Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir'den şaşırtan istek





ANNEM SAĞOLSUN!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendi. Evgar'ın gelinliğinin ise annesine ait olduğu ortaya çıktı.Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Yıllardır bu gelinliği giymenin hayaliyle yaşadığını belirten Evgar, "Mutluluğumu tarif edecek kelime yok" dedi. Coronavirüs nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.