verilmesinin yer olmadığı kanaatine vardı. Böylelikle Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasındaki bir dava daha bitmiş oldu.
(Deniz YUSUFOĞLU)
ALEYNA TEPKİSİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 21 yaşındaki şarkıcı, kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getirdi. Şarkıcı, Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki genç şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı.
AYRILSAK DA BERABERİZ
Şimdiki eşi Tuğçe Duygulu'nun girişimleriyle eski eşi Beste Açar ile 26 yıl aradan sonra bir araya gelen Tayfun Duygulu, önceki gün yeni şarkıları için stüdyodaydı. Gazetecilerle 26 yıl aranın ardından nasıl bir araya geldiklerini anlatan Beste Açar, "Ben Tayfun'un eşine 'melek' diyorum. Bizi o bir araya getirdi" dedi. Tayfun Duygulu ise; "Biz yola çıkarken insanlara örnek olmak istedik. İnsanlar ayrılsa dahi dost kalabildiğini gösterdiğimize inanıyorum. Benim eşim kanatsız bir melek. Biz sevgiden beslenen insanlarız" dedi. İkili, beraber seslendikleri 'Kar Beyaz' şarkısını da ilk kez gazetecilere dinletti.
Aydın HAMZA