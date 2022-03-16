İrem Derici'den Cem Belevi'ye üzen gönderme! "Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum..."

Şu sıralarda Cem Belevi aşkıyla keyfi yerinde olan İrem Derici'ye Seda Sayan'ın yedinci kez evleneceği hatırlatıldı. 35 yaşındaki Derici, "Seda ablam bizim için de evlendi. Ben evlenmeyeceğim. Düğün derneklerden nefret ediyorum. Altın takmaktan da gına geldi. Gram alacağım artık." dedi.
Çocuk sesine de tahammül edemediğini ve bu yüzden anne olmayacağını söyleyen İrem Derici, "Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum. Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. Gezip görmek istiyorum" açıklamalarıyla da Cem Belevi'ye mesajını gönderdi! (Aydın HAMZA)
KARAVAN SEVDASI
Son günlerde ailesiyle sık sık karavan tatiline çıkan Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Etiler'deydi. "Pandemi sonrası büyük otellere gitmek yerine böyle bir çözüm bulduk" diyen güzel oyuncu, bu deneyimi imkanı olan herkese tavsiye etti.
EV HANIMI NEBAHAT
Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'deki bir market çıkışı görüntülendi. "Hep oyuncu Nebahat'ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat'ı görün" diye gazetecilere takılan 78 yaşındaki sanatçı, mutfakta iddialı olduğunu söyledi. Nebahat Çehre, yeni nesil oyuncular arasında da en çok Gökçe Bahadır ile Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiğini açıkladı. (Aydın HAMZA)