Destan bu akşamki bölümüyle nefesleri kesecek! Batuga ve Akkız'ın varolma mücadelesi damga vuracak

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak on dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Destan'ın bu akşamki bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ile Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vuracak. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...
ŞEN AŞIKLAR
Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç'la Emirgan'da görüntülendi. Mekandan el ele çıkan aşıkların keyfine diyecek yoktu. Koç, son zamanlarda müzikle ilgilenip eve stüdyo yaptırdığını söylerken güzel oyuncu, müzikle ilgili "Ben şarkı söyleyemem, çok utanırım" dedi. (Aydın HAMZA)
YILDIM BU KADINDAN
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslıhan Gürbüz, önceki gün yüzleri gülümsetti. Sevmelere doyamadığı köpeğiyle verdiği bu pozunu Instagram'dan paylaşan oyuncu, paylaşımına köpeğinin ağzından şu notu düştü: "Yıldım bu kadından."