'Bergen', seyirciyi sinema salonlarına çekmeye devam ediyor

CANIM SIKILDI OTURDUM

Son dönemlerde kostümleri ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Gülşen, geçtiğimiz gün İstanbul'da sahne aldı. Son günlerde Lolipop şarkısının klibi ve bir sahnesinde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla gündemden düşmeyen Gülşen, sevenleriyle sohbet ederken şöyle dedi: "Bir arkadaşımın kucağına oturdum olanlar oldu. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda!"