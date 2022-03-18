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    Jessica May, TC kimliğiyle poz verdi

    Dört yıl önce evlendiği Hüseyin Kara ile mutlu bir birliktelik sürdüren Jessica May, sonunda hayaline ulaştı. Brezilyalı güzel, TC kimliğiyle verdiği pozunu "Resmi olarak Türk vatandaşı oldum" diyerek paylaştı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 18 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Resmen Türk

    Dört yıl önce evlendiği Hüseyin Kara ile mutlu bir birliktelik sürdüren Jessica May, sonunda hayaline ulaştı. Brezilyalı güzel, TC kimliğiyle verdiği pozunu "Resmi olarak Türk vatandaşı oldum" diyerek paylaştı.

    ERKEK ANNESİ GÜZELLİĞİ
    Kıvanç Tatlıtuğ'un stilist eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün yakın arkadaşlarıyla buluştu. Karnını tuttuğu bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Dizer'in görüntüsü, "Erkek bebek anneyi güzelleştirir sözü doğruymuş" dedirtti.

    DÖNMEK İÇİN ERKEN
    Eşinin     vefatıyla sarsılan Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen ile bir AVM'deydi. "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Erken; "Şu an öyle bir düşüncem yok" dedi.
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    Haberler Saklambaç Jessica May, TC kimliğiyle poz verdi
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