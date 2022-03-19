Yeni aşka yürüyen Mohammed Alsalouss'in yakın takibe aldığı Sashalee Pallagi'nin Şeyma Subaşı’na benzerliği şoke etti

Şeyma Subaşı aşkını bitiren Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, çapkınlık turlarına başladı. Meddeo, önceki gün Instagram'da ABD'li bir modeli takibe aldı. Sashalee Pallagi isimli modelin Şeyma Subaşı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. Alsaloussi'nin bu aşk hamlesi, "Mohammed, yeni Şeyma'sını buldu" dedirtti. Bu arada ayrılık sonrası İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı'nın radarına girdi. Çapkın Sabancı'nın, Subaşı'nın sosyal medya paylaşımlarını atlamadan hepsini beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
ANNESİNİ GEÇTİ
Defne Samyeli, geçtiğimiz gün kızı Derin Talu'yla AVM turuna çıktı. Anne-kız bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Derin Talu'nun annesinin boyunu geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İŞİN ASLI SKANDAL!
Oyuncu Aslı Turanlı, setlerden uzak kalmasıyla ilgili, "Yapımcılar genellikle erkek olunca onların istekleri farklı oluyor" diyerek yeni bir tartışma başlattı
Ekranlara tekrardan dönmeye hazırlanan güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakın zamanda yeni bir televizyon programına başlayacağını belirten Turanlı, dizi projelerinde yer almamasıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, ortalığı karıştıracak şu sözleri söyledi: "Yapımcılar genellikle erkek olunca istekleri farklı oluyor. Ben de onların isteklerini karşılamayınca maalesef tıkanıyor bazı şeyler. Genelleme yapmıyorum, çok iyi yapımcılar var. Onları tenzih ediyorum." Oyuncunun kimleri ima ettiği merak konusu oldu. (Aydın HAMZA)