Süperstar Ajda Pekkan servetine servet kattı! 10 milyon TL'ye aldığı villası...





Bu arada Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villayı 2022 yılında 75 milyon TL'ye yeniden satışa sunarak bir bakıma da servetine servet katıyor...



MEDENİYET Mİ GARİPLİK Mİ ?

Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Çok ünlü bir futbolcumuz, yakın bir arkadaşının eski sevgisiyle evlendi ve ondan çocukları bile oldu. Ona rağmen o arkadaşıyla görüşmeye devam eden o ünlü futbolcu, daha sonra o yakın arkadaşının işletmesini yaptığı kulübe gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün de onları aynı mekanda gördüm. Kapıda sohbet ediyorlardı. Bu durum bana mı çok ters geliyor ya da her iki isim de medeni mi davranıyor bilmiyorum! Sen arkadaşının eski kız arkadaşıyla bunu bile bile evleniyorsun ve daha sonra arkadaşlığını bitirmediğin gibi onun işlettiği kulübe gidip eğleniyorsun. Sonrada hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. Bu durumu biri bana açıklayabilir mi? İsimleri vermek istemedim çünkü sonuçta bu futbolcumuzun çok tatlı çocukları var. Ben onlar etkilenmesinler diye isimlerini yazmak istemedim ama Google'a bakınca bu aşk haberleri hep çıkıyor. Artık gerisini siz düşünün?