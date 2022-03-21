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    Yasemin Allen'in Tolga Güleç'le sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü

    Dijital bir platformda çekilen dizide bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç set arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. Beşiktaş'ta baş başa eğlenirken görüntülendiler. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Allen’en aşıklar

    Dijital bir platform için çekilen bir dizide buluşan Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in sette başlayan arkadaşlığı, aşka dönüştü. İki oyuncu, geçtiğimiz ay Beşiktaş'taki bir mekanda baş başa eğlenirken görüldü. Instagram'daki 'Gossippasta' hesabının ortaya çıkardığı aşkın birkaç hafta önce başladığı öğrenildi. 32 yaşındaki Yasemin Kay Allen ile 40 yaşındaki Tolga Güleç, sosyal medyada da birbirlerini takip ediyor...



    YOLUN YARISINDA ROMANTİZM
    Bugün 35 yaşına giren İrem Derici, doğum günü öncesinde aşka geldi. Bir süre önce Cem Belevi ile aşk yaşamaya başlayan başarılı şarkıcı, sevgilisiyle erken doğum günü kutlaması düzenledi. İrem Derici, aşkıyla paylaştığı bu kareye de "Madem 34'ün son günü. 35 İzmir mi dedik!" diye yazdı.



    ŞEYMA BÜYÜSÜ!
    Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp İstanbul'a geldi. Önceki gün de dostlarının yanına Londra'ya giden Şeyma'yı İngiltere'de bir sürpriz bekliyordu. Dedikoduya göre Mohammed Alsaloussi, eski sevgilisinin peşinden Londra'ya gitti. İkili, önceki akşam lüks bir mekanda bir aradaydı. Mısırlı milyarderin, Şeyma'nın peşinden binlerce kilometre yol kat etmesi, "Şeyma büyüsü" dedirtti.



        YILDIZLI BULUŞMA
        İspanya'daki 25. Malaga Film Festivali'ne katılan Kerem Bürsin, ortalığı yakıp geçti. Oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, izdiham yarattı. Bürsin, dünyaca ünlü yıldız Antonio Banderas'la da buluştu. Banderas, Bürsin'le karesini Instagram hesabından paylaştı.



        DOĞAL GÜZEL
        Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, makyajsız haliyle çektirdiği fotoğrafını yayınlayarak hem özgüvenini hem de doğal güzelliğini gösterdi.



        BU TARZ ZEYNEP
        Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık, önceki akşam İstanbul'u salladı. Yoğun kar yağışına rağmen müzikseverlerin ilgi gösterdiği konsere Amor Garibovic imzalı pembe yakalı siyah kıyafetiyle başlayan Bastık, büyüledi.



            PARA ÖNEMLİ DEĞİL
            Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu ve bir dostuyla Tarabya'daydı. 12 milyon TL'ye bir kozmetik firmasının yüzü olacağı konuşulan 58 yaşındaki sanatçı, "Şu an değerlendirme sürecindeyim" dedi ve ekledi: "Üründen emin olmam ve vicdanen rahat olmam gerekiyor. Maddiyat kısmı önemli değil."

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            Haberler Saklambaç Yasemin Allen'in Tolga Güleç'le sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü
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