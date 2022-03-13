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    Dünya devi bir moda markası Aleyna Tilki'yi seçti! “En güzel fotomodel Aleyna”

    Dünyaca ünlü bir moda kadın giyim ve aksesuar markası en trend kombinini Türkiye'de ilk kez Aleyna Tilki ile tanıttı. İşte haberin devamı ve 13 Mart 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Top model Aleyna!

    Popçunun bir fotomodel edasıyla sosyal medyasından paylaştığı kare dakikalar içinde binlerce yorum aldı. Son dönemde aykırı pozlarıyla sosyal medyada gündem olan 21 yaşındaki Tilki'ye sevenleri, "En güzel fotomodel Aleyna" yorumları yaptı.

    AYAKLI SERVET
    Önceki gün bir davete katılan Özge Ulusoy, her zamanki gibi çok şıktı. Baştan aşağıya dünyaca ünlü markalardan giyinen ünlü model; 10 bin TL'lik kolyesi, 28 bin TL'lik kemeri, 12 bin TL'lik çizmeleri ve yaklaşık değeri 300 bin TL olan çantasıyla adeta yürüyen bir servet gibiydi. Ulusoy da son dönemde Hermes tutkunu olup çıktı.

    DAVETLERİN YILDIZI
    Müge Boz, davetten davete koşarken minik kızını da yanından ayırmıyor... Önceki gün annesiyle birlikte bir etkinliğe katılan Vina, sevimliliğiyle herkesin ilgi odağı oldu. Tarzıyla da bakışları üzerinde toplayan minik Vina için "Davetlerin yıldızı" esprileri yapıldı.

        SAMBACI TÜRK
        Brezılya'dan Türkiye'ye gelen Walison Fonseca, ilk sinema filmi "Allah Yazdıysa Bozsun" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Brezilya'da dizilerde rol aldığını anlatan genç yetenek, şöyle konuştu: "Bu benim ilk sinema filmim. Çok ülke gezdim ama kendimi buraya ait hissediyorum. Türk halkı da beni çok sevdi, bunun için minnettarım." Bu arada başka bir Brezilyalı oyuncu Jessica May da Türk vatandaşı olmak için başvuru yapmıştı.

        HADİSE'NİN KORKUSU!
        Sosyal medyada verdiği makyajsız pozlarıyla bilinen Hadise, önceki gün de kural bozmadı ve cesaretini konuşturdu. Kar stiliyle bir fotoğrafını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, "87 kışı geliyor dediler korktum" notu düştü. Hadise'nin doğal güzelliğine takipçileri iltifatlar yağdırdı. Mehmet Dinçerler'le evlilik planları yapan Hadise, tarzındaki değişimle dikkat çekmeye devam ediyor.

        BEYAZ MORAL
        Evlilik planları yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılıp Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı, kar pozlarıyla "Aşk acısı çekmiyorum" mesajı verdi. Her zaman deniz kenarında verdiği sıcak pozlarıyla bilinen Şeyma Subaşı, bu kez karla moral depoladı.

            HAYALLER VE GERÇEKLER
            Atv'de ekrana gelen Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, kar paylaşımlarıyla güldürdü. Önce sıcak kumlar üzerinde plajdan bir karesini paylaşan Atasoy, ardından da kar üzerinde bir pozunu ekledi.

            Paylaşımına "Hayaller ve gerçekler" notu düşen oyuncu yüzleri gülümsetti.

            KARTPOSTAL GİBİ ENGİN
            YAKIŞIKLI oyuncu Engin Öztürk, kar pozu vermeyi ihmal etmedi. Elinde kahve fincanıyla renkli bir karesini Instagram'da paylaşan yakışıklı oyuncuya "Kartpostal gibisin" yorumları yapıldı.

                TADINI ÇIKARDI
                Güzel oyuncu Melisa Döngel, karı görür görmez kendisini sokağa attı. Birbirinden renkli pozlar veren Döngel, suratına isabet eden karla güldürdü.

                Çocuklar gibi şen olan oyuncu, neşeli pozlarına "Karın tadını yine çocuklar çıkardı" yazarak güldürdü.
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                Haberler Saklambaç Dünya devi bir moda markası Aleyna Tilki'yi seçti! “En güzel fotomodel Aleyna”
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