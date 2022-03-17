Hayvan dostu Derin Mermerci gözleri görmeyen yeni bir can dostu sahiplendi

Derin Mermerci, hayvan dostluğunu yine konuşturdu. Sosyal medyada gördüğü sokağa terk edilmiş bir köpeğe yardım eli uzatan sosyetik güzel, evinde baktığı can dostlarına bir yenisini ekleyerek bir kez daha alkışları aldı. YENİ dostunun fotoğraflarını "Daha önce hiç bu kadar yakışıklı köpeğim olmamıştı" diye paylaşan Derin Mermerci'ye takipçilerinden "İyi ki varsınız" mesajları yağdı. Mermerci, bugüne kadar sayısız köpeğe elini uzattı...
GELİN GÖRÜNDÜ
Önceki akşam sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aile arasındaki bir törenle nişanlanan Hadise, merak konusuydu. Herkes nişandan görüntüler beklerken ünlü popçu, dün Nihan Peker'in defilesinde ortaya çıktı. Şıklığıyla göz kamaştıran Hadise'nin mutluluğu da yüzüne yansımıştı.
HÜLYA TIP OYNADI
Son günlerde aşk dedikoduları ve reklam anlaşmalarıyla gündemde olan Hülya Avşar, geride bıraktığımız gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Hakkındaki haberler karşısında sessiz kalan Avşar Kızı, "Provalar, sahne çalışmaları ve konserlerim tüm hızıyla devam ediyor" demekle yetindi.