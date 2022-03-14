Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Popçu Merve Özbey paylaştığı kareyle hayranlarına müjdeyi verdi! İkinci kez anne oluyor

    Popçu Merve Özbey'den hayranlarını sevindiren haber. Hamilelik haberini sosyal medya hesabından mutlu aile pozu ile doğruladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Dört dörtlük mutluluk

    Popçu Merve Özbey, bu kareyle ikinci bebeğine hamile olduğu iddialarını doğruladı. Eşi Kenan Koçak ve minik kızı Elif Özüm ile karlar içerisinde verdiği bu pozu Instagram'da paylaşan 33 yaşındaki şarkıcı, ailelerinin dört kişilik olacağını şöyle açıkladı: "Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil... Görünmeyeni de bilin isterim... Sırtımı sevgisine dayadığım yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor, ailemiz büyüyor..."



    MUSTİ AŞKA GELDİ
    Mustafa Sandal, önceki gün Haziran'da nikah masasına oturacağı nişanlısı Melis Sütşurup ile bu kareyi paylaştı. 52 yaşındaki popçu, sosyetik güzelle Lego parçalarıyla yazılmış 'Love' yani 'Aşk' yazılı bir pano önünde verdiği pozuna "Lego gibi inşa ediyoruz, parça parça" diye yazarak romantikliğini konuşturdu.



    HEDEF Z KUŞAĞI
    Deniz Seki, önceki gün Etiler'de bir mekanın açılış gecesinde sahne aldı. Kar yağışına rağmen mekanı dolduran 51 yaşındaki Seki, "Yeni mekanlar biz sanatçılar için çok değerli. Bizler de Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" dedi.



        BAŞKENT RENKLENDİ
        Burcu Güneş, geçtiğimiz gün Ankara'da konser verdi. Eksi beş derecelik havaya rağmen Başkent'te kalabalık bir toplulukla buluşan ünlü sanatçı, pembe paltosuyla da kış gününe biraz da olsun renk katmayı başardı.



        MERVE ŞAŞIRDI!
        Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra psikoloğa gittiği konuşulan Merve Boluğur, şaşırtmaya devam ediyor! Önceki gece İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışında bahçeye çıkan ünlü oyuncu, askılı bluzuyla pozlar verdi. Paylaşımlarına "Karda güneşleniyorum" yazan Merve Boluğur için "İyice şaşırdı", "Hepimiz delirdik ama en çok Merve belli ediyor" yorumları yapıldı.



        BUZLARI ERİTTİLER
        GEçtiğimiz yazdan beri devam eden ilişkileri yılan hikayesine dönen Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur, Ocak ayında yine ayrılmıştı. Aralarındaki buzları eriten güzel oyuncu ile ünlü fenomen, ilişkilerine 5. kez şans verdiklerini bu pozla ilan etti.



            ADI ZEYNEP
            Geçtiğimiz Haziran'da nikah masasına oturan oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, annebaba olmak için gün sayıyor. Eşiyle birlikte çektirdiği karnı burnunda pozlarını paylaşan güzel oyuncu, bu kareyle de kızlarının isminin "Zeynep" olacağını duyurdu. Ünlü çifte "Maşallah" yorumları yağdı.



            SERDAR BAKIMDA
            Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir AVM'deki kozmetik mağazasına girdi. Aziz, yanaklarındaki kızarıklık ile sivilceleri kapatmak için yüzüne kapatıcı ve allık sürdü. O anlar ise objektiflere böyle yansıdı. (Doğan SAVAŞ)



            DÖNERE FRANSIZ KALMADI
            'Taksi' filminin başrolü Samy Naceri, önceki akşam İstanbul turundaydı. Etiler'deki bir mekanda döner tezgahına geçen Fransız aktör, birçok yabancı yıldız gibi Türk lezzetlerine şu sözleriyle övgü yağdırdı: "Yemekleriniz çok güzel. Özellikle İskender ve dönere bayıldım."



                AS BAYRAKLARI
                Müzik çalışmaları için bir süredir ABD'de olan Edis'ten yeni hamle geldi. Pop müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden Edis, birçok kez Grammy adaylığı bulunan prodüktör ve besteci Warren Oak Felder ile yeni projesi için çalışmaya başladı. Daha önce Rihanna, Jennifer Lopez, Chris Brown ve Usher gibi isimlerle çalışan 'Oak', İstanbul'da doğdu. Türk asıllı ABD'li müzisyen, 2001'de gittiği Los Angeles'ta büyük başarılara imza attı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik
                Haberler Saklambaç Popçu Merve Özbey paylaştığı kareyle hayranlarına müjdeyi verdi! İkinci kez anne oluyor
                    SON DAKİKA