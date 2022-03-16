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    İrem Derici'den Cem Belevi'ye üzen gönderme! "Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum..."

    Pop müziğin çılgın ismi İrem Derici, ‘Bir daha evlenmeyeceğim. Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yiyeceğim’ dedi! İşte sizler için derlediğimiz 16 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    İrem’den inciler!

    Şu sıralarda Cem Belevi aşkıyla keyfi yerinde olan İrem Derici'ye Seda Sayan'ın yedinci kez evleneceği hatırlatıldı. 35 yaşındaki Derici, "Seda ablam bizim için de evlendi. Ben evlenmeyeceğim. Düğün derneklerden nefret ediyorum. Altın takmaktan da gına geldi. Gram alacağım artık." dedi.
    Çocuk sesine de tahammül edemediğini ve bu yüzden anne olmayacağını söyleyen İrem Derici, "Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum. Çoluk çocuk istemiyorum. Köpeğime bile zor bakıyorum. Gezip görmek istiyorum" açıklamalarıyla da Cem Belevi'ye mesajını gönderdi! (Aydın HAMZA)



    KARAVAN SEVDASI
    Son günlerde ailesiyle sık sık karavan tatiline çıkan Pınar Altuğ Atacan, önceki gün Etiler'deydi. "Pandemi sonrası büyük otellere gitmek yerine böyle bir çözüm bulduk" diyen güzel oyuncu, bu deneyimi imkanı olan herkese tavsiye etti.



    EV HANIMI NEBAHAT
    Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün Etiler'deki bir market çıkışı görüntülendi. "Hep oyuncu Nebahat'ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat'ı görün" diye gazetecilere takılan 78 yaşındaki sanatçı, mutfakta iddialı olduğunu söyledi. Nebahat Çehre, yeni nesil oyuncular arasında da en çok Gökçe Bahadır ile Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiğini açıkladı. (Aydın HAMZA)



        KURAL HATASI!
        Yakalandığı Covid-19'u yenip negatif test sonucunu alan Ahmet Kural'ın ilk işi avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le tavla müsabakası yapmaktı. Sevgilisine 5-1'lik skorla mağlup olan sempatik oyuncu, tavlayı koltuk altına alıp bu esprili pozu verdi. Kural, paylaşımıyla güldürdü.



        USTADAN ZİYARET
        Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu ve Aslıhan Karalar, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorları olan Prof. Dr. Alper Çelik'i hastanesinde ziyaret etti. Yaklaşık 10 yıldır usta oyuncunun doktoru olan Çelik, Yazıcıoğlu'nun bu ziyaret karşısında duygulandı.



        ŞİMDİ REKLAMLAR
        Ekranların sevilen ismi Boran Kuzum, ünlü bir jean markasının reklam yüzü oldu. Verdiği birbirinden renkli pozlarla modellikte de başarılı olduğunu gözler önüne seren yakışıklı oyuncunun fotoğrafları büyük beğeni topladı.



            KARA BULUTLAR DAĞILDI
            Geçtiğimiz aylarda Hakan Baş'tan boşanacağı konuşulan Bensu Soral, önceki akşam iddialara bir kez daha nokta koydu. Etiler'de görüntülenen 30 yaşındaki Bensu Soral, Hakan Baş ile ilgili "Evliliğimiz üzerindeki kara bulutlar dağıldı. Çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak sevenlerini mutlu etti.(Doğan SAVAŞ)



            PANİKZEDE!
            Geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'deydi. "Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum" diyen 45 yaşındaki oyuncu, tedavisinin sürdüğünü söyledi. Talihsiz kaza nedeniyle özellikle ağız bölgesinde halen izlerin kaldığı görülen Nurgül Yeşilçay, "Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek'' diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



            KEYİFLİ GECE
            Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'le bir arkadaşının köpeğini kucağına alıp poz verdi. Ece'nin arkadaşının paylaştığı bu kareye, "Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim, o beni seçti" diye yazması da güldürdü.



                OSMAN BEY'İN ZORLU SINAVI
                ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, nefesleri kesecek 86'ncı bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

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                Tarihi rivayet hayat buldu
                Haberler Saklambaç İrem Derici'den Cem Belevi'ye üzen gönderme! "Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum..."
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