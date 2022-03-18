Jessica May, TC kimliğiyle poz verdi

DÖNMEK İÇİN ERKEN

Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen ile bir AVM'deydi. "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Erken; "Şu an öyle bir düşüncem yok" dedi.