Destan bu akşamki bölümüyle nefesleri kesecek! Batuga ve Akkız'ın varolma mücadelesi damga vuracak





ÇİFTE SÜRPRİZ

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi, Kuruluş Osman güçlü kadrosuna iki yeni isim daha ekledi. Kuruluş Osman kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Serdar Özer ve Zehra Yılmaz'ı da dahil etti. Oyuncular dizinin yarın akşam yayınlanacak 85'inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak. Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesiyle bu sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.



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