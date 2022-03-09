‘Adı Sevgi’nin yeni tanıtımı izleyicilerden büyük ilgi gördü





İREM'E ÖZEL DEĞİL

Selami Şahin, önceki gün bir AVM'deydi. Oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi İrem Derici'ye ihtarname göndermesi hatırlatılan usta sanatçı, bu konuyla ilgili şöyle dedi: "Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı hiç bir yerde okuyamaz."

(Doğan SAVAŞ)