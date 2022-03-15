Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'na bir şok daha!

Şeyma Subaşı, "Düğünümüzü dünya konuşacak" derken Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı.
ABD'deki kız arkadaşlarına "Bu ilişkiden çok sıkıldım" diye dert yanan Şeyma Subaşı'nın bu sözleri, sevgilisinin kulağına gitti.
Şeyma Subaşı, "Düğünümüzü dünya konuşacak" derken Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı.
ABD'deki kız arkadaşlarına "Bu ilişkiden çok sıkıldım" diye dert yanan Şeyma Subaşı'nın bu sözleri, sevgilisinin kulağına gitti.
Kendisiyle ilgili sarf edilen sözlere çok kızan Mohammed Alsaloussi de Şeyma Subaşı'nı kapının önüne koydu.
YABANCI DAMAT KIZDI
Bununla da kalmadı ve genç kadının Instagram'da sürekli havasını attığı milyonluk hediyelerini de geri aldı.
Bu hediyeler arasında 998 bin dolarlık Harry Winston marka tek taş yüzük, 22 bin dolarlık Bulgari bilezik, yaklaşık 2 buçuk milyonluk Patek Philippe marka saat ve yaklaşık 2 milyonluk pırlanta kolye bulunuyor.