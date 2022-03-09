‘Adı Sevgi’nin yeni tanıtımı izleyicilerden büyük ilgi gördü

Merakla beklenen ve 13 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Adı Sevgi'nin yeni tanıtımı yayınlandı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni tanıtımı da büyük ilgi gördü. "Adı Sevgi", hayallerinin peşinden koşan genç bir öğretmenin, verdiği mücadeleyi ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle beğeni toplayacak. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan ve Hande Kaptan gibi isimler yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu yapıyor.
İREM'E ÖZEL DEĞİL
Selami Şahin, önceki gün bir AVM'deydi. Oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi İrem Derici'ye ihtarname göndermesi hatırlatılan usta sanatçı, bu konuyla ilgili şöyle dedi: "Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı hiç bir yerde okuyamaz."
(Doğan SAVAŞ)
TAKSİ KABUSU!
Oyuncu Dilara Aksüyek de İstanbul'da birçok insanın başına gelen taksici kabusundan nasibini aldı. Nişantaşı'nda taksi beklerken objektiflere yansıyan güzel oyuncu, sürekli "Ne tarafa?" diye soran taksicilerden dert yandı. "10'uncu taksi de durmadı, hala bekliyorum" diyen Dilara Aksüyek, yıllar önce de bir taksicinin kendisini yolun ortasında indirdiğini anlattı.