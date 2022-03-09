Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ‘Adı Sevgi’nin yeni tanıtımı izleyicilerden büyük ilgi gördü

    13 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de atv’de başlayacak olan ‘Adı Sevgi’nin yeni tanıtımı, izleyicilerden büyük ilgi gördü. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Yeni tanıtıma büyük ilgi

    Merakla beklenen ve 13 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de ekran yolculuğuna başlayacak olan Adı Sevgi'nin yeni tanıtımı yayınlandı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni tanıtımı da büyük ilgi gördü. "Adı Sevgi", hayallerinin peşinden koşan genç bir öğretmenin, verdiği mücadeleyi ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle beğeni toplayacak. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin kadrosunda, Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan ve Hande Kaptan gibi isimler yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu yapıyor.



    İREM'E ÖZEL DEĞİL
    Selami Şahin, önceki gün bir AVM'deydi. Oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi İrem Derici'ye ihtarname göndermesi hatırlatılan usta sanatçı, bu konuyla ilgili şöyle dedi: "Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı hiç bir yerde okuyamaz."
    (Doğan SAVAŞ)



    TAKSİ KABUSU!
    Oyuncu Dilara Aksüyek de İstanbul'da birçok insanın başına gelen taksici kabusundan nasibini aldı. Nişantaşı'nda taksi beklerken objektiflere yansıyan güzel oyuncu, sürekli "Ne tarafa?" diye soran taksicilerden dert yandı. "10'uncu taksi de durmadı, hala bekliyorum" diyen Dilara Aksüyek, yıllar önce de bir taksicinin kendisini yolun ortasında indirdiğini anlattı.



        SAHNEDE DEVLEŞTİ
        Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Gülşen, önceki akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla sahnedeydi. Tanju Babacan ve Züleyha Kuru imzalı iki kostüm giyen 45 yaşındaki popçu, yine cesaretini konuşturdu. Gülşen, Kadınlar Günü mesajlarıyla da ayakta alkışlandı.



        AKKIZ'A ÖDÜL
        Önceki akşam düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi'nde alanlarında başarılı kadınlar da ödüllendirildi. Atv'nin başarılı dizisi 'Destan'ın başrol oyuncusu Ebru Şahin de Akkız rolüyle sergilediği 'güçlü kadın' karakteri ve gerekse özel hayatındaki duruşuyla törende 'Kadın Televizyon Oyuncusu' dalında ödüle layık görüldü.



        ANLAMLI BULUŞMA
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde imkansızlıklardan dolayı sinemaya gidemeyen 150 kadın Dilberay filmini seyretmeleri için sinemaya götürüldü. Filmin başrol oyuncusu Büşra Pekin de özel gösterimde kadınları yalnız bırakmadı.



            HESAP ZAMANI!
            ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, ele geçirdiği ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu'dan hesap soruyor! Konya'dan, Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud'la "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atıyor. Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır.



            YENGEYE KIRMIZI KART!
            Futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, önceki gün bir AVM'deydi. Dünyaca ünlü markaları gezerek alışveriş yapan yenge, kıyafet seçimiyle sınıfta kaldı. Turuncu renkli montunu kombinlediği deri pantolonuyla oldukça rüküş görünen Gülşe'nin ayakkabıları ise toz içerisindeydi.



            ANNELİĞİN DOĞAL HALİ
            Bir yıl önce anne olan Merve Özbey, önceki akşam eşi Kenan Koçak ile bir AVM'deydi. Kızları için alışveriş yapan çift, keyifliydi. Bu arada ünlü popçu, makyajsız ve doğal haliyle özgüvenini gözler önüne serdi.



                BEREKETLİ ESTETİK!
                Bir dizi estetik operasyon yaptıran Berksan'ın yeni yüzü, ünlü sanatçıya uğurlu geldi. Berksan'a ameliyattan 1 hafta sonra Avrupa'dan 30 bin Euro karşılığında teklif geldi ancak ünlü şarkıcı bu teklifi reddetti.



                MANÇO ÇILDIRDI
                Youtube'da otomobillerle ilgili çektiği videolarını paylaşan Doğukan Manço, buzlarla kaplı Çıldır Gölü'nde drift yaptı. Manço, -34 derecede donan gölün çatlakları arasında adeta şov yaptı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Market rafında olmayan yağ depodan çıktı
                Haberler Saklambaç ‘Adı Sevgi’nin yeni tanıtımı izleyicilerden büyük ilgi gördü
                    SON DAKİKA