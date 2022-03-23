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    Kelman Gülman eski eşi Feryal Gülman için açtığı bir davadan daha hüsranla ayrıldı

    Kemal Gülman, bir davadan daha eli boş döndü. Feryal Gülman, beş taşınmaz için 70 milyon TL ödeyerek Kemal Bey’in açtığı icra takibini durdurdu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Kemal Bey’i susturdu!

    Feryal Gülman ile eski eşi Kemal Gülman ikilisinden gelen 'dava' haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıl resmen boşandığı Feryal Hanım'a 2017 yılında Maslak'ta bulunan 5 taşınmaz için icra takibi başlatmıştı. Feryal Gülman, beş taşınmazın bedeli olarak yaklaşık 70 milyon TL ödeme yaptı. Bunun üzerine ünlü iş adamı da davaya konu olan borcun kalmadığını beyan etti. Mahkeme de alacağın ödenmesi nedeniyle davada karar verilmesinin yer olmadığı kanaatine vardı. Böylelikle Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasındaki bir dava daha bitmiş oldu.
    (Deniz YUSUFOĞLU)



    ALEYNA TEPKİSİ
    Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 21 yaşındaki şarkıcı, kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getirdi. Şarkıcı, Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki genç şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı.



    AYRILSAK DA BERABERİZ
    Şimdiki eşi Tuğçe Duygulu'nun girişimleriyle eski eşi Beste Açar ile 26 yıl aradan sonra bir araya gelen Tayfun Duygulu, önceki gün yeni şarkıları için stüdyodaydı. Gazetecilerle 26 yıl aranın ardından nasıl bir araya geldiklerini anlatan Beste Açar, "Ben Tayfun'un eşine 'melek' diyorum. Bizi o bir araya getirdi" dedi. Tayfun Duygulu ise; "Biz yola çıkarken insanlara örnek olmak istedik. İnsanlar ayrılsa dahi dost kalabildiğini gösterdiğimize inanıyorum. Benim eşim kanatsız bir melek. Biz sevgiden beslenen insanlarız" dedi. İkili, beraber seslendikleri 'Kar Beyaz' şarkısını da ilk kez gazetecilere dinletti.
    Aydın HAMZA



        TOLGA ABİ GÖRÜNDÜ
        "Hugo ve Tolga Abi'' oyunuyla 90'lı yıllarda çocukların sevgilisi haline olan Tolga Gariboğlu, önceki gün bir düğünde ortaya çıktı. Uzun süredir ABD'de yaşayan Gariboğlu, Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdöğen'in düğün törenine oğlu Mir ile katıldı.



        REMOS ÇILGINLIĞI
        30 Mart'ta İstanbul'da konser verecek olan Yunan şarkıcı Antonis Remos, sosyeteyi karıştırdı. Dünyaca ünlü yıldız için sınırlı sayıda kişiyi kabul eden Günay, 24 saat gibi rekor sürede kontenjanını doldurarak rezervasyonunu kapattı. Kişi başı biletlerin 5-6 bin TL olduğu geceye gitmek isteyenler, mekana 30 bin TL'ye varan fiyatlar teklif etmeye başladı.



        MÜTEVAZI 'FISFIS'
        Esra Sönmezer'in 'Pembe Pijama' programına bu hafta Süleyman Yağcı konuk oldu. "Emekli de oldum." diyen Yağcı, ekledi: "Oyunculuktan çok para kazanamadım. Arabamızı aldık; bana yeter."



            DUBAİ İMPARATORU
            İbrahim Tatlıses, önceki akşam Dubai'deydi. 5000 kişilik Dubai World Trade Center'da sahne alan İmparator, her şarkı bitiminde ayakta alkışlandı. Dubai ve çevre ülkelerden gelen İbrahim Tatlıses hayranları, konser öncesi uzun kuyruklar oluşturdu.



            SADECE ARKADAŞIZ
            Eskİ erkek arkadaşı Kerem Bürsin ile sosyal medyada takipleşen Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bürsin ile tekrar aşk başlayabileceği iddialarına son noktayı koyan oyuncu, "Aşk yok. Kerem ile arkadaşız" dedi. Bu arada yaklaşık bir yıl süren aşklarını 2014 yılında noktalayan ikilinin, Kerem Bürsin'in Hande Erçel'den ayrılır ayrılmaz takipleşmesi "Aşk, yeniden mi alevleniyor?" yorumlarını beraberinde getirmişti.
            (Doğan SAVAŞ)



            AMSTERDAM KUMRULARI
            Önceki gün 35 yaşına basan İrem Derici'ye aşkından Hollanda hediyesi... Cem Belevi, ünlü şarkıcıyı yaş gününde Amsterdam'a götürdü. Hollanda sokaklarında birbirinden romantik ve bir o kadar da eğlenceli anlar paylaşan ikilinin bu kareleri, olay oldu.



                DUBAİ KEYFİ
                Pop müziğin ünlü ismi Zeynep Bastık, kıskandırdı. Türkiye'deki soğuk havaya inat Dubai'de deniz ve güneşin keyfini süren Bastık, birbirinden renkli paylaşımları için de şu esprili yorumu yaptı: "1987'den beri en sıcak Mart."



                ŞEYTANLA KARŞI KARŞIYA
                ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 87'nci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey hiç bilmediği bir düşmanla karşı karşıyadır. Ahilik törenini kana bulayan bu düşman kimdir? Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için elinden geleni yapacaktır.



                SAMYELİ ESTİ
                Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Samyeli, gazetecilerin röportaj talebini "Çok özür dilerim, çok geç kaldım" diye geri çevirdi. Bu arada 49 yaşındaki Samyeli, her zamanki gibi güzelliğiyle dikkat çekti.
                Aydın HAMZA

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                Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
                Haberler Saklambaç Kelman Gülman eski eşi Feryal Gülman için açtığı bir davadan daha hüsranla ayrıldı
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