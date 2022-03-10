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    Cedi Osman'dan sevgilisi Ebru Şahin'e dev jest: Giydiği kıyafeti 150 bin TL'ye satın aldı

    Ebru Şahin, önceki akşam üniversiteli genç kızlar için düzenlenen 'Geleceğin Güçlü Kadınları' isimli etkinlikte podyuma çıktı. Şahin'in giydiği kostümü, sevgilisi Cedi Osman 150 bin TL'ye satın aldı.

    Doğan Savaş
    Aşkın gücü

    Dünya Kadınlar Günü'nde üniversite öğrencisi genç kızların hayallerini gerçekleştirme yolunda destek olmak üzere iş ve spor dünyasından başarılı 24 kadın, podyuma çıktı.

    Defilede kadın tasarımcıların "1940'lardan günümüze" konseptinde hazırladığı tasarımların bazıları açık artırma ile satıldı. NBA'deki gururumuz olan Milli Basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'in podyuma çıktığı geceye Amerika'dan görüntülü olarak katıldı.

    Tüm kadınların gününü kutlayan yıldız sporcu, güzel aşkının taşıdığı elbiseyi 150 bin TL'ye satın alarak gönülleri fethetti.

        KOCAMAN DESTEK
        Bu jest karışında Ebru Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Burcu Kara'nın taşıdığı elbiseyi eşi Fırat Parlak 50 bin TL'ye; Berfu Yenenler'in giydiği kıyafeti de eşi Eser Yenenler 60 bin TL'ye satın alarak vakfa destek verdi. Geceden elde edilen gelir ise Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonlarına aktarıldı.

        ROMANTİZM SINIR AŞTI!
        Şahin, aşkının yaptığı romantik ve bir o kadar da anlamlı jest karşısında çok duygulandı.

        Eser Yenenler, eşinin kıyafetini 60 bin TL'ye aldı.
            İkramiyeye 4’lü formül
            Haberler Saklambaç Cedi Osman'dan sevgilisi Ebru Şahin'e dev jest: Giydiği kıyafeti 150 bin TL'ye satın aldı
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