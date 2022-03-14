Popçu Merve Özbey paylaştığı kareyle hayranlarına müjdeyi verdi! İkinci kez anne oluyor

Popçu Merve Özbey, bu kareyle ikinci bebeğine hamile olduğu iddialarını doğruladı. Eşi Kenan Koçak ve minik kızı Elif Özüm ile karlar içerisinde verdiği bu pozu Instagram'da paylaşan 33 yaşındaki şarkıcı, ailelerinin dört kişilik olacağını şöyle açıkladı: "Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil... Görünmeyeni de bilin isterim... Sırtımı sevgisine dayadığım yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor, ailemiz büyüyor..."
MUSTİ AŞKA GELDİ
Mustafa Sandal, önceki gün Haziran'da nikah masasına oturacağı nişanlısı Melis Sütşurup ile bu kareyi paylaştı. 52 yaşındaki popçu, sosyetik güzelle Lego parçalarıyla yazılmış 'Love' yani 'Aşk' yazılı bir pano önünde verdiği pozuna "Lego gibi inşa ediyoruz, parça parça" diye yazarak romantikliğini konuşturdu.
HEDEF Z KUŞAĞI
Deniz Seki, önceki gün Etiler'de bir mekanın açılış gecesinde sahne aldı. Kar yağışına rağmen mekanı dolduran 51 yaşındaki Seki, "Yeni mekanlar biz sanatçılar için çok değerli. Bizler de Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz" dedi.