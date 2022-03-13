Dünya devi bir moda markası Aleyna Tilki'yi seçti! “En güzel fotomodel Aleyna”

Popçunun bir fotomodel edasıyla sosyal medyasından paylaştığı kare dakikalar içinde binlerce yorum aldı. Son dönemde aykırı pozlarıyla sosyal medyada gündem olan 21 yaşındaki Tilki'ye sevenleri, "En güzel fotomodel Aleyna" yorumları yaptı.
AYAKLI SERVET
Önceki gün bir davete katılan Özge Ulusoy, her zamanki gibi çok şıktı. Baştan aşağıya dünyaca ünlü markalardan giyinen ünlü model; 10 bin TL'lik kolyesi, 28 bin TL'lik kemeri, 12 bin TL'lik çizmeleri ve yaklaşık değeri 300 bin TL olan çantasıyla adeta yürüyen bir servet gibiydi. Ulusoy da son dönemde Hermes tutkunu olup çıktı.
DAVETLERİN YILDIZI
Müge Boz, davetten davete koşarken minik kızını da yanından ayırmıyor... Önceki gün annesiyle birlikte bir etkinliğe katılan Vina, sevimliliğiyle herkesin ilgi odağı oldu. Tarzıyla da bakışları üzerinde toplayan minik Vina için "Davetlerin yıldızı" esprileri yapıldı.