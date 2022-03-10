Cedi Osman'dan sevgilisi Ebru Şahin'e dev jest: Giydiği kıyafeti 150 bin TL'ye satın aldı

Dünya Kadınlar Günü'nde üniversite öğrencisi genç kızların hayallerini gerçekleştirme yolunda destek olmak üzere iş ve spor dünyasından başarılı 24 kadın, podyuma çıktı.
Defilede kadın tasarımcıların "1940'lardan günümüze" konseptinde hazırladığı tasarımların bazıları açık artırma ile satıldı. NBA'deki gururumuz olan Milli Basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'in podyuma çıktığı geceye Amerika'dan görüntülü olarak katıldı.
Tüm kadınların gününü kutlayan yıldız sporcu, güzel aşkının taşıdığı elbiseyi 150 bin TL'ye satın alarak gönülleri fethetti.