Popçu Merve Özbey paylaştığı kareyle hayranlarına müjdeyi verdi! İkinci kez anne oluyor

Popçu Merve Özbey, bu kareyle ikinci bebeğine hamile olduğu iddialarını doğruladı. Eşi Kenan Koçak ve minik kızı Elif Özüm ile karlar içerisinde verdiği bu pozu Instagram'da paylaşan 33 yaşındaki şarkıcı, ailelerinin dört kişilik olacağını şöyle açıkladı: "Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil... Görünmeyeni de bilin isterim... Sırtımı sevgisine dayadığım yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor, ailemiz büyüyor..."