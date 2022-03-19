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    Yeni aşka yürüyen Mohammed Alsalouss'in yakın takibe aldığı Sashalee Pallagi'nin Şeyma Subaşı’na benzerliği şoke etti

    Mohammed Alsalouss, Sashalee Pallagi isimli modeli yakın markaja aldı. ABD’li güzelin Şeyma Subaşı’na tıpa tıp benzemesi şaşkınlık yarattı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Kopya şeyma

    Şeyma Subaşı aşkını bitiren Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, çapkınlık turlarına başladı. Meddeo, önceki gün Instagram'da ABD'li bir modeli takibe aldı. Sashalee Pallagi isimli modelin Şeyma Subaşı ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. Alsaloussi'nin bu aşk hamlesi, "Mohammed, yeni Şeyma'sını buldu" dedirtti. Bu arada ayrılık sonrası İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı'nın radarına girdi. Çapkın Sabancı'nın, Subaşı'nın sosyal medya paylaşımlarını atlamadan hepsini beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.



    ANNESİNİ GEÇTİ
    Defne Samyeli, geçtiğimiz gün kızı Derin Talu'yla AVM turuna çıktı. Anne-kız bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Derin Talu'nun annesinin boyunu geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.



    İŞİN ASLI SKANDAL!
    Oyuncu Aslı Turanlı, setlerden uzak kalmasıyla ilgili, "Yapımcılar genellikle erkek olunca onların istekleri farklı oluyor" diyerek yeni bir tartışma başlattı
    Ekranlara tekrardan dönmeye hazırlanan güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakın zamanda yeni bir televizyon programına başlayacağını belirten Turanlı, dizi projelerinde yer almamasıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, ortalığı karıştıracak şu sözleri söyledi: "Yapımcılar genellikle erkek olunca istekleri farklı oluyor. Ben de onların isteklerini karşılamayınca maalesef tıkanıyor bazı şeyler. Genelleme yapmıyorum, çok iyi yapımcılar var. Onları tenzih ediyorum." Oyuncunun kimleri ima ettiği merak konusu oldu. (Aydın HAMZA)



        İSİM BELLİ DEĞİL
        ATV'de ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Yakışıklı oyuncu, öğle yemeği sonrasında objektiflere takıldı. Dijital platformda yayınlanacak bir diziyle setlere döneceği konuşulan İmirzalıoğlu, iddiaları yalanladı. 2. kez baba olmak için gün sayan oyuncu, çocuklarına henüz isim belirlemediklerini söyledi. (Doğan SAVAŞ)



        YEPYENİ KUBAT!
        Dört yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşan Kubat'ın 'Koca Dünya' albümü yayınlandı. Türkülere modern bir tarz katmayı başaran Kubat, 12'inci albümünde de geleneği bozmadı. Hazırlığı üç yıl süren 'Koca Dünya' 5 yeni ve 5 unutulmaz eserin yeniden düzenlemesinden oluştu.



        SANAT AŞKI
        Ünlü oyuncu Okan Yalabık, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ezgi Ayvalı ile objektiflere alıştı. Ünlü çift önceki gün, "Anne" isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti. Yalabık ve aşkı objektiflere mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.



            SUSKUN AŞIK
            Aslı Enver, aşk hayatında çok mutlu olduğunu söyledi. Ancak Enver'in aksine sevgilisi Önder Öztarhan ilişkisiyle ilgili tek kelime etmedi... Aslı Enver aşkıyla merak uyandıran Önder Öztarhan, önceki gece Arnavutköy'deydi. Geçtiğimiz günlerde ilişkisiyle ilgili çok mutlu olduğunu söyleyen Aslı Enver'in aksine Öztarhan, suskunları oynadı. Ünlü iş insanı, sorulara başını sallayarak cevap verdi. Öztarhan, daha sonra "Trafik açıldı" diyerek evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



            ANNEYE SÜRPRİZ
            Seray Kaya, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda annesine sürpriz doğum günü kutlaması organize etti. Kaya, "İyi ki doğdun meleğim" yazdırdığı pastanın mumlarını annesi Nilüfer Kaya ile söndürdü. Güzel oyuncu, geceye ait keyifli anlarını "Seni çok seviyorum anne" notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.



            YOĞUN BURCU
            Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Arkadaşlarımızla yemek yedik. Her şey yolunda. Set devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



                BASIN YETİŞTİ
                İlham Gencer, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. 30 dakika taksi bekleyen 99 yaşındaki ünlü müzisyeni, gazeteciler evine bıraktı.
                (Doğan SAVAŞ)



                SEDA FIRTINASI...
                Aşk hayatında yüzü gülen Seda Sayan, "Bak Gör" isimli şarkısı ile fırtınalar estirmeye başladı. Tüm dijital platformlarda aynı anda satışa çıkan "Bak Gör" kısa sürede listelerde ilk sıraya yükseldi. Şarkı sosyal medyada da en çok konuşulanlar listesindeydi.

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                Adı Sevgi fragman
                Haberler Saklambaç Yeni aşka yürüyen Mohammed Alsalouss'in yakın takibe aldığı Sashalee Pallagi'nin Şeyma Subaşı’na benzerliği şoke etti
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