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    Destan bu akşamki bölümüyle nefesleri kesecek! Batuga ve Akkız'ın varolma mücadelesi damga vuracak

    Destan bu akşamki bölümüne aksiyon dolu sahneler damgasını vuracak.Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ile Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu nefesleri kesecek. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Destan akşamı

    Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak on dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Destan'ın bu akşamki bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ile Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vuracak. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...



    ŞEN AŞIKLAR
    Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç'la Emirgan'da görüntülendi. Mekandan el ele çıkan aşıkların keyfine diyecek yoktu. Koç, son zamanlarda müzikle ilgilenip eve stüdyo yaptırdığını söylerken güzel oyuncu, müzikle ilgili "Ben şarkı söyleyemem, çok utanırım" dedi. (Aydın HAMZA)



    YILDIM BU KADINDAN
    Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslıhan Gürbüz, önceki gün yüzleri gülümsetti. Sevmelere doyamadığı köpeğiyle verdiği bu pozunu Instagram'dan paylaşan oyuncu, paylaşımına köpeğinin ağzından şu notu düştü: "Yıldım bu kadından."



        BİR DAMLA SEVGİ
        Hayvan sevgisiyle örnek olan oyuncu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz hafta sonu uzun zamandır destek olduğu Silivri Canları Barınağı'na gitti. Barınağa destek olan ve oradan bir köpek de sahiplenen Yılmaz, saatlerce hayvanlarla oyunlar oynadı.



        REKOR AÇILIŞ
        Kısacık hayatıyla müzik tarihine damgasını vuran Bergen'i anlatan sinema filminden rekor açılış geldi. Farah Zeynep Abdullah'la birlikte Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı filmi ilk üç günde 718 bin 43 kişi seyretti. Kısacık hayatıyla müzik tarihine damgasını vuran Bergen'i anlatan sinema filminden rekor açılış geldi. Farah Zeynep Abdullah'la birlikte Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı filmi ilk üç günde 718 bin 43 kişi seyretti.



        SÜPER MESAJ
        Önceki akşam İstanbul'da Ajda Pekkan rüzgarı esti. Aralıksız 2.5 saat sahnede kalan Süperstar, kendisini dinlemeye gelen üç bin kişiye "Savaşa hayır" diye seslendi. Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle ışıl ışıl parlayan 76 yaşındaki yıldıza, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo olmak üzere İngiltere, Fransa ve Almanya'dan gelen konuklar da hayran kaldı.



            HÜLYA YAN ÇİZDİ
            Daha önce "Türkiye'nin en güzel kadını benim" diyen Hülya Avşar, bu kez şaşırttı. Estetiğe karşı olmadığını belirten Avşar, "Estetik yaptırmamak için sabretmek çok önemli bir kalenderlik. Şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" dedi. (Aydın HAMZA)



            OLAY ADAM SUS PUS
            Kendinden 57 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli tarafından şiddetle suçlanan Kemal Gülman, önceki gün bir AVM'deydi. 90 yaşındaki iş adamı, Cideli'nin açtığı davada olay yaratan iddiaları ilgili tek kelime etmedi.



            BİR DEMET GURUR
            Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Türkiye'nin başarılı oyuncularından Demet Evgar'la işbirliğine imza attı. UN Women, Evgar'ı Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi ilan etti. Evgar, böylece Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlerin sahip olduğu unvana kavuşan ilk Türk oldu.



                GÜZEL HABER
                2018'de evlendiği Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı süreciyle ilgili sona gelmek üzere... Yaklaşık beş sene önce TC vatandaşı için yasal işlem başlatan güzel oyuncu, dün başvurusunun karar makamına gönderildiğini öğrendi. Jessica May, bu haberi "Martlar bizim olsun; güzel haberler gelsin" diye paylaştı.



                ÇİFTE SÜRPRİZ
                ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi, Kuruluş Osman güçlü kadrosuna iki yeni isim daha ekledi. Kuruluş Osman kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Serdar Özer ve Zehra Yılmaz'ı da dahil etti. Oyuncular dizinin yarın akşam yayınlanacak 85'inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak. Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesiyle bu sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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                Haberler Saklambaç Destan bu akşamki bölümüyle nefesleri kesecek! Batuga ve Akkız'ın varolma mücadelesi damga vuracak
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