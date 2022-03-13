Dünya devi bir moda markası Aleyna Tilki'yi seçti! “En güzel fotomodel Aleyna”

SAMBACI TÜRK

Brezılya'dan Türkiye'ye gelen Walison Fonseca, ilk sinema filmi "Allah Yazdıysa Bozsun" ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Brezilya'da dizilerde rol aldığını anlatan genç yetenek, şöyle konuştu: "Bu benim ilk sinema filmim. Çok ülke gezdim ama kendimi buraya ait hissediyorum. Türk halkı da beni çok sevdi, bunun için minnettarım." Bu arada başka bir Brezilyalı oyuncu Jessica May da Türk vatandaşı olmak için başvuru yapmıştı.