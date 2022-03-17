Hayvan dostu Derin Mermerci gözleri görmeyen yeni bir can dostu sahiplendi

Derin Mermerci, hayvan dostluğunu yine konuşturdu. Sosyal medyada gördüğü sokağa terk edilmiş bir köpeğe yardım eli uzatan sosyetik güzel, evinde baktığı can dostlarına bir yenisini ekleyerek bir kez daha alkışları aldı. YENİ dostunun fotoğraflarını "Daha önce hiç bu kadar yakışıklı köpeğim olmamıştı" diye paylaşan Derin Mermerci'ye takipçilerinden "İyi ki varsınız" mesajları yağdı. Mermerci, bugüne kadar sayısız köpeğe elini uzattı...