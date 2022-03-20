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    Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir'den şaşırtan istek

    Demet Özdemir, evlilik hazırlığı yaptığı Oğuzhan Koç’un yeni şarkısının klibinde oynamak istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir demet istek!

    Evlilik kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki gün Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için geldiklerini söyleyen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni albümünden detaylar veren Koç, "Mayıs ayında bir mini albüm olacak, şarkıların hepsi bana ait. Ben asla başkalarının yazdığı şarkıyı söylemem" dedi. Muhabirlerin "Beraber aynı klipte oynamayı ister misiniz?" sorusuna Koç "Kısmet" cevabı verdi. Özdemir ise "Çok isterim tabii ki de oynamayı" dedi.
    Doğan SAVAŞ



    AŞK GÜLÜŞÜ
    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'daki mekanında 8 aylık aşk iddialarını ispatlayan pozlara imza atan Sarıkaya, yine çok mutluydu. İlişkisi sorulunca yüzü gülen güzel oyuncu, "Sonra konuşuruz" diyerek evinin yolunu tuttu.
    Doğan SAVAŞ



    BAKÜ'DE PARLADI
    Popçu Tuğba Ünal, Azerbaycan'da 'Yılın Starları Ödülleri'ne katıldı. Bakü'deki davette büyük ilgi gören Ünal, 'Yıldızı Parlayan Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. 'İzler Durur' şarkısıyla rekorları alt üst eden Tuğba Ünal, bu şarkısıyla tam 20. ödülünü almış oldu.



        UĞURU EŞİ
        Ünlü rapçi Yener Çevik eşi Seçil Çevik'le AVM turu yaptı. 'Yıkıla Yıkıla' şarkısının Trabzonspor taraftarlarınca marş yapılması hakkında konuşan Çevik, "Eşimin sayesinde oldu. Bana 'Bir şarkı çıkar da marş olsun' dedi. Enerji verdi ve tuttu" dedi.



        NİSPET YAPTI
        Güzel oyuncu Seda Bakan, yanına sevimli kızı Leyla'yı da alarak tatil için Dubai'nin yolunu tuttu. Bütün Türkiye karlar altında beyaza bürünürken, Seda Bakan ise bronzlaşmanın derdine düşenek takipçilerine nispet pozları verdi.



        HEYECAN DORUKTA
        ATV'ninyeni dizisi Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı. Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizinin yayınlanan yeni tanıtımı büyük ses getirdi. Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel ile başlayan tanıtımda, tüm oyuncular ekranda yer aldı. Sosyal medyada çok konuşulan dizi için "Muhteşem bir dizi geliyor" yorumları yapıldı. Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor. Hakim, yakında ATV'de!



            CEM RUH HASTASI
            Popçu İrem Derici, Cem Belevi ile aşkını kendine tarz yorumladı. İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Derici, "Benim aynam biriyle beraberim. Ruh hastası Cem. Psikopatlık anlamında demiyorum ama tam bir ruh hastası. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor" dedi.



            ESNEME TUTTU!
            İş kadını Sevil Sabancı'nın Eran Tapan ile evliliğinden olan kızı Melisa Tapan, önceki gün köpeği Lyka ile çektiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Köpeğiyle aynı anda esneyerek poz veren Tapan, karesine; "Köpekler konuşur, ama sadece dinlemesini bilenler için. 'Orhan Pamuk işte Lyka'nın bana nasıl ilham verdiğinin bir listesi. 'Verdiği koşulsuz sevgi', 'Zahmetsiz neşe kapasitesi', Bir köpek tarafından sevilmek." Notuyla paylaştı.



            YEŞİLLİ FUNDA
            Güçlü sesiyle beğeni toplayan Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla sahnedeydi. Songül Sarpbaş imzalı derin yırtmaçlı yeşil elbisesi ile sahne alan Arar, kar kış demeden salonu dolduranlara müzik dolu bir gece yaşattı.



                ÖĞRETMEN ALBÜMÜ
                Bir süre müzik öğretmenliği yapan Umut Açıkgöz, 'Geçmiş Olsun' adını verdiği yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Sözleri Nuran Çamurcu'ya müziği ise Tamer Özkan ve Ekrem Düzgünoğlu'na ait olan şarkı biten bir aşkı konu alıyor.



                VELİAHTI OĞLU
                Selami Şahin, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Oğlu Lider Şahin'le birlikte röportaj veren usta sanatçı, "Oğlum Lider şarkılarının sözünü, müziğini ve bestelerini kendisi yapıyor. En son yaptığı 'Rezil Rüsva' adlı şarkısının son kısmında birlikte düet yaptık. Şarkının geri dönüşleri çok güzel" sözleriyle oğlunun veliahtı olduğunu ilan etti.



                CUN'IM BENİM
                Ünlü oyuncu Hande Subaşı, çocuğu gibi büyüttüğü Terrier cinsi köpeği Cun ile çok mutlu. Cun'a olan sevgisini her zaman gözler önüne seren güzel oyuncu, önceki gün köpeğine doğumgünü partisi düzenledi. Cun için pasta yaptırıp evini balonlarla süsleyen Subaşı, bu renkli anlarını Instagram'dan paylaştı. oyuncu, Cun'la karelerine, "Oğlumun 10. yaş günü kutlu olsun" notu düştü.



                    KIZDIRAN FOTOĞRAF
                    İş insanı Emir Sarıgül ile evli olduğu dönemde Burak Kaya ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Fatoş Altınbaş'tan ailesini kızdıracak fotoğraf. Sosyetik güzel, kendi ve sevgilisinin ailelerinin karşı çıktığı ilişkisini artık gözlere sokmaya başladı. Altınbaş'ın bir dönem 'Abim' dediği şimdi sevgilisi olan Burak Kaya ile aşk fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. İkilinin bu karelerine "Aileler kızacak" yorumları yapıldı.



                    BÜYÜK ÖDÜL 'SAYA'nın Sesi'ne
                    İGA İstanbul Havalimanı'ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART bünyesinde, sanata daha fazla yer açılması ve özellikle genç sanatçılara destek verilmesi amacıyla başlatılan "İGART Sanat Projeleri Yarışmaları" serisinin ilki eylül ayında duyurulmuştu. 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılan yarışmaya 221 proje ile katılım sağlandı. Betül Kotil, Zafer Ali Akşit ve Celaset rumuzlu sanatçıların eserleri finale kalırken; yarışmanın kazananı Kotil'in eseri "SAYA'nın Sesi" oldu.



                    PSİKOPAT TEPKİSİ
                    Hamile olduğunu geçen ay açıklayan ve son dönemde sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Rihanna, "psikopat bir anne" olacağını söyledi. Barbadoslu şarkıcı, önceki açıklamasında da "Hamile pantolonu, hamile elbisesi veya toplumun dayattığı herhangi bir şeyi satın almayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak "psikopat" açıklamasına sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranlarının büyük bir çoğunluğu Rihanna'ya tepki gösterdi. Anneliğin çok özel bir duygu olduğuna dikkat çeken fanları, "Bu açıklama, sana hiç yakışmadı" yorumunu yaptı.



                        GÖREVİMİZ MAHKEME!
                        Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı ve Görevimiz Tehlike serisinin efsanesi Tom Cruise hakkında bilinmeyenlerini eski menajeri Eileen Berlin anlattı: Tom Cruise'un oyunculuk kariyerine ilk başladığı dönemlerde çok hırslı ve güvensiz biriydi. Onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum." İşte bu sözler Berlin'e bir hayli pahalıya patlayacak. Çünkü Cruise'un avukatları harekete geçti ve Eileen Berlin'le mahkemede hesaplaşma kararı aldı.



                        ANNEM SAĞOLSUN!
                        Ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendi. Evgar'ın gelinliğinin ise annesine ait olduğu ortaya çıktı.Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Yıllardır bu gelinliği giymenin hayaliyle yaşadığını belirten Evgar, "Mutluluğumu tarif edecek kelime yok" dedi. Coronavirüs nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.



                        EZGİ BİEBER
                        Sempatik oyuncu Ezgi Mola önceki gün yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la fotoğraflarını paylaşarak 'benzer işler' notu düştü. Takipçileri Mola'ya 'Ezgi Bieber' esprileri yaptı.



                            SEYYAR KUAFÖR
                            Gezgin kuaför, mesleğini ve seyahat tutkusunu karavana taşıdı. Sırt çantasıyla 12 ülkeyi dolaşan kuaför Fikret Akpınar (37), kuaför salonuna dönüştürdüğü karavanıyla hem Türkiye'yi geziyor hem de mesleğini sürdürüyor.



                            DOĞAL SON
                            Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, geçen 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Bekmez'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının Adli Tıp'a göre, kalp damar yetmezliğini sonucu doğal şekilde öldüğü ortaya çıktı.

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                            Haberler Saklambaç Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir'den şaşırtan istek
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