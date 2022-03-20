Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir'den şaşırtan istek

Evlilik kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki gün Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için geldiklerini söyleyen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni albümünden detaylar veren Koç, "Mayıs ayında bir mini albüm olacak, şarkıların hepsi bana ait. Ben asla başkalarının yazdığı şarkıyı söylemem" dedi. Muhabirlerin "Beraber aynı klipte oynamayı ister misiniz?" sorusuna Koç "Kısmet" cevabı verdi. Özdemir ise "Çok isterim tabii ki de oynamayı" dedi.
Doğan SAVAŞ
AŞK GÜLÜŞÜ
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'daki mekanında 8 aylık aşk iddialarını ispatlayan pozlara imza atan Sarıkaya, yine çok mutluydu. İlişkisi sorulunca yüzü gülen güzel oyuncu, "Sonra konuşuruz" diyerek evinin yolunu tuttu.
Doğan SAVAŞ
BAKÜ'DE PARLADI
Popçu Tuğba Ünal, Azerbaycan'da 'Yılın Starları Ödülleri'ne katıldı. Bakü'deki davette büyük ilgi gören Ünal, 'Yıldızı Parlayan Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. 'İzler Durur' şarkısıyla rekorları alt üst eden Tuğba Ünal, bu şarkısıyla tam 20. ödülünü almış oldu.