'Bergen', seyirciyi sinema salonlarına çekmeye devam ediyor. Pandemi süreciyle birlikte zor günler geçiren sinema salonlarına eski coşkusunu kazandıran film, vizyondaki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlendi. Toplam seyirci sayısı ise 17 günde 4.094.043'e ulaştı. Box Office Türkiye'de yer alan tüm zamanlar seyirci rekorları sayfasına göre film, üçüncü hafta sonunda 'Recep İvedik 5'e ait rekoru kırdı. Filmin toplam hasılatı da 120 milyonu geçti.
DURGUN DENİZ
Oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda bir apartmana girerken görüntülendi. Telefon ile konuşan ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan "İyi geceler" içeriye girdi. Doğan SAVAŞ
GENÇ YETENEK
Ramiz Mullamusa, başarılı oyunculuğuyla kısa sürede seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuk mesleğini henüz 7 yaşındayken kafasına koyan 23 yaşındaki Mullamusa, bu hayali uğruna kekemeliği bile yenmeyi başardı.