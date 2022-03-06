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    Yalnız Kurt altıncı bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi! #Kuklacı etiketiyle sosyal medyada gündem oldu

    Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt ekranların gözdesi olmaya devam ediyor. Altıncı bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt sosyal medyada #Kuklacı etiketiyle en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

    ‘Yalnız Kurt’un macerası nefes kesiyor

    Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu altıncı bölümüyle ATV ekranında izleyiciyle buluştu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan Osman Sınav imzalı dizi, altıncı bölüm etiketi #Kuklacı ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.



    DİZİNİN ALTINCI BÖLÜMÜNDE ŞU GELİŞMELER YAŞANDI:
    Davut ve Ahmet patlamada ölen Sezai Paşa'nın cesedinin başındadır. Milli savunma yolunda şehit olan Sezai Paşa'nın tabutu da, şehit Nuri Killigil Paşa'nın cesedi gibi ufacık bir tabuta sığan parçalardan ibarettir.



    Herkes ölen Sezai Paşa'nın yerine kimin getirileceğini merak etmektedir. Altay, Davut'a Yıldırım Projesi'nin gizlice ilerleme sürecine dair şüphelerini dile getirir. Projeye Ulvi Karasoy adında bir komutan atanmıştır. Ulvi'nin sicili tertemizdir ama çok dikkatli olmak gerekir!
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        Haberler Saklambaç Yalnız Kurt altıncı bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi! #Kuklacı etiketiyle sosyal medyada gündem oldu
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