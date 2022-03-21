Yasemin Allen'in Tolga Güleç'le sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü

Dijital bir platform için çekilen bir dizide buluşan Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in sette başlayan arkadaşlığı, aşka dönüştü. İki oyuncu, geçtiğimiz ay Beşiktaş'taki bir mekanda baş başa eğlenirken görüldü. Instagram'daki 'Gossippasta' hesabının ortaya çıkardığı aşkın birkaç hafta önce başladığı öğrenildi. 32 yaşındaki Yasemin Kay Allen ile 40 yaşındaki Tolga Güleç, sosyal medyada da birbirlerini takip ediyor...
YOLUN YARISINDA ROMANTİZM
Bugün 35 yaşına giren İrem Derici, doğum günü öncesinde aşka geldi. Bir süre önce Cem Belevi ile aşk yaşamaya başlayan başarılı şarkıcı, sevgilisiyle erken doğum günü kutlaması düzenledi. İrem Derici, aşkıyla paylaştığı bu kareye de "Madem 34'ün son günü. 35 İzmir mi dedik!" diye yazdı.
ŞEYMA BÜYÜSÜ!
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp İstanbul'a geldi. Önceki gün de dostlarının yanına Londra'ya giden Şeyma'yı İngiltere'de bir sürpriz bekliyordu. Dedikoduya göre Mohammed Alsaloussi, eski sevgilisinin peşinden Londra'ya gitti. İkili, önceki akşam lüks bir mekanda bir aradaydı. Mısırlı milyarderin, Şeyma'nın peşinden binlerce kilometre yol kat etmesi, "Şeyma büyüsü" dedirtti.