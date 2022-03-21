Süperstar Ajda Pekkan servetine servet kattı! 10 milyon TL'ye aldığı villası...

OTLU KAZIK!
Alaçatı Ot Festivali ne zaman? Herkes bunu soruyor. 2010 yılında başlanan festival, bu sene de Labada temasıyla 24-27 Mart tarihlerinde yani önümüzdeki hafta başlıyor. Tabii Alaçatı'da dükkanı olan tüm işletmeciler, şimdiden buranın yolunu tuttu diyebiliriz. Önümüzdeki hafta için otel fiyatları hakkında bir araştırma yaptım. Oda+kahvaltı gecelik butik otel fiyatları, 1.500 TL'den başlıyor ve fiyat, otelin konumu ve lüksüne göre yukarı çıkıyor. Yani fiyatlar bir nevi uçmuş diyebilirim. Birkaç otelin internetten indirimli fiyatlarını inceledim. İndirimli olmasına rağmen, hafta sonu konaklamak için 10 bin TL'yi gözden çıkartmanız lazım. Yediğiniz, içtiğiniz ve yol parasını yazmıyorum bile. Bölgedeki birçok popüler otelde, Ot Festivali tarihlerinde ise yer kalmamış; bu da işin asıl ilginç yanı...