İrem Derici'den Cem Belevi'ye üzen gönderme! "Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum..."

Şu sıralarda Cem Belevi aşkıyla keyfi yerinde olan İrem Derici'ye Seda Sayan'ın yedinci kez evleneceği hatırlatıldı. 35 yaşındaki Derici, "Seda ablam bizim için de evlendi. Ben evlenmeyeceğim. Düğün derneklerden nefret ediyorum. Altın takmaktan da gına geldi. Gram alacağım artık." dedi.

Çocuk sesine de tahammül edemediğini ve bu yüzden anne olmayacağını söyleyen İrem Derici, "Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum. Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. Gezip görmek istiyorum" açıklamalarıyla da Cem Belevi'ye mesajını gönderdi! (Aydın HAMZA)