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    'Bergen', seyirciyi sinema salonlarına çekmeye devam ediyor

    'Bergen', seyirciyi sinema salonlarına çekmeye devam ediyor. Pandemi süreciyle birlikte zor günler geçiren sinema salonlarına eski coşkusunu kazandıran film, vizyondaki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlendi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 22 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Efsane başarı

    'Bergen', seyirciyi sinema salonlarına çekmeye devam ediyor. Pandemi süreciyle birlikte zor günler geçiren sinema salonlarına eski coşkusunu kazandıran film, vizyondaki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlendi. Toplam seyirci sayısı ise 17 günde 4.094.043'e ulaştı. Box Office Türkiye'de yer alan tüm zamanlar seyirci rekorları sayfasına göre film, üçüncü hafta sonunda 'Recep İvedik 5'e ait rekoru kırdı. Filmin toplam hasılatı da 120 milyonu geçti.

    DURGUN DENİZ
    Oyuncu Burak Deniz,     geçtiğimiz gece Beyoğlu'nda bir apartmana girerken görüntülendi. Telefon ile konuşan ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan "İyi geceler" içeriye girdi. Doğan SAVAŞ

    GENÇ YETENEK
    Ramiz Mullamusa,     başarılı oyunculuğuyla kısa sürede seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Oyunculuk mesleğini henüz 7 yaşındayken kafasına koyan 23 yaşındaki Mullamusa, bu hayali uğruna kekemeliği bile yenmeyi başardı.

        SER VERİP SIR VERMEDİ
        Ünlü         oyuncu Serkan Çayoğlu ve Bedri Güntay, geçtiğimiz akşam Etiler'deydi. Muhabirlerin Özge Gürel ile planladığı düğünüyle ilgili soruları karşısında ser verip sır vermeyen Çayoğlu, "Güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor" dedi. Doğan SAVAŞ

        YALAN DÜNYA ETKİSİ
        Arabesk-rap         müziğinin güçlü sesi Maxim, yeni teklisi 'Yalan Dünya'yı müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının dijital platformlarda yayınlanmasıyla saatler içerisinde büyük bir etkileşim alarak beğeni toplayan Maxim, müzik listelerindeki yerini aldı.

        SEVGİ GÜNDEMİ
        Atv'nin         yeni dizisi Adı Sevgi, baştan sona sürükleyici ve heyecanlı sahneleriyle izleyicilerin ilgi odağı oldu. İlk bölümü geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan ve büyük ilgi gören Adı Sevgi'nin önceki akşamki bölümünde de heyecan doruktaydı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesi ekran karşısına kilitleyen Adı Sevgi, #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

            SOĞUK VIZ GELDİ
            Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Çankırı'da sahne aldı. Ünsal, eksi 4 derecelik soğuğa rağmen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Konsere, "Soğuk havaya rağmen sizlerin varlığı içimi ısıtıyor" sözleriyle başlayan Hande Ünsal, herkesi coşturdu.

            ALİ GELİYOR
            Hande Soral ile İsmail             Demirci, oğullarının adını bu pozla açıkladı. İkili, bebeklerine "Ali" ismini verecek.

            CANIM SIKILDI OTURDUM
            Son dönemlerde kostümleri ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Gülşen, geçtiğimiz gün İstanbul'da sahne aldı. Son günlerde Lolipop şarkısının klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen, sevenleriyle sohbet ederken şöyle dedi: "Bir arkadaşımın kucağına oturdum olanlar oldu. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda!"
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            Haberler Saklambaç 'Bergen', seyirciyi sinema salonlarına çekmeye devam ediyor
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