Yalnız Kurt altıncı bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi! #Kuklacı etiketiyle sosyal medyada gündem oldu





DİZİNİN ALTINCI BÖLÜMÜNDE ŞU GELİŞMELER YAŞANDI:

Davut ve Ahmet patlamada ölen Sezai Paşa'nın cesedinin başındadır. Milli savunma yolunda şehit olan Sezai Paşa'nın tabutu da, şehit Nuri Killigil Paşa'nın cesedi gibi ufacık bir tabuta sığan parçalardan ibarettir.