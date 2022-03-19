Yeni aşka yürüyen Mohammed Alsalouss'in yakın takibe aldığı Sashalee Pallagi'nin Şeyma Subaşı’na benzerliği şoke etti





İŞİN ASLI SKANDAL!

Oyuncu Aslı Turanlı, setlerden uzak kalmasıyla ilgili, "Yapımcılar genellikle erkek olunca onların istekleri farklı oluyor" diyerek yeni bir tartışma başlattı

Ekranlara tekrardan dönmeye hazırlanan güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakın zamanda yeni bir televizyon programına başlayacağını belirten Turanlı, dizi projelerinde yer almamasıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, ortalığı karıştıracak şu sözleri söyledi: "Yapımcılar genellikle erkek olunca istekleri farklı oluyor. Ben de onların isteklerini karşılamayınca maalesef tıkanıyor bazı şeyler. Genelleme yapmıyorum, çok iyi yapımcılar var. Onları tenzih ediyorum." Oyuncunun kimleri ima ettiği merak konusu oldu. (Aydın HAMZA)