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    Hayvan dostu Derin Mermerci gözleri görmeyen yeni bir can dostu sahiplendi

    Hayvan dostu Derin Mermerci, yine bir köpek sahiplendi. Sosyetik güzel, gözleri görmeyen can dostu için ‘Hiç bu kadar yakışıklı köpeğim olmamıştı’ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Yakışıklıyı kaptı!

    Derin Mermerci, hayvan dostluğunu yine konuşturdu. Sosyal medyada gördüğü sokağa terk edilmiş bir köpeğe yardım eli uzatan sosyetik güzel, evinde baktığı can dostlarına bir yenisini ekleyerek bir kez daha alkışları aldı. YENİ dostunun fotoğraflarını "Daha önce hiç bu kadar yakışıklı köpeğim olmamıştı" diye paylaşan Derin Mermerci'ye takipçilerinden "İyi ki varsınız" mesajları yağdı. Mermerci, bugüne kadar sayısız köpeğe elini uzattı...



    GELİN GÖRÜNDÜ
    Önceki akşam sevgilisi Mehmet Dinçerler ile aile arasındaki bir törenle nişanlanan Hadise, merak konusuydu. Herkes nişandan görüntüler beklerken ünlü popçu, dün Nihan Peker'in defilesinde ortaya çıktı. Şıklığıyla göz kamaştıran Hadise'nin mutluluğu da yüzüne yansımıştı.



    HÜLYA TIP OYNADI
    Son günlerde aşk dedikoduları ve reklam anlaşmalarıyla gündemde olan Hülya Avşar, geride bıraktığımız gün İstinye'deki bir AVM'deydi. Hakkındaki haberler karşısında sessiz kalan Avşar Kızı, "Provalar, sahne çalışmaları ve konserlerim tüm hızıyla devam ediyor" demekle yetindi.



        DEMEK Kİ BAŞARMIŞIZ
        Oyuncu çift Beyza Şekerci ile Engin Hepileri, önceki gün Bebek'te çay keyfi yaparken objektiflere takıldı. Rol aldığı "Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda dizisi çok konuşulan Hepileri, "Bir iş ne kadar çok konuşuluyorsa iyi ya da kötü beğenilmiştir" dedi. (Aydın HAMZA)



        ÖĞRENMENİN YAŞI YOK
        Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, eğitim için Amerika'ya gitti. New York'ta oyunculuk ve müzikal tiyatro koçluğu eğitimine devam eden 44 yaşındaki Varlıer, diğer yandan İngilizce aksanını geliştiriyor. Yurt dışında gelecek tekliflere hazır olmak için aksanını istediği düzeye getirmek isteyen başarılı oyuncu "Oyunculukta öğrenmenin yaşı yok" dedi.



        YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR
        Önder Öztarhan aşkıyla özel hayatında mutluluğu yakalayan Aslı Enver, önceki akşam Etiler'deydi. İlişkisiyle ilgili sorular karşısında "İyiyim, mutluyum" diyen güzel oyuncu, Öztarhan'ın evlilik isteği hatırlatılınca gülmekle yetindi. Bu arada Aslı Enver'in 22 Mart'ta seyirciyle buluşacak 'Sırça' isimli tiyatro oyununun Mart ayı biletleri tükendi. Oyunda Enver'in yanı sıra İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Murat Akpınar gibi başarılı oyuncular rol alıyor. (Doğan SAVAŞ)



            AŞKIN TARZ HALİ
            Babası Selami Şahin ile yayınladığı düet çalışması Rezil Rüsva'nın heyecanını yaşayan Lider Şahin, sevgilisi Ecem Çırpan ile çok özel karelerini sosyal medyadan paylaştı. İkilinin bu pozları takipçilerinden binlerce beğeni alırken, çifte "Aşkın tarz hali" mesajları yağdı.



            KİŞİYE ÖZEL AYRILIK!
            Begüm Birgören'in Ekim 2020'de evlendiği Mehmet Cemil'den boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Ani ayrılık kararıyla ilgili ilk kez konuşan güzel oyuncu, şunları söyledi: "Her evliliğin kendi içinde özel ayrılık sebepleri oluyor. Çıkan haberler de evet doğru. Anlaşmalı olarak ve medeni bir şekilde boşanıyoruz." (Doğan SAVAŞ)



            MAKYAJ KAMUFLAJI
            Hande Yener, önceki gün Etiler'deydi. Bir güzellik merkezinden çıkan Yener, basını fark edince hızla aracına koştu. Ünlü popçu, makyajsız fotoğraf vermemek için de şapkasıyla yüzünü gizledi. (Aydın HAMZA)



                ANA TEPKİ
                Filistin kökenli iş insanı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen Bella Hadid, bugüne kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia etmişti. 25 yaşındaki model, ilk kez 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf edip ekledi: "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim." Bella Hadid'in, henüz 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını itiraf etmesi, annesinin çocuk yaştaki kızının estetik operasyon geçirmesine izin vermesi nedeniyle tartışma konusu olmasına yol açtı. Bu arada Bella, sürekli sarışın olan kardeşi Gigi'nin de gölgesinde kalmış gibi hissettiğini itiraf etti...



                ZÜLEYHA RESTİ ÇEKİYOR
                'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! atv'nin sevilen dizisi, bu akşam saat 20.00'de 128'inci bölümüyle atv ekranında olacak. Mehmet Kara olarak tanıdığı ve evlenmek üzere olduğu kişinin silah kaçakçısı Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenen Züleyha büyük bir yıkım yaşar. Züleyha, evlilik kararı aldığı Hakan'ı derhal hayatından uzaklaştırma kararı alırken, gerçeği kendisinden sakladığı için Fikret'e de tepki gösterir.



                RENGARENK GÖKÇE
                Son dönemin en başarılı isimlerinden Gökçe Bahadır, rol aldığı reklam filmiyle de büyük beğeni topladı. Bir mücevher markası için kamera karşısına geçen Bahadır, rengarenk görüntüleriyle soğuk kış günlerinde herkesi renklendirdi.



                    DİLEĞİ BARIŞ...
                    Bülent Serttaş, önceki gün eşi Selvi Serttaş ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Klip çalışmasında Ukraynalı bir modele yer vermesiyle ilgili çok konuşulan başarılı şarkıcı; "Klipte Ukrayna'nın güzellik kraliçesini oynattık. Yaşanan olaylar hepimizi üzdü. Umarız dünya da savaşlar yaşanmaz" dedi.

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                    Tarihi rivayet hayat buldu
                    Haberler Saklambaç Hayvan dostu Derin Mermerci gözleri görmeyen yeni bir can dostu sahiplendi
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